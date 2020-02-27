***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 11.646 311 0 0 -5.569 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.794 0 53.403 0 53.403Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.794 0 53.403 0 53.403Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 11.646 311 0 0 40 0 188.755 44.478 42.484 1.147.127 0 1.147.127Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.622 305 0 0 -83.129 0 0 0 62.069 -19.133 0 -19.133Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 3.316 -42.484 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 -39.168 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.826 1.415 0 0 87.671 0 0 0 40.869 131.781 0 131.781Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.118.159 8.180.953 9.299.112 861.212 2.733.144 3.594.356GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 572.606 6.414.803 6.987.409 585.677 1.785.507 2.371.184Teminat Mektupları572.606 1.700.759 2.273.365 585.677 1.454.768 2.040.445Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları572.606 1.700.759 2.273.365 585.677 1.454.768 2.040.445Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 294.068 294.068 0 217.850 217.850Belgeli Akreditifler0 104.396 104.396 0 100.678 100.678Diğer Akreditifler0 189.672 189.672 0 117.172 117.172Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.419.976 4.419.976 0 112.889 112.889Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 121.893 12.185 134.078 122.983 107.531 230.514Cayılamaz Taahhütler121.893 12.185 134.078 122.983 107.531 230.514Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.975 12.185 15.160 5.020 107.531 112.551Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.415 0 30.415 29.325 0 29.325Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.989 0 6.989 7.720 0 7.720İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9 0 9 6 0 6Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri80.749 0 80.749 73.608 0 73.608Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri192 0 192 199 0 199Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler564 0 564 7.105 0 7.105Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri271.470 308.806 580.276 43.282 43.200 86.482Vadeli Döviz Alım İşlemleri270.804 19.763 290.567 42.372 1.308 43.680Vadeli Döviz Satım İşlemleri666 289.043 289.709 910 41.892 42.802Para ve Faiz Swap İşlemleri148.780 1.439.378 1.588.158 109.270 786.850 896.120Swap Para Alım İşlemleri148.780 643.754 792.534 0 460.472 460.472Swap Para Satım İşlemleri0 795.624 795.624 109.270 326.378 435.648Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.410 5.781 9.191 0 10.056 10.056Para Alım Opsiyonları1.709 2.900 4.609 0 5.028 5.028Para Satım Opsiyonları1.701 2.881 4.582 0 5.028 5.028Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER8.908.052 29.456.396 38.364.448 6.514.438 23.103.018 29.617.456EMANET KIYMETLER925.443 4.641.317 5.566.760 950.226 4.292.713 5.242.939Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler42.298 18.892 61.190 41.105 15.833 56.938Tahsile Alınan Çekler28.928 12.131 41.059 51.270 9.844 61.114Tahsile Alınan Ticari Senetler6.879 7.170 14.049 7.592 7.573 15.165Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler842.707 4.602.827 5.445.534 844.617 4.257.204 5.101.821Emanet Kıymet Alanlar4.631 297 4.928 5.642 2.259 7.901REHİNLİ KIYMETLER7.982.609 24.815.079 32.797.688 5.564.212 18.810.305 24.374.517Menkul Kıymetler15 0 15 3.587 0 3.587Teminat Senetleri921 59 980 921 53 974Emtia65.573 61.140 126.713 71.445 262.792 334.237Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.179.455 15.502.429 18.681.884 3.747.100 12.587.299 16.334.399Diğer Rehinli Kıymetler4.736.645 9.251.451 13.988.096 1.741.159 5.960.161 7.701.320Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI10.026.211 37.637.349 47.663.560 7.375.650 25.836.162 33.211.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı270.167 -210.543Alınan Faizler1.291.043 927.468Ödenen Faizler-922.953 -696.679Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar94.521 82.986Elde Edilen Diğer Kazançlar61.753 9.387Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar17.308 8.329Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-186.471 -156.411Ödenen Vergiler-88.098 -38.241Diğer(5.VI.3) 3.064 -347.382Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim463.222 1.743.104Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1 1Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-413.811 703.026Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.368.576 -50.135Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.VI.3) 11.343 42.214Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.142.603 1.247.814Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.570.490 3.569.265Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-160.714 -3.747.302Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.3) -32.906 -21.779Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı733.389 1.532.561YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-700.355 -1.223.303İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-27.196 -4.657Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.054 935.490Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar60.474 -868.865Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar696.260 -20.782Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.409.119 -827.416Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer(5.VI.3) -22.828 -437.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 1.579.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.579.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.3) 106.011 70.377Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)139.045 1.958.719Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.526.375 1.567.656Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 3.665.420 3.526.375Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)40.869 62.069DİĞER KAPSAMLI GELİRLER90.912 -81.202Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.241 1.927Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.493 1.708Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.770 381Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22 -162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar87.671 -83.129Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri110.058 -103.912Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.387 20.783TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.781 -19.133Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.583.386 4.586.279 6.169.665 1.978.633 4.353.519 6.332.152Nakit ve Nakit Benzerleri794.302 3.570.965 4.365.267 868.915 2.954.072 3.822.987Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 135.417 1.938.038 2.073.455 529.798 1.277.101 1.806.899Bankalar(5.I.3) 421 1.639.065 1.639.486 123 1.682.523 1.682.646Para Piyasalarından Alacaklar660.207 0 660.207 339.898 0 339.898Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.743 -6.138 -7.881 -904 -5.552 -6.456Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar23 0 23 31 0 31Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler23 0 23 31 0 31Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 788.543 1.015.163 1.803.706 1.079.785 1.399.248 2.479.033Devlet Borçlanma Senetleri788.543 531.683 1.320.226 1.079.785 518.314 1.598.099Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 10.057 10.057 0 6.255 6.255Diğer Finansal Varlıklar0 473.423 473.423 0 874.679 874.679Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 518 151 669 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı518 151 669 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.374.337 9.394.623 11.768.960 3.255.958 5.743.087 8.999.045Krediler(5.I.5) 2.045.687 7.042.422 9.088.109 2.834.411 4.995.034 7.829.445Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 452.368 2.436.763 2.889.131 530.238 850.266 1.380.504Devlet Borçlanma Senetleri452.368 1.491.780 1.944.148 530.238 459.739 989.977Diğer Finansal Varlıklar0 944.983 944.983 0 390.527 390.527Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-123.718 -84.562 -208.280 -108.691 -102.213 -210.904SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 117.238 0 117.238 35.357 0 35.357MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 7.957 0 7.957 7.914 0 7.914Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.957 0 7.957 7.914 0 7.914YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 28.767 0 28.767 43.262 0 43.262DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 19.695 2.870 22.565 28.203 2.864 31.067VARLIKLAR TOPLAMI4.207.378 13.983.772 18.191.150 5.425.325 10.099.470 15.524.795YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 3.042.635 7.571.396 10.614.031 2.286.045 5.922.049 8.208.094ALINAN KREDİLER(5.II.3) 2.052 4.235.955 4.238.007 1.162.755 2.919.795 4.082.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR18.841 0 18.841 257.264 88.881 346.145İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 66 3.864 3.930 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı66 3.864 3.930 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 82.288 0 82.288 0 0 0KARŞILIKLAR(5.II.7) 91.343 36.053 127.396 54.956 4.183 59.139Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı17.222 0 17.222 14.588 0 14.588Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar74.121 36.053 110.174 40.368 4.183 44.551CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 18.763 0 18.763 33.908 0 33.908ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084Krediler0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 38.209 7.490 45.699 51.724 35.035 86.759ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.252.460 7.315 1.259.775 1.159.282 -31.288 1.127.994Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.125 0 17.125 13.884 0 13.884Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.733 7.315 4.582 -51.801 -31.288 -83.089Kar Yedekleri289.992 0 289.992 227.923 0 227.923Yasal Yedekler15.697 0 15.697 12.594 0 12.594Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler216.929 0 216.929 157.963 0 157.963Diğer Kar Yedekleri57.366 0 57.366 57.366 0 57.366Kar veya Zarar88.663 0 88.663 109.863 0 109.863Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.794 0 47.794 47.794 0 47.794Dönem Net Kâr veya Zararı40.869 0 40.869 62.069 0 62.069YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.546.657 13.644.493 18.191.150 5.006.683 10.518.112 15.524.795Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.272.696 1.225.818Kredilerden Alınan Faizler688.338 746.703Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler30.994 36.097Bankalardan Alınan Faizler88.602 8.116Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler18.998 26.967Menkul Değerlerden Alınan Faizler306.923 396.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar141.181 301.735İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler165.742 94.526Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri138.841 11.674FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -889.869 -766.606Mevduata Verilen Faizler-628.542 -461.130Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-230.875 -258.220Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-16.815 -46.770İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-12.942 0Diğer Faiz Giderleri-695 -486NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ382.827 459.212NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ92.466 76.091Alınan Ücret ve Komisyonlar100.720 82.697Gayri Nakdi Kredilerden19.223 13.099Diğer81.497 69.598Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.254 -6.606Gayri Nakdi Kredilere-18 -66Diğer-8.236 -6.540TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 24.755 -41.785Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)191 97Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-964 223.767Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)25.528 -265.649DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 44.817 62.117FAALİYET BRÜT KÂRI544.865 555.635BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -78.922 -149.500DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -10.792 -25.564PERSONEL GİDERLERİ (-)-186.471 -156.411DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -186.552 -128.747NET FAALİYET KARI (ZARARI)82.128 95.413BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 82.128 95.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -41.259 -33.344Cari Vergi Karşılığı-49.173 -25.758Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-17.198 -7.586Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi25.112 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 40.869 62.069DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 40.869 62.069Grubun Karı (Zararı)40.869 62.069Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00480000 0,00720000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822303BIST