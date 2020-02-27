***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 -5.596 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.764 0 53.373 0 53.373Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 5.609 0 0 47.764 0 53.373 0 53.373Yeni Bakiye860.000 -587 0 182 11.646 0 0 0 13 0 201.682 44.448 48.283 1.165.667 0 1.165.667Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.622 -558 0 0 -83.246 0 0 0 83.549 -82.182 0 -82.182Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -182 0 182 0 0 0 0 31 -496 0 -465 0 -465Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 3.316 -48.283 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.967 0 0 44.967 0 44.967Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.316 -48.283 -44.967 0 -44.967Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.826 1.592 0 0 87.815 0 0 0 71.510 162.743 0 162.743Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.451 -83.549 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -82.098 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.118.031 8.180.953 9.298.984 861.082 2.733.144 3.594.226GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 572.605 6.414.803 6.987.408 585.675 1.785.507 2.371.182Teminat Mektupları572.605 1.700.759 2.273.364 585.675 1.454.768 2.040.443Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları572.605 1.700.759 2.273.364 585.675 1.454.768 2.040.443Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 294.068 294.068 0 217.850 217.850Belgeli Akreditifler0 104.396 104.396 0 100.678 100.678Diğer Akreditifler0 189.672 189.672 0 117.172 117.172Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.419.976 4.419.976 0 112.889 112.889Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 121.766 12.185 133.951 122.855 107.531 230.386Cayılamaz Taahhütler121.766 12.185 133.951 122.855 107.531 230.386Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.975 12.185 15.160 5.020 107.531 112.551Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.415 0 30.415 29.325 0 29.325Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.989 0 6.989 7.720 0 7.720İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9 0 9 6 0 6Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri80.622 0 80.622 73.480 0 73.480Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri192 0 192 199 0 199Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler564 0 564 7.105 0 7.105Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler423.660 1.753.965 2.177.625 152.552 840.106 992.658Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri271.470 308.806 580.276 43.282 43.200 86.482Vadeli Döviz Alım İşlemleri270.804 19.763 290.567 42.372 1.308 43.680Vadeli Döviz Satım İşlemleri666 289.043 289.709 910 41.892 42.802Para ve Faiz Swap İşlemleri148.780 1.439.378 1.588.158 109.270 786.850 896.120Swap Para Alım İşlemleri148.780 643.754 792.534 0 460.472 460.472Swap Para Satım İşlemleri0 795.624 795.624 109.270 326.378 435.648Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.410 5.781 9.191 0 10.056 10.056Para Alım Opsiyonları1.709 2.900 4.609 0 5.028 5.028Para Satım Opsiyonları1.701 2.881 4.582 0 5.028 5.028Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.436.713 29.456.396 42.893.109 10.855.685 23.103.018 33.958.703EMANET KIYMETLER5.418.774 4.641.317 10.060.091 5.245.377 4.292.713 9.538.090Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.546.929 18.892 1.565.821 1.486.234 15.833 1.502.067Tahsile Alınan Çekler28.928 12.131 41.059 51.270 9.844 61.114Tahsile Alınan Ticari Senetler6.879 7.170 14.049 7.592 7.573 15.165Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.831.407 4.602.827 8.434.234 3.694.639 4.257.204 7.951.843Emanet Kıymet Alanlar4.631 297 4.928 5.642 2.259 7.901REHİNLİ KIYMETLER8.017.939 24.815.079 32.833.018 5.610.308 18.810.305 24.420.613Menkul Kıymetler11.097 0 11.097 18.426 0 18.426Teminat Senetleri921 59 980 921 53 974Emtia65.573 61.140 126.713 71.445 262.792 334.237Varant0 0 0 230 0 230Gayrimenkul3.179.455 15.502.429 18.681.884 3.747.100 12.587.299 16.334.399Diğer Rehinli Kıymetler4.760.893 9.251.451 14.012.344 1.772.186 5.960.161 7.732.347Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.554.744 37.637.349 52.192.093 11.716.767 25.836.162 37.552.929Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı334.858 -207.101Alınan Faizler1.310.234 936.964Ödenen Faizler-921.915 -694.602Alınan Temettüler1 152Alınan Ücret ve Komisyonlar125.276 105.241Elde Edilen Diğer Kazançlar96.648 31.635Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar17.308 8.329Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-212.071 -179.806Ödenen Vergiler-98.751 -40.717Diğer(5.VI.3) 18.128 -374.297Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim275.346 1.665.268Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.734 17.686Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-413.811 703.026Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.367.590 -45.078Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.VI.3) 7.721 42.825Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.142.603 1.247.814Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.109.073 3.397.393Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-160.714 -3.747.302Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.3) 247.004 48.904Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı610.204 1.458.167YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-704.101 -1.221.766İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-28.129 -4.884Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.054 914.547Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar57.056 -871.755Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar703.462 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.407.720 -830.911Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer(5.VI.3) -30.824 -428.763FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 1.579.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.579.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.3) 106.011 70.377Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.114 1.885.862Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.854.231 1.968.369Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 3.866.345 3.854.231Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)71.510 83.549DİĞER KAPSAMLI GELİRLER91.233 -82.182Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.418 1.064Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.672 1.708Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.849 -765Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-103 121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar87.815 -83.246Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri110.201 -104.058Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.386 20.812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.743 1.367Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.602.486 4.777.063 6.379.549 2.001.416 4.670.616 6.672.032Nakit ve Nakit Benzerleri796.812 3.761.749 4.558.561 878.850 3.271.010 4.149.860Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 135.417 1.938.038 2.073.455 529.798 1.277.101 1.806.899Bankalar(5.I.3) 1.115 1.836.919 1.838.034 339 2.000.440 2.000.779Para Piyasalarından Alacaklar662.583 0 662.583 349.622 0 349.622Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.303 -13.208 -15.511 -909 -6.531 -7.440Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar16.613 0 16.613 12.879 0 12.879Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler39 0 39 46 0 46Diğer Finansal Varlıklar16.574 0 16.574 12.833 0 12.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 788.543 1.015.163 1.803.706 1.079.785 1.399.407 2.479.192Devlet Borçlanma Senetleri788.543 531.683 1.320.226 1.079.785 518.314 1.598.099Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 10.057 10.057 0 6.255 6.255Diğer Finansal Varlıklar0 473.423 473.423 0 874.838 874.838Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 518 151 669 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı518 151 669 29.902 199 30.101Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.420.593 9.394.621 11.815.214 3.304.439 5.743.086 9.047.525Krediler(5.I.5) 2.090.009 7.042.420 9.132.429 2.879.559 4.995.033 7.874.592Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 454.464 2.436.763 2.891.227 533.733 850.266 1.383.999Devlet Borçlanma Senetleri454.464 1.491.780 1.946.244 533.733 459.739 993.472Diğer Finansal Varlıklar0 944.983 944.983 0 390.527 390.527Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-123.880 -84.562 -208.442 -108.853 -102.213 -211.066SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 118.559 0 118.559 36.239 0 36.239MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 8.194 0 8.194 8.171 0 8.171Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.194 0 8.194 8.171 0 8.171YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI215 0 215 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 30.918 0 30.918 44.596 0 44.596DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 35.961 2.871 38.832 41.061 2.866 43.927VARLIKLAR TOPLAMI4.216.926 14.174.555 18.391.481 5.435.922 10.416.568 15.852.490YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.981.092 6.985.670 9.966.762 2.282.066 5.740.176 8.022.242ALINAN KREDİLER(5.II.3) 2.052 4.235.955 4.238.007 1.162.755 2.919.795 4.082.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR18.841 0 18.841 257.264 88.881 346.145İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 66 3.864 3.930 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı66 3.864 3.930 749 373 1.122Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 82.288 0 82.288 0 0 0KARŞILIKLAR(5.II.7) 95.096 36.053 131.149 58.285 4.183 62.468Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı20.975 0 20.975 17.917 0 17.917Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar74.121 36.053 110.174 40.368 4.183 44.551CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 23.915 0 23.915 38.591 0 38.591ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084Krediler0 1.782.420 1.782.420 0 1.579.084 1.579.084Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 108.595 706.262 814.857 68.769 484.950 553.719ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.321.997 7.315 1.329.312 1.197.857 -31.288 1.166.569Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.310 0 16.310 12.892 0 12.892Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.733 7.315 4.582 -51.945 -31.288 -83.233Kar Yedekleri328.778 0 328.778 246.680 0 246.680Yasal Yedekler18.842 0 18.842 14.737 0 14.737Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler252.570 0 252.570 174.577 0 174.577Diğer Kar Yedekleri57.366 0 57.366 57.366 0 57.366Kar veya Zarar120.229 0 120.229 130.817 0 130.817Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı48.719 0 48.719 47.268 0 47.268Dönem Net Kâr veya Zararı71.510 0 71.510 83.549 0 83.549Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.633.942 13.757.539 18.391.481 5.066.336 10.786.154 15.852.490Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.288.325 1.240.100Kredilerden Alınan Faizler700.434 758.136Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler30.994 36.097Bankalardan Alınan Faizler89.435 8.740Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler19.909 26.993Menkul Değerlerden Alınan Faizler307.297 396.554Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar141.555 302.028İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler165.742 94.526Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri140.256 13.580FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -888.831 -764.529Mevduata Verilen Faizler-627.504 -459.053Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-230.875 -258.220Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-16.815 -46.770İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-12.942 0Diğer Faiz Giderleri-695 -486NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ399.494 475.571NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ124.409 96.576Alınan Ücret ve Komisyonlar131.475 104.952Gayri Nakdi Kredilerden19.223 13.099Diğer112.252 91.853Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.066 -8.376Gayri Nakdi Kredilere-18 -66Diğer-7.048 -8.310TEMETTÜ GELİRLERİ1 152TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 57.920 -16.793Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.246 10.378Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)9.463 227.960Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)36.211 -255.131DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 42.984 59.371FAALİYET BRÜT KÂRI624.808 614.877BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -85.568 -175.413DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -10.792 -25.564PERSONEL GİDERLERİ (-)-212.213 -180.011DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -194.685 -110.976NET FAALİYET KARI (ZARARI)121.550 122.913BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7)