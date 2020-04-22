***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -144 0 0 10.561 0 0 0 36.897 47.314 0 47.314Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -520 0 0 -72.672 0 328.778 48.863 36.897 1.214.027 0 1.214.027Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -35.306 0 0 0 95.604 60.298 0 60.298Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 -30.724 0 402.700 46.307 95.604 1.389.610 0 1.389.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.154.093 9.490.866 10.644.959 1.118.031 8.180.953 9.298.984GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 751.205 6.917.070 7.668.275 572.605 6.414.803 6.987.408Teminat Mektupları751.205 1.818.301 2.569.506 572.605 1.700.759 2.273.364Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları751.205 1.818.301 2.569.506 572.605 1.700.759 2.273.364Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 271.076 271.076 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler0 177.105 177.105 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 93.971 93.971 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.827.693 4.827.693 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 127.687 37.755 165.442 121.766 12.185 133.951Cayılamaz Taahhütler127.687 37.755 165.442 121.766 12.185 133.951Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.823 37.755 45.578 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.387 0 29.387 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.806 0 6.806 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6 0 6 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri83.217 0 83.217 80.622 0 80.622Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri192 0 192 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler256 0 256 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR275.201 2.536.041 2.811.242 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler275.201 2.536.041 2.811.242 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri137.986 147.294 285.280 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri68.791 74.024 142.815 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri69.195 73.270 142.465 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri135.833 2.380.862 2.516.695 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 1.264.764 1.264.764 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri135.833 1.116.098 1.251.931 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.382 7.885 9.267 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 4.649 4.649 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları1.382 3.236 4.618 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER12.967.295 33.950.041 46.917.336 13.436.713 29.456.396 42.893.109EMANET KIYMETLER5.282.121 5.005.629 10.287.750 5.418.774 4.641.317 10.060.091Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.518.974 20.679 1.539.653 1.546.929 18.892 1.565.821Tahsile Alınan Çekler39.546 10.219 49.765 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler5.221 9.163 14.384 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.715.895 4.963.535 8.679.430 3.831.407 4.602.827 8.434.234Emanet Kıymet Alanlar2.485 2.033 4.518 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER7.685.174 28.944.412 36.629.586 8.017.939 24.815.079 32.833.018Menkul Kıymetler7.315 0 7.315 11.097 0 11.097Teminat Senetleri921 65 986 921 59 980Emtia45.163 59.600 104.763 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.960.019 17.788.161 20.748.180 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler4.671.756 11.096.586 15.768.342 4.760.893 9.251.451 14.012.344Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.121.388 43.440.907 57.562.295 14.554.744 37.637.349 52.192.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı87.290 223.768Alınan Faizler198.886 406.775Ödenen Faizler-121.189 -203.013Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar22.386 22.026Elde Edilen Diğer Kazançlar135.257 39.331Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar119.276 4.930Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-67.281 -48.776Ödenen Vergiler-5.490 -23.163Diğer-194.555 25.658Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.564.031 1.713.737Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.259 -1.952.969Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-250.770 -91.104Kredilerdeki Net (Artış) Azalış723.017 -285.512Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-35.646 -20.953Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-24.202 -612.142Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-262.353 2.466.811Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.302.283 1.401.015Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)119.961 808.591Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.651.321 1.937.505YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-650.414 3.626İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller70.065 -10.551Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller387 435.178Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-44.365 -223.141Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar206.410 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-888.750 -193.183Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer5.839 -4.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi175.290 72.918Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.176.197 2.014.049Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.866.345 3.854.231Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.042.542 5.868.280Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)95.604 36.897DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-35.306 10.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -144Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -180Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 36Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-35.306 10.561Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-43.509 13.201Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.203 -2.640TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.298 47.314Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.415.796 7.207.602 8.623.398 1.602.486 4.777.063 6.379.549Nakit ve Nakit Benzerleri661.535 6.328.551 6.990.086 796.812 3.761.749 4.558.561Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 284.109 2.046.134 2.330.243 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 1.817 4.291.875 4.293.692 1.115 1.836.919 1.838.034Para Piyasalarından Alacaklar376.878 0 376.878 662.583 0 662.583Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.269 -9.458 -10.727 -2.303 -13.208 -15.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24.871 0 24.871 16.613 0 16.613Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler32 0 32 39 0 39Diğer Finansal Varlıklar24.839 0 24.839 16.574 0 16.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 723.742 862.858 1.586.600 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri723.742 567.428 1.291.170 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 9.460 9.460 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 285.970 285.970 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 5.648 16.193 21.841 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.648 16.193 21.841 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.520.082 9.434.400 11.954.482 2.420.593 9.394.621 11.815.214Krediler(5.I.5) 2.010.202 6.261.021 8.271.223 2.090.009 7.042.420 9.132.429Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 546.287 3.322.027 3.868.314 454.464 2.436.763 2.891.227Devlet Borçlanma Senetleri546.287 2.277.720 2.824.007 454.464 1.491.780 1.946.244Diğer Finansal Varlıklar0 1.044.307 1.044.307 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-36.407 -148.648 -185.055 -123.880 -84.562 -208.442SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)118.553 0 118.553 118.559 0 118.559MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7.523 0 7.523 8.194 0 8.194Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.523 0 7.523 8.194 0 8.194YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI236 0 236 215 0 215ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 56.279 0 56.279 30.918 0 30.918DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 58.629 12.234 70.863 35.961 2.871 38.832VARLIKLAR TOPLAMI4.177.098 16.654.236 20.831.334 4.216.926 14.174.555 18.391.481YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.082.691 7.590.302 9.672.993 2.981.092 6.985.670 9.966.762ALINAN KREDİLER(5.II.3) 4.880 6.205.052 6.209.932 2.052 4.235.955 4.238.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR21.075 365.310 386.385 18.841 0 18.841İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 4.407 6.600 11.007 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.407 6.600 11.007 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 82.447 0 82.447 82.288 0 82.288KARŞILIKLAR(5.II.7) 87.804 31.577 119.381 95.096 36.053 131.149Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı23.324 0 23.324 20.975 0 20.975Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar64.480 31.577 96.057 74.121 36.053 110.174CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 49.023 0 49.023 23.915 0 23.915ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 1.973.256 1.973.256 0 1.782.420 1.782.420Krediler0 1.973.256 1.973.256 0 1.782.420 1.782.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 208.560 728.740 937.300 108.595 706.262 814.857ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.415.746 -26.136 1.389.610 1.321.997 7.315 1.329.312Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.310 0 16.310 16.310 0 16.310Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.588 -26.136 -30.724 -2.733 7.315 4.582Kar Yedekleri402.700 0 402.700 328.778 0 328.778Yasal Yedekler22.538 0 22.538 18.842 0 18.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler322.099 0 322.099 252.570 0 252.570Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 57.366 0 57.366Kar veya Zarar141.911 0 141.911 120.229 0 120.229Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı46.307 0 46.307 48.719 0 48.719Dönem Net Kâr veya Zararı95.604 0 95.604 71.510 0 71.510Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.956.633 16.874.701 20.831.334 4.633.942 13.757.539 18.391.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 274.184 335.749Kredilerden Alınan Faizler144.289 213.493Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 10.179Bankalardan Alınan Faizler20.498 20.840Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler530 16.675Menkul Değerlerden Alınan Faizler89.639 43.781Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar30.272 13.688İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler59.367 30.093Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri19.228 30.781FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -151.161 -232.663Mevduata Verilen Faizler-80.764 -156.095Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-59.948 -68.123Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.180 -5.071İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-3.469 -3.168Diğer Faiz Giderleri-5.800 -206NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ123.023 103.086NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.933 23.377Alınan Ücret ve Komisyonlar27.244 24.715Gayri Nakdi Kredilerden4.161 3.993Diğer23.083 20.722Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.311 -1.338Gayri Nakdi Kredilere-6 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 31.116 13.825Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.461 3.213Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)11.279 5.750Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)15.376 4.862DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 108.607 29.219FAALİYET BRÜT KÂRI286.679 169.507BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -55.819 -35.378DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -4.070 -272PERSONEL GİDERLERİ (-)-69.101 -49.306DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -45.325 -31.144NET FAALİYET KARI (ZARARI)112.364 53.407BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 112.364 53.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -16.760 -16.510Cari Vergi Karşılığı-33.918 -31.896Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-278 -25.634Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi17.436 41.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 95.604 36.897DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.9) 95.604 36.897Grubun Karı (Zararı)95.604 36.897Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,01110000 0,00430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839994BIST