***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 0 1.127.994Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 45.697 0 0 0 27.255 72.952 0 72.952Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -37.392 0 289.992 47.794 27.255 1.200.946 0 1.200.946Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 0 1.259.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 88.872 94.306 0 94.306Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 10.016 0 330.861 47.794 88.872 1.354.081 0 1.354.081Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.299.295 13.733.618 15.032.913 1.118.159 8.180.953 9.299.112GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 1.016.724 7.769.657 8.786.381 572.606 6.414.803 6.987.409Teminat Mektupları989.567 2.557.823 3.547.390 572.606 1.700.759 2.273.365Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları989.567 2.557.823 3.547.390 572.606 1.700.759 2.273.365Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler27.157 108.376 135.533 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler27.157 63.201 90.358 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 45.175 45.175 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.103.458 5.103.458 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 124.098 11.634 135.732 121.893 12.185 134.078Cayılamaz Taahhütler124.098 11.634 135.732 121.893 12.185 134.078Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.484 11.634 17.118 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.372 0 29.372 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.469 0 5.469 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6 0 6 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri83.316 0 83.316 80.749 0 80.749Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri195 0 195 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler256 0 256 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri158.473 185.415 343.888 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri68.359 103.707 172.066 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri90.114 81.708 171.822 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri0 5.672.076 5.672.076 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 2.815.195 2.815.195 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri0 2.856.881 2.856.881 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 94.836 94.836 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 47.418 47.418 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları0 47.418 47.418 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.751.400 40.035.136 53.786.536 8.908.052 29.456.396 38.364.448EMANET KIYMETLER3.610.144 7.375.960 10.986.104 925.443 4.641.317 5.566.760Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.310 21.132 37.442 42.298 18.892 61.190Tahsile Alınan Çekler33.863 14.439 48.302 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler4.170 12.175 16.345 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.553.947 7.323.682 10.877.629 842.707 4.602.827 5.445.534Emanet Kıymet Alanlar1.854 4.532 6.386 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER10.141.256 32.659.176 42.800.432 7.982.609 24.815.079 32.797.688Menkul Kıymetler19 0 19 15 0 15Teminat Senetleri921 411 1.332 921 59 980Emtia39.805 60.547 100.352 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.903.066 18.917.569 21.820.635 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler7.197.445 13.680.649 20.878.094 4.736.645 9.251.451 13.988.096Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.050.695 53.768.754 68.819.449 10.026.211 37.637.349 47.663.560Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı316.296 167.365Alınan Faizler445.757 689.070Ödenen Faizler-288.644 -516.634Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar98.383 35.080Elde Edilen Diğer Kazançlar156.621 47.488Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar119.710 8.835Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-118.641 -85.911Ödenen Vergiler-48.660 -58.818Diğer-48.230 48.255Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.568.661 -616.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1 -1Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-810.355 -309.946Kredilerdeki Net (Artış) Azalış363.117 -703.104Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-84.804 -4.670Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-57.900 -602.260Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.789.193 1.453.553Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.350.460 -424.255Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.951 -25.751Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.884.957 -449.069YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.465.197 -93.369İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller63.627 -16.710Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller460 26Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar40.716 -30.820Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.540.169 527.000Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.024.089 -562.992Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-5.742 -9.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi139.771 38.297Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.559.531 -504.141Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.665.420 3.526.375Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.224.951 3.022.234Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)88.872 27.255 -3.791 2.505DİĞER KAPSAMLI GELİRLER5.434 45.697 40.740 35.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.434 45.697 40.740 35.116Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.386 57.421 51.895 44.195Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.952 -11.724 -11.155 -9.079TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)94.306 72.952 36.949 37.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.245.107 8.838.962 10.084.069 1.583.386 4.586.279 6.169.665Nakit ve Nakit Benzerleri582.755 6.151.057 6.733.812 794.302 3.570.965 4.365.267Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 109.817 3.372.293 3.482.110 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 4.169 2.780.575 2.784.744 421 1.639.065 1.639.486Para Piyasalarından Alacaklar470.101 0 470.101 660.207 0 660.207Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.332 -1.811 -3.143 -1.743 -6.138 -7.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar35 0 35 23 0 23Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 655.364 2.685.088 3.340.452 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri655.364 152.795 808.159 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 11.910 11.910 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 2.520.383 2.520.383 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 6.953 2.817 9.770 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.953 2.817 9.770 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.242.614 10.112.630 12.355.244 2.374.337 9.394.623 11.768.960Krediler(5.I.5) 1.624.147 6.925.308 8.549.455 2.045.687 7.042.422 9.088.109Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 666.113 3.361.850 4.027.963 452.368 2.436.763 2.889.131Devlet Borçlanma Senetleri666.113 2.254.261 2.920.374 452.368 1.491.780 1.944.148Diğer Finansal Varlıklar0 1.107.589 1.107.589 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-47.646 -174.528 -222.174 -123.718 -84.562 -208.280SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)111.754 0 111.754 117.238 0 117.238MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6.917 0 6.917 7.957 0 7.957Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.917 0 6.917 7.957 0 7.957YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 76.332 0 76.332 28.767 0 28.767DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 38.621 68.111 106.732 19.695 2.870 22.565VARLIKLAR TOPLAMI3.797.343 19.019.703 22.817.046 4.207.378 13.983.772 18.191.150YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.016.705 10.324.785 12.341.490 3.042.635 7.571.396 10.614.031ALINAN KREDİLER(5.II.3) 6.133 6.628.122 6.634.255 2.052 4.235.955 4.238.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR13.188 0 13.188 18.841 0 18.841İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 77.777 0 77.777 82.288 0 82.288KARŞILIKLAR(5.II.7) 88.469 40.918 129.387 91.343 36.053 127.396Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı19.841 0 19.841 17.222 0 17.222Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar68.628 40.918 109.546 74.121 36.053 110.174CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 57.566 0 57.566 18.763 0 18.763ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420Krediler0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 84.281 18.530 102.811 38.209 7.490 45.699ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.360.180 -6.099 1.354.081 1.252.460 7.315 1.259.775Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.125 0 17.125 17.125 0 17.125Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.115 -6.099 10.016 -2.733 7.315 4.582Kar Yedekleri330.861 0 330.861 289.992 0 289.992Yasal Yedekler17.741 0 17.741 15.697 0 15.697Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler255.058 0 255.058 216.929 0 216.929Diğer Kar Yedekleri58.062 0 58.062 57.366 0 57.366Kar veya Zarar136.666 0 136.666 88.663 0 88.663Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.794 0 47.794 47.794 0 47.794Dönem Net Kâr veya Zararı88.872 0 88.872 40.869 0 40.869Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.710.648 19.106.398 22.817.046 4.546.657 13.644.493 18.191.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 535.973 657.152 265.176 325.431Kredilerden Alınan Faizler290.139 384.005 148.479 173.812Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 23.466 0 13.287Bankalardan Alınan Faizler32.609 47.409 12.232 26.770Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler410 16.669 148 44Menkul Değerlerden Alınan Faizler175.152 135.959 85.522 92.178Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar49.671 64.438 19.408 50.750İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler125.481 71.521 66.114 41.428Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri37.663 49.644 18.795 19.340FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -324.945 -467.430 -173.612 -234.446Mevduata Verilen Faizler-172.474 -317.105 -91.538 -160.689Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-127.286 -129.041 -67.338 -60.918Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.376 -14.647 -1.196 -9.576İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.674 -6.271 -3.205 -3.103Diğer Faiz Giderleri-16.135 -366 -10.335 -160NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ211.028 189.722 91.564 90.985NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ56.021 31.286 32.879 18.590Alınan Ücret ve Komisyonlar61.052 34.544 35.192 20.520Gayri Nakdi Kredilerden9.176 8.395 5.015 4.402Diğer51.876 26.149 30.177 16.118Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.031 -3.258 -2.313 -1.930Gayri Nakdi Kredilere-12 -10 -6 -5Diğer-5.019 -3.248 -2.307 -1.925TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 38.634 9.484 15.767 4.428Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)283 137 273 107Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-25.994 -1.078 -36.469 -4.128Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)64.345 10.425 51.963 8.449DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 122.767 42.069 14.873 12.139FAALİYET BRÜT KÂRI428.450 272.561 155.083 126.142BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -103.334 -53.809 -47.515 -19.837DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -2.574 -11.123 1.496 -10.851PERSONEL GİDERLERİ (-)-118.641 -85.911 -57.667 -40.972DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -90.061 -74.948 -46.421 -44.764NET FAALİYET KARI (ZARARI)113.840 46.770 4.976 9.718BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 113.840 46.770 4.976 9.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -24.968 -19.515 -8.767 -7.213Cari Vergi Karşılığı-75.485 -35.833 -42.359 -7.861Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.474 -24.748 -2.375 293Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi52.991 41.066 35.967 355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 88.872 27.255 -3.791 2.505DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.9) 88.872 27.255 -3.791 2.505Grubun Karı (Zararı)88.872 27.255 -3.791 2.505Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,01030000 0,00320000 -0,00050000 0,00030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866239BIST