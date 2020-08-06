***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -144 0 0 45.697 0 0 0 47.639 93.192 0 93.192Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -520 0 0 -37.536 0 328.778 48.863 47.639 1.259.905 0 1.259.905Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 98.200 103.634 0 103.634Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 10.016 0 402.700 46.307 98.200 1.432.946 0 1.432.946Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.299.150 13.733.618 15.032.768 1.118.031 8.180.953 9.298.984GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 1.016.722 7.769.657 8.786.379 572.605 6.414.803 6.987.408Teminat Mektupları989.565 2.557.823 3.547.388 572.605 1.700.759 2.273.364Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları989.565 2.557.823 3.547.388 572.605 1.700.759 2.273.364Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler27.157 108.376 135.533 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler27.157 63.201 90.358 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 45.175 45.175 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.103.458 5.103.458 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 123.955 11.634 135.589 121.766 12.185 133.951Cayılamaz Taahhütler123.955 11.634 135.589 121.766 12.185 133.951Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.484 11.634 17.118 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.372 0 29.372 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.469 0 5.469 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6 0 6 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri83.173 0 83.173 80.622 0 80.622Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri195 0 195 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler256 0 256 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler158.473 5.952.327 6.110.800 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri158.473 185.415 343.888 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri68.359 103.707 172.066 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri90.114 81.708 171.822 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri0 5.672.076 5.672.076 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 2.815.195 2.815.195 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri0 2.856.881 2.856.881 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 94.836 94.836 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 47.418 47.418 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları0 47.418 47.418 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.198.860 40.035.136 58.233.996 13.436.713 29.456.396 42.893.109EMANET KIYMETLER8.015.630 7.375.960 15.391.590 5.418.774 4.641.317 10.060.091Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.507.948 21.132 1.529.080 1.546.929 18.892 1.565.821Tahsile Alınan Çekler33.863 14.439 48.302 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler4.170 12.175 16.345 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.467.795 7.323.682 13.791.477 3.831.407 4.602.827 8.434.234Emanet Kıymet Alanlar1.854 4.532 6.386 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER10.183.230 32.659.176 42.842.406 8.017.939 24.815.079 32.833.018Menkul Kıymetler12.106 0 12.106 11.097 0 11.097Teminat Senetleri921 411 1.332 921 59 980Emtia39.805 60.547 100.352 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.903.066 18.917.569 21.820.635 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler7.227.332 13.680.649 20.907.981 4.760.893 9.251.451 14.012.344Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.498.010 53.768.754 73.266.764 14.554.744 37.637.349 52.192.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı332.007 207.709Alınan Faizler453.628 700.157Ödenen Faizler-288.028 -516.012Alınan Temettüler90 1Alınan Ücret ve Komisyonlar111.283 53.026Elde Edilen Diğer Kazançlar171.924 64.873Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar119.710 8.835Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-132.535 -95.379Ödenen Vergiler-52.708 -63.260Diğer-51.357 55.468Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.395.846 -151.592Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.583 -17.143Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-810.355 -309.947Kredilerdeki Net (Artış) Azalış347.002 -693.785Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-96.281 -7.909Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-57.900 -602.260Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.419.313 1.482.166Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.350.460 -424.253Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)248.190 421.539Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.727.853 56.117YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.468.400 -92.113İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller60.529 -16.775Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller460 26Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar39.518 -33.257Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.540.169 532.322Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.021.993 -561.440Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-6.745 -12.989FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi139.771 38.297Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.399.224 2.301Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.866.345 3.854.231Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.265.569 3.856.532Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)98.200 47.639 2.596 10.742DİĞER KAPSAMLI GELİRLER5.434 45.553 40.740 35.136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -144 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -180 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 36 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.434 45.697 40.740 35.136Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.386 57.421 51.895 44.220Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.952 -11.724 -11.155 -9.084TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.634 93.192 43.336 45.878Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.272.667 8.863.835 10.136.502 1.602.486 4.777.063 6.379.549Nakit ve Nakit Benzerleri589.142 6.175.930 6.765.072 796.812 3.761.749 4.558.561Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 109.817 3.372.293 3.482.110 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 6.617 2.814.745 2.821.362 1.115 1.836.919 1.838.034Para Piyasalarından Alacaklar474.101 0 474.101 662.583 0 662.583Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.393 -11.108 -12.501 -2.303 -13.208 -15.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.208 0 21.208 16.613 0 16.613Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler51 0 51 39 0 39Diğer Finansal Varlıklar21.157 0 21.157 16.574 0 16.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 655.364 2.685.088 3.340.452 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri655.364 152.795 808.159 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 11.910 11.910 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 2.520.383 2.520.383 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 6.953 2.817 9.770 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.953 2.817 9.770 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.301.567 10.112.622 12.414.189 2.420.593 9.394.621 11.815.214Krediler(5.I.5) 1.683.262 6.925.300 8.608.562 2.090.009 7.042.420 9.132.429Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 666.113 3.361.850 4.027.963 454.464 2.436.763 2.891.227Devlet Borçlanma Senetleri666.113 2.254.261 2.920.374 454.464 1.491.780 1.946.244Diğer Finansal Varlıklar0 1.107.589 1.107.589 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-47.808 -174.528 -222.336 -123.880 -84.562 -208.442SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)115.318 0 115.318 118.559 0 118.559MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7.431 0 7.431 8.194 0 8.194Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.431 0 7.431 8.194 0 8.194YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI210 0 210 215 0 215ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 79.176 0 79.176 30.918 0 30.918DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 66.973 68.112 135.085 35.961 2.871 38.832VARLIKLAR TOPLAMI3.843.342 19.044.569 22.887.911 4.216.926 14.174.555 18.391.481YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.011.135 9.313.206 11.324.341 2.981.092 6.985.670 9.966.762ALINAN KREDİLER(5.II.3) 6.133 6.628.122 6.634.255 2.052 4.235.955 4.238.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR13.188 0 13.188 18.841 0 18.841İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.349 47.242 53.591 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 77.777 0 77.777 82.288 0 82.288KARŞILIKLAR(5.II.7) 92.986 40.918 133.904 95.096 36.053 131.149Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı24.342 0 24.342 20.975 0 20.975Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar68.644 40.918 109.562 74.121 36.053 110.174CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 62.869 0 62.869 23.915 0 23.915ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420Krediler0 2.052.900 2.052.900 0 1.782.420 1.782.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 106.696 995.444 1.102.140 108.595 706.262 814.857ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.439.045 -6.099 1.432.946 1.321.997 7.315 1.329.312Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.310 0 16.310 16.310 0 16.310Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.115 -6.099 10.016 -2.733 7.315 4.582Kar Yedekleri402.700 0 402.700 328.778 0 328.778Yasal Yedekler22.538 0 22.538 18.842 0 18.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler322.099 0 322.099 252.570 0 252.570Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 57.366 0 57.366Kar veya Zarar144.507 0 144.507 120.229 0 120.229Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı46.307 0 46.307 48.719 0 48.719Dönem Net Kâr veya Zararı98.200 0 98.200 71.510 0 71.510Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.816.178 19.071.733 22.887.911 4.633.942 13.757.539 18.391.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 542.646 665.800 268.462 330.051Kredilerden Alınan Faizler294.895 390.384 150.606 176.891Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 23.466 0 13.287Bankalardan Alınan Faizler32.861 47.840 12.363 27.000Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.338 17.579 808 904Menkul Değerlerden Alınan Faizler175.161 136.089 85.522 92.308Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar49.680 64.568 19.408 50.880İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler125.481 71.521 66.114 41.428Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri38.391 50.442 19.163 19.661FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -324.329 -466.808 -173.168 -234.145Mevduata Verilen Faizler-171.858 -316.483 -91.094 -160.388Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-127.286 -129.041 -67.338 -60.918Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.376 -14.647 -1.196 -9.576İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.674 -6.271 -3.205 -3.103Diğer Faiz Giderleri-16.135 -366 -10.335 -160NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ218.317 198.992 95.294 95.906NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ67.633 50.344 43.700 26.967Alınan Ücret ve Komisyonlar73.952 52.490 46.708 27.775Gayri Nakdi Kredilerden9.176 8.395 5.015 4.402Diğer64.776 44.095 41.693 23.373Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.319 -2.146 -3.008 -808Gayri Nakdi Kredilere-12 -10 -6 -5Diğer-6.307 -2.136 -3.002 -803TEMETTÜ GELİRLERİ90 1 90 1TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 52.998 26.555 21.882 12.730Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.311 5.176 5.850 1.963Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-24.606 6.055 -35.885 305Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)67.293 15.324 51.917 10.462DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 123.705 42.400 15.098 13.181FAALİYET BRÜT KÂRI462.743 318.292 176.064 148.785BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -105.064 -58.972 -49.245 -23.594DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -2.574 -11.123 1.496 -10.851PERSONEL GİDERLERİ (-)-135.053 -96.122 -65.952 -46.816DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -94.442 -78.740 -49.117 -47.596NET FAALİYET KARI (ZARARI)125.610 73.335 13.246 19.928BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 125.610 73.335 13.246 19.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -27.410 -25.696 -10.650 -9.186Cari Vergi Karşılığı-78.620 -42.844 -44.702 -10.948Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.535 -24.755 -2.257 879Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi53.745 41.903 36.309 883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 98.200 47.639 2.596 10.742DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.9) 98.200 47.639 2.596 10.742Grubun Karı (Zararı)98.200 47.639 2.596 10.742Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,01140000 0,00550000 0,00030000 0,00120000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866253BIST