***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 0 -83.089 0 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 0 -83.089 0 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 71 0 0 0 0 70.072 0 0 0 0 27.502 97.645 97.645Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.339 616 0 0 0 -13.017 0 0 289.992 47.794 27.502 1.225.639 1.225.639Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 69.861 61.068 61.068Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 -4.211 0 0 330.861 47.794 69.861 1.320.843 1.320.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.026.875 10.957.799 11.984.674 1.118.159 8.180.953 9.299.112GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 858.225 8.811.484 9.669.709 572.606 6.414.803 6.987.409Teminat Mektupları832.778 2.730.723 3.563.501 572.606 1.700.759 2.273.365Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları832.778 2.730.723 3.563.501 572.606 1.700.759 2.273.365Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.447 171.246 196.693 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler25.447 73.398 98.845 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 97.848 97.848 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.909.515 5.909.515 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 130.113 23.057 153.170 121.893 12.185 134.078Cayılamaz Taahhütler130.113 23.057 153.170 121.893 12.185 134.078Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.231 23.057 33.288 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.424 0 30.424 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.014 0 6.014 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6 0 6 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri82.991 0 82.991 80.749 0 80.749Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri191 0 191 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler256 0 256 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri38.537 70.900 109.437 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.264 51.363 54.627 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri35.273 19.537 54.810 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri0 1.976.942 1.976.942 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 992.627 992.627 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri0 984.315 984.315 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 75.416 75.416 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 37.708 37.708 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları0 37.708 37.708 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.774.169 95.051.405 108.825.574 8.908.052 29.456.396 38.364.448EMANET KIYMETLER3.589.134 40.916.512 44.505.646 925.443 4.641.317 5.566.760Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.310 24.307 40.617 42.298 18.892 61.190Tahsile Alınan Çekler30.034 21.230 51.264 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler4.216 13.736 17.952 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.536.911 40.852.437 44.389.348 842.707 4.602.827 5.445.534Emanet Kıymet Alanlar1.663 4.802 6.465 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER10.185.035 54.134.893 64.319.928 7.982.609 24.815.079 32.797.688Menkul Kıymetler22 0 22 15 0 15Teminat Senetleri921 468 1.389 921 59 980Emtia43.846 70.600 114.446 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.891.557 38.362.728 41.254.285 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler7.248.689 15.701.097 22.949.786 4.736.645 9.251.451 13.988.096Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.801.044 106.009.204 120.810.248 10.026.211 37.637.349 47.663.560Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYE388.100 294.086Alınan Faizler698.307 1.011.559Ödenen Faizler-409.265 -718.304Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar125.065 53.719Elde Edilen Diğer Kazançlar208.873 42.996Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar122.051 12.533Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-170.312 -132.099Ödenen Vergiler-92.049 -59.687Diğer-94.570 83.369Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.247.577 1.035.350Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2 -1Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.377.016 -260.498Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.513.028 -32.678Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.530 -10.258Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-53.272 -576.237Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.441.905 2.541.739Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.763.081 -594.688Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.439 -32.029Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.635.677 1.329.436YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.333.679 -274.279İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller57.164 -20.978Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller473 2.049Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar26.033 7.017Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.902.502 645.078Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.513.619 -892.147Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.228 -15.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi405.865 -11.041Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-292.137 1.044.116Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.665.420 3.526.375Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.373.283 4.570.491Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)69.861 27.502 -19.011 247DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.793 70.143 -14.227 24.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 71 0 71Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 71 0 71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.793 70.072 -14.227 24.375Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.441 88.112 -18.827 30.691Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.648 -18.040 4.600 -6.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.068 97.645 -33.238 24.693Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)669.905 8.488.451 9.158.356 1.583.386 4.586.279 6.169.665Nakit ve Nakit Benzerleri19.938 5.429.785 5.449.723 794.302 3.570.965 4.365.267Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 21.370 3.604.573 3.625.943 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 47 1.825.863 1.825.910 421 1.639.065 1.639.486Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 660.207 0 660.207Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.479 -651 -2.130 -1.743 -6.138 -7.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar35 0 35 23 0 23Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 649.918 3.050.318 3.700.236 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri649.918 169.540 819.458 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 14.578 14.578 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 2.866.200 2.866.200 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 14 8.348 8.362 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı14 8.348 8.362 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.831.086 11.807.982 14.639.068 2.374.337 9.394.623 11.768.960Krediler(5.I.5) 2.182.573 8.247.647 10.430.220 2.045.687 7.042.422 9.088.109Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 711.940 3.816.612 4.528.552 452.368 2.436.763 2.889.131Devlet Borçlanma Senetleri711.940 2.558.663 3.270.603 452.368 1.491.780 1.944.148Diğer Finansal Varlıklar0 1.257.949 1.257.949 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-63.427 -256.277 -319.704 -123.718 -84.562 -208.280SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)104.785 0 104.785 117.238 0 117.238MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7.206 0 7.206 7.957 0 7.957Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.206 0 7.206 7.957 0 7.957YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI11 0 11 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 83.620 0 83.620 28.767 0 28.767DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 34.362 9.153 43.515 19.695 2.870 22.565VARLIKLAR TOPLAMI3.806.973 20.305.586 24.112.559 4.207.378 13.983.772 18.191.150YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 1.987.783 10.010.942 11.998.725 3.042.635 7.571.396 10.614.031ALINAN KREDİLER(5.II.3) 14.648 7.908.799 7.923.447 2.052 4.235.955 4.238.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR180.752 0 180.752 18.841 0 18.841İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 167 592 759 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı167 592 759 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 74.497 0 74.497 82.288 0 82.288KARŞILIKLAR(5.II.7) 98.773 49.247 148.020 91.343 36.053 127.396Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı21.335 0 21.335 17.222 0 17.222Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar77.438 49.247 126.685 74.121 36.053 110.174CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 17.057 0 17.057 18.763 0 18.763ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420Krediler0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 77.592 15.567 93.159 38.209 7.490 45.699ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.328.980 -8.137 1.320.843 1.252.460 7.315 1.259.775Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler17.125 0 17.125 17.125 0 17.125Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.926 -8.137 -4.211 -2.733 7.315 4.582Kar Yedekleri330.861 0 330.861 289.992 0 289.992Yasal Yedekler17.741 0 17.741 15.697 0 15.697Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler255.058 0 255.058 216.929 0 216.929Diğer Kar Yedekleri58.062 0 58.062 57.366 0 57.366Kar veya Zarar117.655 0 117.655 88.663 0 88.663Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.794 0 47.794 47.794 0 47.794Dönem Net Kâr veya Zararı69.861 0 69.861 40.869 0 40.869YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.780.249 20.332.310 24.112.559 4.546.657 13.644.493 18.191.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 811.530 964.947 275.557 307.795Kredilerden Alınan Faizler448.443 540.216 158.304 156.211Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 30.922 0 7.456Bankalardan Alınan Faizler33.385 68.542 776 21.133Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler410 16.844 0 175Menkul Değerlerden Alınan Faizler287.287 209.142 112.135 73.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar80.359 97.143 30.688 32.705İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler206.928 111.999 81.447 40.478Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri42.005 99.281 4.342 49.637FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -489.595 -702.008 -164.650 -234.578Mevduata Verilen Faizler-247.461 -498.632 -74.987 -181.527Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-199.651 -177.232 -72.365 -48.191Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.970 -16.125 -3.594 -1.478İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.797 -9.506 -3.123 -3.235Diğer Faiz Giderleri-26.716 -513 -10.581 -147NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ321.935 262.939 110.907 73.217NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ84.134 50.888 28.113 19.602Alınan Ücret ve Komisyonlar91.696 55.815 30.644 21.271Gayri Nakdi Kredilerden14.998 12.409 5.822 4.014Diğer76.698 43.406 24.822 17.257Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.562 -4.927 -2.531 -1.669Gayri Nakdi Kredilere-16 -14 -4 -4Diğer-7.546 -4.913 -2.527 -1.665TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 84.947 11.391 46.313 1.907Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)294 174 11 37Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-112.854 -1.293 -86.860 -215Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)197.507 12.510 133.162 2.085DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 130.004 35.561 7.237 12.088FAALİYET BRÜT KÂRI621.020 360.779 192.570 106.814BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -207.540 -55.511 -104.206 -20.298DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -3.528 -8.181 -954 2.942PERSONEL GİDERLERİ (-)-170.312 -132.099 -51.671 -46.188DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -145.030 -112.056 -54.969 -37.108NET FAALİYET KARI (ZARARI)94.610 52.932 -19.230 6.162BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 94.610 52.932 -19.230 6.162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -24.749 -25.430 219 -5.915Cari Vergi Karşılığı-77.955 -28.975 -2.470 6.858Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.351 -19.775 -7.877 4.973Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi63.557 23.320 10.566 -17.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 69.861 27.502 -19.011 247DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.9) 69.861 27.502 -19.011 247Grubun Karı (Zararı)69.861 27.502 -19.011 247Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,00812333 0,00319710 -0,00221058 0,00002872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884558BIST