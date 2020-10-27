***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 0 -83.233 0 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 0 -83.233 0 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 71 -144 0 0 0 70.090 0 0 0 0 52.757 122.774 122.774Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 144Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 144Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.339 -520 0 0 0 -13.143 0 0 328.778 48.863 52.757 1.289.487 1.289.487Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 85.862 77.069 77.069Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 -4.211 0 0 402.700 46.307 85.862 1.406.381 1.406.381Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.026.745 10.957.799 11.984.544 1.118.031 8.180.953 9.298.984GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 858.224 8.811.484 9.669.708 572.605 6.414.803 6.987.408Teminat Mektupları832.777 2.730.723 3.563.500 572.605 1.700.759 2.273.364Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları832.777 2.730.723 3.563.500 572.605 1.700.759 2.273.364Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.447 171.246 196.693 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler25.447 73.398 98.845 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 97.848 97.848 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.909.515 5.909.515 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 129.984 23.057 153.041 121.766 12.185 133.951Cayılamaz Taahhütler129.984 23.057 153.041 121.766 12.185 133.951Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri10.231 23.057 33.288 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.424 0 30.424 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.014 0 6.014 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6 0 6 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri82.862 0 82.862 80.622 0 80.622Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri191 0 191 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler256 0 256 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler38.537 2.123.258 2.161.795 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri38.537 70.900 109.437 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.264 51.363 54.627 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri35.273 19.537 54.810 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri0 1.976.942 1.976.942 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 992.627 992.627 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri0 984.315 984.315 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 75.416 75.416 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 37.708 37.708 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları0 37.708 37.708 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.252.558 95.051.405 113.303.963 13.436.713 29.456.396 42.893.109EMANET KIYMETLER8.022.930 40.916.512 48.939.442 5.418.774 4.641.317 10.060.091Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.589.816 24.307 1.614.123 1.546.929 18.892 1.565.821Tahsile Alınan Çekler30.034 21.230 51.264 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler4.216 13.736 17.952 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.397.201 40.852.437 47.249.638 3.831.407 4.602.827 8.434.234Emanet Kıymet Alanlar1.663 4.802 6.465 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER10.229.628 54.134.893 64.364.521 8.017.939 24.815.079 32.833.018Menkul Kıymetler11.093 0 11.093 11.097 0 11.097Teminat Senetleri921 468 1.389 921 59 980Emtia43.846 70.600 114.446 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.891.557 38.362.728 41.254.285 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler7.282.211 15.701.097 22.983.308 4.760.893 9.251.451 14.012.344Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.279.303 106.009.204 125.288.507 14.554.744 37.637.349 52.192.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı318.286 359.873Alınan Faizler711.780 1.026.120Ödenen Faizler-408.323 -717.407Alınan Temettüler90 1Alınan Ücret ve Komisyonlar140.618 79.053Elde Edilen Diğer Kazançlar237.916 65.125Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar122.051 12.533Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-193.549 -149.047Ödenen Vergiler-99.876 -59.755Diğer-192.421 103.250Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.257.795 1.157.780Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.101 -10.039Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.377.017 -260.498Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.525.972 -26.932Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-46.872 -12.296Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-53.272 -576.237Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.287.584 2.298.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.763.089 -594.688Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)214.356 340.170Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.576.081 1.517.653YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.339.140 -275.348İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller53.515 -23.201Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller473 2.049Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar23.043 4.596Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.902.502 650.418Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.511.523 -890.747Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-2.146 -18.463FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi405.865 -11.041Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-357.194 1.231.264Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.866.345 3.854.231Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.509.151 5.085.495Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)85.862 52.757 -12.338 5.118DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-8.793 70.017 -14.227 24.464Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -73 0 71Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -180 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 107 0 71Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.793 70.090 -14.227 24.393Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.441 88.130 -18.827 30.709Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.648 -18.040 4.600 -6.316TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.069 122.774 -26.565 29.582Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)714.795 8.591.904 9.306.699 1.602.486 4.777.063 6.379.549Nakit ve Nakit Benzerleri44.138 5.533.238 5.577.376 796.812 3.761.749 4.558.561Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 21.370 3.604.573 3.625.943 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 15.764 1.937.386 1.953.150 1.115 1.836.919 1.838.034Para Piyasalarından Alacaklar8.628 0 8.628 662.583 0 662.583Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.624 -8.721 -10.345 -2.303 -13.208 -15.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar20.726 0 20.726 16.613 0 16.613Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler68 0 68 39 0 39Diğer Finansal Varlıklar20.658 0 20.658 16.574 0 16.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 649.917 3.050.318 3.700.235 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri649.917 169.540 819.457 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 14.578 14.578 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 2.866.200 2.866.200 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 14 8.348 8.362 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı14 8.348 8.362 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.887.773 11.807.978 14.695.751 2.420.593 9.394.621 11.815.214Krediler(5.I.5) 2.239.424 8.247.642 10.487.066 2.090.009 7.042.420 9.132.429Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 711.940 3.816.612 4.528.552 454.464 2.436.763 2.891.227Devlet Borçlanma Senetleri711.940 2.558.663 3.270.603 454.464 1.491.780 1.946.244Diğer Finansal Varlıklar0 1.257.949 1.257.949 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-63.591 -256.276 -319.867 -123.880 -84.562 -208.442SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)107.667 0 107.667 118.559 0 118.559MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7.706 0 7.706 8.194 0 8.194Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.706 0 7.706 8.194 0 8.194YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI127 0 127 215 0 215ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 86.339 0 86.339 30.918 0 30.918DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 75.640 9.154 84.794 35.961 2.871 38.832VARLIKLAR TOPLAMI3.880.047 20.409.036 24.289.083 4.216.926 14.174.555 18.391.481YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 1.983.208 9.213.926 11.197.134 2.981.092 6.985.670 9.966.762ALINAN KREDİLER(5.II.3) 14.656 7.908.799 7.923.455 2.052 4.235.955 4.238.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR180.752 0 180.752 18.841 0 18.841İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 167 592 759 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı167 592 759 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 74.497 0 74.497 82.288 0 82.288KARŞILIKLAR(5.II.7) 103.100 49.247 152.347 95.096 36.053 131.149Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı25.623 0 25.623 20.975 0 20.975Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar77.477 49.247 126.724 74.121 36.053 110.174CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 21.820 0 21.820 23.915 0 23.915ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420Krediler0 2.355.300 2.355.300 0 1.782.420 1.782.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 117.819 858.819 976.638 108.595 706.262 814.857ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.414.518 -8.137 1.406.381 1.321.997 7.315 1.329.312Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.310 0 16.310 16.310 0 16.310Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.926 -8.137 -4.211 -2.733 7.315 4.582Kar Yedekleri402.700 0 402.700 328.778 0 328.778Yasal Yedekler22.538 0 22.538 18.842 0 18.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler322.099 0 322.099 252.570 0 252.570Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 57.366 0 57.366Kar veya Zarar132.169 0 132.169 120.229 0 120.229Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı46.307 0 46.307 48.719 0 48.719Dönem Net Kâr veya Zararı85.862 0 85.862 71.510 0 71.510Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.910.537 20.378.546 24.289.083 4.633.942 13.757.539 18.391.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 822.013 977.069 279.367 311.269Kredilerden Alınan Faizler456.036 549.506 161.141 159.122Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 30.922 0 7.456Bankalardan Alınan Faizler33.790 69.209 929 21.369Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.338 17.754 0 175Menkul Değerlerden Alınan Faizler287.296 209.272 112.135 73.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar80.368 97.273 30.688 32.705İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler206.928 111.999 81.447 40.478Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri43.553 100.406 5.162 49.964FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -488.653 -701.111 -164.324 -234.303Mevduata Verilen Faizler-246.520 -497.735 -74.662 -181.252Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-199.650 -177.232 -72.364 -48.191Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-5.970 -16.125 -3.594 -1.478İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.797 -9.506 -3.123 -3.235Diğer Faiz Giderleri-26.716 -513 -10.581 -147NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ333.360 275.958 115.043 76.966NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ97.364 76.403 29.731 26.059Alınan Ücret ve Komisyonlar107.249 81.149 33.297 28.659Gayri Nakdi Kredilerden14.998 12.409 5.822 4.014Diğer92.251 68.740 27.475 24.645Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-9.885 -4.746 -3.566 -2.600Gayri Nakdi Kredilere-16 -14 -4 -4Diğer-9.869 -4.732 -3.562 -2.596TEMETTÜ GELİRLERİ90 1 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 112.009 33.296 59.011 6.741Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)17.269 7.596 6.958 2.420Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-110.560 7.757 -85.954 1.702Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)205.300 17.943 138.007 2.619DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 131.985 35.799 8.280 11.995FAALİYET BRÜT KÂRI674.808 421.457 212.065 121.761BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -208.126 -60.038 -103.062 -19.662DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -3.528 -8.181 -954 2.942PERSONEL GİDERLERİ (-)-195.853 -149.402 -60.800 -53.280DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -152.471 -118.394 -58.029 -39.654NET FAALİYET KARI (ZARARI)114.830 85.442 -10.780 12.107BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 114.830 85.442 -10.780 12.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -28.968 -32.685 -1.558 -6.989Cari Vergi Karşılığı-82.742 -36.975 -4.122 5.869Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10.405 -19.775 -7.870 4.980Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi64.179 24.065 10.434 -17.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 85.862 52.757 -12.338 5.118DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.9) 85.862 52.757 -12.338 5.118Grubun Karı (Zararı)85.862 52.757 -12.338 5.118Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/ (Zarar) 0,00998395 0,00613453 -0,00143756 0,00063453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884561BIST