***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 616 0 0 -83.089 0 227.923 47.794 62.069 1.127.994 1.127.994Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.826 1.415 0 0 87.671 0 0 0 40.869 131.781 131.781Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 0 -62.069 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.069 -62.069 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775 1.259.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.231 -263 0 0 -9.125 0 0 0 58.048 50.891 50.891Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.761 4.761 4.761Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 -4.543 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.045.976 14.679.666 15.725.642 1.118.159 8.180.953 9.299.112GARANTİ VE KEFALETLER899.366 8.512.185 9.411.551 572.606 6.414.803 6.987.409Teminat Mektupları873.919 2.429.013 3.302.932 572.606 1.700.759 2.273.365Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları873.919 2.429.013 3.302.932 572.606 1.700.759 2.273.365Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.447 439.924 465.371 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler25.447 201.616 227.063 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 238.308 238.308 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.643.248 5.643.248 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 130.567 45.000 175.567 121.893 12.185 134.078Cayılamaz Taahhütler130.567 45.000 175.567 121.893 12.185 134.078Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri8.886 45.000 53.886 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.704 0 29.704 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.294 0 6.294 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri85.234 0 85.234 80.749 0 80.749Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler446 0 446 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.844 27.516 37.360 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.132 11.708 18.840 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.712 15.808 18.520 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri6.199 6.080.240 6.086.439 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 3.000.604 3.000.604 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri6.199 3.079.636 3.085.835 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 14.725 14.725 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 7.341 7.341 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları0 7.384 7.384 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.862.794 91.152.523 105.015.317 8.908.052 29.456.396 38.364.448EMANET KIYMETLER3.605.705 38.703.770 42.309.475 925.443 4.641.317 5.566.760Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.310 23.099 39.409 42.298 18.892 61.190Tahsile Alınan Çekler49.343 23.103 72.446 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler2.507 9.148 11.655 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.536.911 38.648.016 42.184.927 842.707 4.602.827 5.445.534Emanet Kıymet Alanlar634 404 1.038 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER10.257.089 52.448.753 62.705.842 7.982.609 24.815.079 32.797.688Menkul Kıymetler55 0 55 15 0 15Teminat Senetleri921 440 1.361 921 59 980Emtia43.956 69.335 113.291 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.865.716 36.879.643 39.745.359 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler7.346.441 15.499.335 22.845.776 4.736.645 9.251.451 13.988.096Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.908.770 105.832.189 120.740.959 10.026.211 37.637.349 47.663.560Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı528.153 270.167Alınan Faizler897.355 1.291.043Ödenen Faizler-601.560 -922.953Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar191.249 94.521Elde Edilen Diğer Kazançlar-233.490 61.753Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar123.295 17.308Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-223.298 -186.471Ödenen Vergiler-140.503 -88.098Diğer(5.VI.3) 515.105 3.064Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-139.766 463.222Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-100.308 -1Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-818.382 -413.811Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.037.956 -1.368.576Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.VI.3) -72.867 11.343Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.091 -1.142.603Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.418.341 3.570.490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.765.718 -160.714Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.3) 702.597 -32.906Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı388.387 733.389YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-665.822 -700.355İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.940 -27.196Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.277 2.054Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.060 60.474Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar622.030 696.260Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.334.074 -1.409.119Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer(5.VI.3) 825 -22.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.3) 121.508 106.011Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-155.927 139.045Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.665.420 3.526.375Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 3.509.493 3.665.420Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)58.048 40.869DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-7.157 90.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.968 3.241Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.231 1.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-263 1.770Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.125 87.671Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-9.999 110.058Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler874 -22.387TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.891 131.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.087.396 9.309.273 10.396.669 1.583.386 4.586.279 6.169.665Nakit ve Nakit Benzerleri412.466 4.616.216 5.028.682 794.302 3.570.965 4.365.267Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 113.485 3.047.428 3.160.913 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 46 1.569.789 1.569.835 421 1.639.065 1.639.486Para Piyasalarından Alacaklar300.149 0 300.149 660.207 0 660.207Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.214 -1.001 -2.215 -1.743 -6.138 -7.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar43 14.282 14.325 23 0 23Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler43 14.282 14.325 23 0 23Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 674.573 4.677.593 5.352.166 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri674.573 178.864 853.437 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 4.498.729 4.498.729 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 314 1.182 1.496 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı314 1.182 1.496 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.255.461 10.780.844 14.036.305 2.374.337 9.394.623 11.768.960Krediler(5.I.5) 2.536.510 7.432.596 9.969.106 2.045.687 7.042.422 9.088.109Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 781.293 3.609.776 4.391.069 452.368 2.436.763 2.889.131Devlet Borçlanma Senetleri781.293 2.415.287 3.196.580 452.368 1.491.780 1.944.148Diğer Finansal Varlıklar0 1.194.489 1.194.489 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-62.342 -261.528 -323.870 -123.718 -84.562 -208.280SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 110.240 0 110.240 117.238 0 117.238MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 7.126 0 7.126 7.957 0 7.957Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.126 0 7.126 7.957 0 7.957YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 114.731 0 114.731 28.767 0 28.767DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 29.124 92.430 121.554 19.695 2.870 22.565VARLIKLAR TOPLAMI4.680.076 20.182.547 24.862.623 4.207.378 13.983.772 18.191.150YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 1.824.215 10.211.476 12.035.691 3.042.635 7.571.396 10.614.031ALINAN KREDİLER(5.II.3) 639.192 7.452.646 8.091.838 2.052 58.048 40.869Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başı12440BIST