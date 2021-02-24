***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 1.166.569Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.826 1.592 0 0 87.815 0 0 0 71.510 162.743 162.743Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -83.549 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -82.098 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.232 -294 0 0 -9.125 0 0 0 90.931 83.744 83.744Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.348 0 2.348 2.348Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 0 -71.510 2.412 2.412Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -71.510 2.412 2.412Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 -4.543 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 1.417.816Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.045.835 14.679.666 15.725.501 1.118.031 8.180.953 9.298.984GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 899.364 8.512.185 9.411.549 572.605 6.414.803 6.987.408Teminat Mektupları873.917 2.429.013 3.302.930 572.605 1.700.759 2.273.364Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları873.917 2.429.013 3.302.930 572.605 1.700.759 2.273.364Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler25.447 439.924 465.371 0 294.068 294.068Belgeli Akreditifler25.447 201.616 227.063 0 104.396 104.396Diğer Akreditifler0 238.308 238.308 0 189.672 189.672Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.643.248 5.643.248 0 4.419.976 4.419.976Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 130.428 45.000 175.428 121.766 12.185 133.951Cayılamaz Taahhütler130.428 45.000 175.428 121.766 12.185 133.951Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri8.886 45.000 53.886 2.975 12.185 15.160Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.704 0 29.704 30.415 0 30.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.294 0 6.294 6.989 0 6.989İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 9 0 9Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri85.095 0 85.095 80.622 0 80.622Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 192 0 192Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler446 0 446 564 0 564Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler16.043 6.122.481 6.138.524 423.660 1.753.965 2.177.625Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.844 27.516 37.360 271.470 308.806 580.276Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.132 11.708 18.840 270.804 19.763 290.567Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.712 15.808 18.520 666 289.043 289.709Para ve Faiz Swap İşlemleri6.199 6.080.240 6.086.439 148.780 1.439.378 1.588.158Swap Para Alım İşlemleri0 3.000.604 3.000.604 148.780 643.754 792.534Swap Para Satım İşlemleri6.199 3.079.636 3.085.835 0 795.624 795.624Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 14.725 14.725 3.410 5.781 9.191Para Alım Opsiyonları0 7.341 7.341 1.709 2.900 4.609Para Satım Opsiyonları0 7.384 7.384 1.701 2.881 4.582Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.199.177 91.152.523 109.351.700 13.436.713 29.456.396 42.893.109EMANET KIYMETLER7.896.731 38.703.770 46.600.501 5.418.774 4.641.317 10.060.091Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.474.262 23.099 1.497.361 1.546.929 18.892 1.565.821Tahsile Alınan Çekler49.343 23.103 72.446 28.928 12.131 41.059Tahsile Alınan Ticari Senetler2.507 9.148 11.655 6.879 7.170 14.049Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.369.985 38.648.016 45.018.001 3.831.407 4.602.827 8.434.234Emanet Kıymet Alanlar634 404 1.038 4.631 297 4.928REHİNLİ KIYMETLER10.302.446 52.448.753 62.751.199 8.017.939 24.815.079 32.833.018Menkul Kıymetler14.573 0 14.573 11.097 0 11.097Teminat Senetleri921 440 1.361 921 59 980Emtia43.956 69.335 113.291 65.573 61.140 126.713Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.865.716 36.879.643 39.745.359 3.179.455 15.502.429 18.681.884Diğer Rehinli Kıymetler7.377.280 15.499.335 22.876.615 4.760.893 9.251.451 14.012.344Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.245.012 105.832.189 125.077.201 14.554.744 37.637.349 52.192.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı551.790 334.858Alınan Faizler906.964 1.310.234Ödenen Faizler-600.078 -921.915Alınan Temettüler90 1Alınan Ücret ve Komisyonlar226.515 125.276Elde Edilen Diğer Kazançlar-203.099 96.648Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar123.295 17.308Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-259.533 -212.071Ödenen Vergiler-149.911 -98.751Diğer(5.VI.3) 507.547 18.128Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-131.815 275.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-105.598 -3.734Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-818.382 -413.811Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.087.471 -1.367.590Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.VI.3) -97.758 7.721Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.091 -1.142.603Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.668.612 3.109.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.765.718 -160.714Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.3) 539.973 247.004Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı419.975 610.204YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-656.961 -704.101İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-22.806 -28.129Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.277 2.054Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar69.010 57.056Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar622.029 703.462Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.331.978 -1.407.720Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer(5.VI.3) 3.507 -30.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.3) 121.508 106.011Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-115.478 12.114Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.866.345 3.854.231Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.1) 3.750.867 3.866.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)90.931 71.510DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-7.187 91.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.938 3.418Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.232 1.672Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-294 1.849Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -103Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-9.125 87.815Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-10.006 110.201Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler881 -22.386TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.744 162.743Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.315.692 9.340.398 10.656.090 1.602.486 4.777.063 6.379.549Nakit ve Nakit Benzerleri618.882 4.647.341 5.266.223 796.812 3.761.749 4.558.561Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 113.485 3.047.428 3.160.913 135.417 1.938.038 2.073.455Bankalar(5.I.3) 2.592 1.604.376 1.606.968 1.115 1.836.919 1.838.034Para Piyasalarından Alacaklar504.390 0 504.390 662.583 0 662.583Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.585 -4.463 -6.048 -2.303 -13.208 -15.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.923 14.282 36.205 16.613 0 16.613Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler77 14.282 14.359 39 0 39Diğer Finansal Varlıklar21.846 0 21.846 16.574 0 16.574Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 674.573 4.677.593 5.352.166 788.543 1.015.163 1.803.706Devlet Borçlanma Senetleri674.573 178.864 853.437 788.543 531.683 1.320.226Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 10.057 10.057Diğer Finansal Varlıklar0 4.498.729 4.498.729 0 473.423 473.423Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 314 1.182 1.496 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı314 1.182 1.496 518 151 669Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.341.509 10.780.839 14.122.348 2.420.593 9.394.621 11.815.214Krediler(5.I.5) 2.622.721 7.432.590 10.055.311 2.090.009 7.042.420 9.132.429Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 781.293 3.609.776 4.391.069 454.464 2.436.763 2.891.227Devlet Borçlanma Senetleri781.293 2.415.287 3.196.580 454.464 1.491.780 1.946.244Diğer Finansal Varlıklar0 1.194.489 1.194.489 0 944.983 944.983Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-62.505 -261.527 -324.032 -123.880 -84.562 -208.442SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 113.423 0 113.423 118.559 0 118.559MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 7.839 0 7.839 8.194 0 8.194Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.839 0 7.839 8.194 0 8.194YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI19 0 19 215 0 215ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 116.269 0 116.269 30.918 0 30.918DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 72.764 92.431 165.195 35.961 2.871 38.832VARLIKLAR TOPLAMI4.967.515 20.213.668 25.181.183 4.216.926 14.174.555 18.391.481YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 1.783.716 9.854.981 11.638.697 2.981.092 6.985.670 9.966.762ALINAN KREDİLER(5.II.3) 639.192 7.452.646 8.091.838 2.052 4.235.955 4.238.007PARA PİYASALARINA BORÇLAR550.633 147.067 697.700 18.841 0 18.841İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 293 89.662 89.955 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı293 89.662 89.955 66 3.864 3.930Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.5) 72.700 0 72.700 82.288 0 82.288KARŞILIKLAR(5.II.7) 144.829 59.169 203.998 95.096 36.053 131.149Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı27.024 0 27.024 20.975 0 20.975Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar117.805 59.169 176.974 74.121 36.053 110.174CARİ VERGİ BORCU(5.II.8) 69.246 0 69.246 23.915 0 23.915ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.10) 0 2.202.640 2.202.640 0 1.782.420 1.782.420Krediler0 2.202.640 2.202.640 0 1.782.420 1.782.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.4) 327.516 369.077 696.593 108.595 706.262 814.857ÖZKAYNAKLAR(5.II.11) 1.424.193 -6.377 1.417.816 1.321.997 7.315 1.329.312Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.248 0 18.248 16.310 0 16.310Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.834 -6.377 -4.543 -2.733 7.315 4.582Kar Yedekleri402.700 0 402.700 328.778 0 328.778Yasal Yedekler22.538 0 22.538 18.842 0 18.842Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler322.099 0 322.099 252.570 0 252.570Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 57.366 0 57.366Kar veya Zarar141.998 0 141.998 120.229 0 120.229Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı51.067 0 51.067 48.719 0 48.719Dönem Net Kâr veya Zararı90.931 0 90.931 71.510 0 71.510Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.012.318 20.168.865 25.181.183 4.633.942 13.757.539 18.391.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.143.897 1.288.325Kredilerden Alınan Faizler645.962 700.434Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.295 30.994Bankalardan Alınan Faizler34.615 89.435Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.370 19.909Menkul Değerlerden Alınan Faizler408.753 307.297Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar113.926 141.555İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler294.827 165.742Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri51.902 140.256FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -688.422 -888.831Mevduata Verilen Faizler-363.983 -627.504Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-261.647 -230.875Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-17.012 -16.815İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-12.781 -12.942Diğer Faiz Giderleri-32.999 -695NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ455.475 399.494NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ162.250 124.409Alınan Ücret ve Komisyonlar177.720 131.475Gayri Nakdi Kredilerden24.757 19.223Diğer152.963 112.252Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-15.470 -7.066Gayri Nakdi Kredilere-28 -18Diğer-15.442 -7.048TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 90 1TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 100.920 57.920Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)28.660 12.246Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-229.793 9.463Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)302.053 36.211DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 146.702 42.984FAALİYET BRÜT KÂRI865.437 624.808BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -224.637 -85.568DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -4.042 -10.792PERSONEL GİDERLERİ (-)-264.222 -212.213DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -242.394 -194.685NET FAALİYET KARI (ZARARI)130.142 121.550BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 130.142 121.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -39.211 -50.040Cari Vergi Karşılığı-123.681 -58.851Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.810 -17.204Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi98.280 26.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 90.931 71.510DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 90.931 71.510Grubun Karı (Zararı)90.931 71.510Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912469BIST