***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.306 0 0 0 95.604 60.298 0 60.298Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 -30.724 0 402.700 46.307 95.604 1.389.610 0 1.389.610Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 -4.543 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 -4.543 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 101.325 110.576 0 110.576Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 4.708 0 491.598 56.635 101.325 1.531.927 0 1.531.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.144.259 16.302.401 17.446.660 1.045.835 14.679.666 15.725.501GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 878.765 9.955.753 10.834.518 899.364 8.512.185 9.411.549Teminat Mektupları878.765 3.012.612 3.891.377 873.917 2.429.013 3.302.930Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları878.765 3.012.612 3.891.377 873.917 2.429.013 3.302.930Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 818.475 818.475 25.447 439.924 465.371Belgeli Akreditifler0 405.836 405.836 25.447 201.616 227.063Diğer Akreditifler0 412.639 412.639 0 238.308 238.308Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 6.124.666 6.124.666 0 5.643.248 5.643.248Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 138.104 25.570 163.674 130.428 45.000 175.428Cayılamaz Taahhütler138.104 25.570 163.674 130.428 45.000 175.428Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri14.975 25.570 40.545 8.886 45.000 53.886Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.854 0 29.854 29.704 0 29.704Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.811 0 6.811 6.294 0 6.294İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri86.175 0 86.175 85.095 0 85.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler286 0 286 446 0 446Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.168 45.269 55.437 9.844 27.516 37.360Vadeli Döviz Alım İşlemleri10.168 17.393 27.561 7.132 11.708 18.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 27.876 27.876 2.712 15.808 18.520Para ve Faiz Swap İşlemleri10.046 6.150.667 6.160.713 6.199 6.080.240 6.086.439Swap Para Alım İşlemleri0 3.113.547 3.113.547 0 3.000.604 3.000.604Swap Para Satım İşlemleri10.046 3.037.120 3.047.166 6.199 3.079.636 3.085.835Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları107.176 125.142 232.318 0 14.725 14.725Para Alım Opsiyonları53.587 62.572 116.159 0 7.341 7.341Para Satım Opsiyonları53.589 62.570 116.159 0 7.384 7.384Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.229.220 102.073.826 120.303.046 18.199.177 91.152.523 109.351.700EMANET KIYMETLER7.995.004 43.611.766 51.606.770 7.896.731 38.703.770 46.600.501Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.567.244 23.029 1.590.273 1.474.262 23.099 1.497.361Tahsile Alınan Çekler39.536 36.453 75.989 49.343 23.103 72.446Tahsile Alınan Ticari Senetler5.181 14.971 20.152 2.507 9.148 11.655Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.379.929 43.531.901 49.911.830 6.369.985 38.648.016 45.018.001Emanet Kıymet Alanlar3.114 5.412 8.526 634 404 1.038REHİNLİ KIYMETLER10.234.216 58.462.060 68.696.276 10.302.446 52.448.753 62.751.199Menkul Kıymetler19.047 0 19.047 14.573 0 14.573Teminat Senetleri921 83 1.004 921 440 1.361Emtia44.542 75.255 119.797 43.956 69.335 113.291Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.806.075 41.026.603 43.832.678 2.865.716 36.879.643 39.745.359Diğer Rehinli Kıymetler7.363.631 17.360.119 24.723.750 7.377.280 15.499.335 22.876.615Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.373.479 118.376.227 137.749.706 19.245.012 105.832.189 125.077.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-585.939 -103.705Alınan Faizler142.667 198.886Ödenen Faizler-268.246 -121.189Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar47.752 22.386Elde Edilen Diğer Kazançlar120.894 135.257Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.387 119.276Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-80.453 -67.281Ödenen Vergiler-11.810 -5.490Diğer-540.130 -385.550Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.444.023 2.394.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış81.708 -8.259Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-580.804 -250.770Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.320.323 723.017Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-644.374 -204.765Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)23.963 -24.202Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.447.242 -262.353Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-769.784 2.302.283Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-681.651 119.961Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.029.962 2.291.207YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları825.964 -481.295İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.948 70.065Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.350 387Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.866 -44.365Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.964 206.410Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar168.639 -888.750Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar630.587 169.119Diğer-1.762 5.839FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit306.706 190.995Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit308.262 190.836Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.556 159Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi422.957 175.290Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-474.335 2.176.197Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.750.867 3.866.345Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.276.532 6.042.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)101.325 95.604DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.251 -35.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.251 -35.306Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri11.960 -43.509Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.709 8.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.576 60.298Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.443.369 9.885.690 11.329.059 1.315.692 9.340.398 10.656.090Nakit ve Nakit Benzerleri769.043 4.610.168 5.379.211 618.882 4.647.341 5.266.223Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 327.772 3.868.258 4.196.030 113.485 3.047.428 3.160.913Bankalar(5.I.3) 3.300 742.954 746.254 2.592 1.604.376 1.606.968Para Piyasalarından Alacaklar439.634 0 439.634 504.390 0 504.390Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.663 -1.044 -2.707 -1.585 -4.463 -6.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.748 15.681 41.429 21.923 14.282 36.205Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler91 15.681 15.772 77 14.282 14.359Diğer Finansal Varlıklar25.657 0 25.657 21.846 0 21.846Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 646.905 5.194.678 5.841.583 674.573 4.677.593 5.352.166Devlet Borçlanma Senetleri646.905 144.540 791.445 674.573 178.864 853.437Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 5.050.138 5.050.138 0 4.498.729 4.498.729Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.975.582 12.030.644 15.006.226 3.341.509 10.780.839 14.122.348Krediler(5.I.5) 2.072.709 8.883.061 10.955.770 2.622.721 7.432.590 10.055.311Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 963.447 3.450.310 4.413.757 781.293 3.609.776 4.391.069Devlet Borçlanma Senetleri963.447 2.667.100 3.630.547 781.293 2.415.287 3.196.580Diğer Finansal Varlıklar0 783.210 783.210 0 1.194.489 1.194.489Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-60.574 -302.727 -363.301 -62.505 -261.527 -324.032SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)109.990 0 109.990 113.423 0 113.423MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9.289 0 9.289 7.839 0 7.839Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer9.289 0 9.289 7.839 0 7.839YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI26 0 26 19 0 19ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 110.359 0 110.359 116.269 0 116.269DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 104.375 3.098 107.473 72.764 92.431 165.195VARLIKLAR TOPLAMI4.752.990 21.919.432 26.672.422 4.967.515 20.213.668 25.181.183YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.226.279 11.887.316 14.113.595 1.783.716 9.854.981 11.638.697ALINAN KREDİLER(5.II.4) 675.236 6.587.502 7.262.738 639.192 7.452.646 8.091.838PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.II.2) 21.061 0 21.061 550.633 147.067 697.700İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 990 2.037 3.027 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı990 2.037 3.027 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 71.144 0 71.144 72.700 0 72.700KARŞILIKLAR(5.II.8) 139.713 66.268 205.981 144.829 59.169 203.998Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı29.606 0 29.606 27.024 0 27.024Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar110.107 66.268 176.375 117.805 59.169 176.974CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 34.347 0 34.347 69.246 0 69.246ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640Krediler0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 166.544 751.156 917.700 327.516 369.077 696.593ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.520.774 11.153 1.531.927 1.424.193 -6.377 1.417.816Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.248 0 18.248 18.248 0 18.248Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-6.445 11.153 4.708 1.834 -6.377 -4.543Kar Yedekleri491.598 0 491.598 402.700 0 402.700Yasal Yedekler26.983 0 26.983 22.538 0 22.538Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler406.552 0 406.552 322.099 0 322.099Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar157.960 0 157.960 141.998 0 141.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı56.635 0 56.635 51.067 0 51.067Dönem Net Kâr veya Zararı101.325 0 101.325 90.931 0 90.931Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.856.088 21.816.334 26.672.422 5.012.318 20.168.865 25.181.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 365.497 274.184Kredilerden Alınan Faizler202.222 144.289Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.017 0Bankalardan Alınan Faizler3.292 20.498Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.889 530Menkul Değerlerden Alınan Faizler136.193 89.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar38.624 30.272İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler97.569 59.367Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.884 19.228FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -212.623 -151.161Mevduata Verilen Faizler-139.189 -80.764Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-65.262 -59.948Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.816 -1.180İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.918 -3.469Diğer Faiz Giderleri-438 -5.800NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ152.874 123.023NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ50.091 23.933Alınan Ücret ve Komisyonlar54.119 27.244Gayri Nakdi Kredilerden9.015 4.161Diğer45.104 23.083Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-4.028 -3.311Gayri Nakdi Kredilere-9 -6Diğer-4.019 -3.305TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 62.749 31.116Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)9.176 4.461Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)113.682 11.279Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-60.109 15.376DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 41.862 108.607FAALİYET BRÜT KÂRI307.576 286.679BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -45.207 -55.819DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -664 -4.070PERSONEL GİDERLERİ (-)-83.035 -69.101DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -68.161 -45.325NET FAALİYET KARI (ZARARI)110.509 112.364BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 110.509 112.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -9.184 -16.760Cari Vergi Karşılığı-5.982 -33.918Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-24.287 -278Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi21.085 17.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 101.325 95.604DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 101.325 95.604Grubun Karı (Zararı)101.325 95.604Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01180000 0,01110000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931979BIST