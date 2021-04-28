***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 4.582 0 289.992 47.794 40.869 1.259.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -35.306 0 0 0 92.663 57.357Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -40.869 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 0 -30.724 0 330.861 47.794 92.663 1.317.132Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 -4.543 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 -4.543 0 330.861 52.555 58.048 1.315.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 80.948 90.199Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 0 -58.048 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 -40.869 0 17.179Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 -58.048 -17.179Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 4.708 0 388.909 52.555 80.948 1.405.626Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.144.412 16.302.401 17.446.813 1.045.976 14.679.666 15.725.642GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 878.767 9.955.753 10.834.520 899.366 8.512.185 9.411.551Teminat Mektupları878.767 3.012.612 3.891.379 873.919 2.429.013 3.302.932Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları878.767 3.012.612 3.891.379 873.919 2.429.013 3.302.932Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 818.475 818.475 25.447 439.924 465.371Belgeli Akreditifler0 405.836 405.836 25.447 201.616 227.063Diğer Akreditifler0 412.639 412.639 0 238.308 238.308Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 6.124.666 6.124.666 0 5.643.248 5.643.248Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 138.255 25.570 163.825 130.567 45.000 175.567Cayılamaz Taahhütler138.255 25.570 163.825 130.567 45.000 175.567Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri14.975 25.570 40.545 8.886 45.000 53.886Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.854 0 29.854 29.704 0 29.704Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri6.811 0 6.811 6.294 0 6.294İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri86.326 0 86.326 85.234 0 85.234Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler286 0 286 446 0 446Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler127.390 6.321.078 6.448.468 16.043 6.122.481 6.138.524Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.168 45.269 55.437 9.844 27.516 37.360Vadeli Döviz Alım İşlemleri10.168 17.393 27.561 7.132 11.708 18.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 27.876 27.876 2.712 15.808 18.520Para ve Faiz Swap İşlemleri10.046 6.150.667 6.160.713 6.199 6.080.240 6.086.439Swap Para Alım İşlemleri0 3.113.547 3.113.547 0 3.000.604 3.000.604Swap Para Satım İşlemleri10.046 3.037.120 3.047.166 6.199 3.079.636 3.085.835Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları107.176 125.142 232.318 0 14.725 14.725Para Alım Opsiyonları53.587 62.572 116.159 0 7.341 7.341Para Satım Opsiyonları53.589 62.570 116.159 0 7.384 7.384Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.778.144 102.073.826 115.851.970 13.862.794 91.152.523 105.015.317EMANET KIYMETLER3.598.832 43.611.766 47.210.598 3.605.705 38.703.770 42.309.475Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.810 23.029 39.839 16.310 23.099 39.409Tahsile Alınan Çekler39.536 36.453 75.989 49.343 23.103 72.446Tahsile Alınan Ticari Senetler5.181 14.971 20.152 2.507 9.148 11.655Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.534.191 43.531.901 47.066.092 3.536.911 38.648.016 42.184.927Emanet Kıymet Alanlar3.114 5.412 8.526 634 404 1.038REHİNLİ KIYMETLER10.179.312 58.462.060 68.641.372 10.257.089 52.448.753 62.705.842Menkul Kıymetler56 0 56 55 0 55Teminat Senetleri921 83 1.004 921 440 1.361Emtia44.542 75.255 119.797 43.956 69.335 113.291Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.806.075 41.026.603 43.832.678 2.865.716 36.879.643 39.745.359Diğer Rehinli Kıymetler7.327.718 17.360.119 24.687.837 7.346.441 15.499.335 22.845.776Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.922.556 118.376.227 133.298.783 14.908.770 105.832.189 120.740.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-682.430 -108.022Alınan Faizler133.644 196.446Ödenen Faizler-268.699 -121.361Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar31.461 21.002Elde Edilen Diğer Kazançlar112.272 126.302Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.388 119.276Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-71.590 -60.974Ödenen Vergiler-5.670 -5.337Diğer-617.236 -383.376Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.210.237 2.198.410Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış85.520 -1Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-580.803 -250.770Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.290.229 712.736Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-620.363 -202.415Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)23.963 -24.201Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.734.587 -357.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-791.033 2.302.283Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-771.879 18.591Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.892.667 2.090.388YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları825.937 -474.438İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.945 70.786Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.350 387Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-25.866 -45.311Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar63.964 214.610Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar168.639 -890.846Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar630.587 169.119Diğer-1.792 6.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit306.706 190.995Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit308.262 190.835Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.556 160Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi422.957 175.290Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-337.067 1.982.235Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.509.493 3.665.420Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.172.426 5.647.655Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)80.948 92.663DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.251 -35.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar9.251 -35.306Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri11.960 -43.509Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.709 8.203TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.199 57.357Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.375.069 9.826.256 11.201.325 1.087.396 9.309.273 10.396.669Nakit ve Nakit Benzerleri726.435 4.550.734 5.277.169 412.466 4.616.216 5.028.682Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 327.772 3.868.258 4.196.030 113.485 3.047.428 3.160.913Bankalar(5.I.3) 104 683.021 683.125 46 1.569.789 1.569.835Para Piyasalarından Alacaklar400.208 0 400.208 300.149 0 300.149Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.649 -545 -2.194 -1.214 -1.001 -2.215Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar56 15.681 15.737 43 14.282 14.325Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler56 15.681 15.737 43 14.282 14.325Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 646.905 5.194.678 5.841.583 674.573 4.677.593 5.352.166Devlet Borçlanma Senetleri646.905 144.540 791.445 674.573 178.864 853.437Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 5.050.138 5.050.138 0 4.498.729 4.498.729Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.673 65.163 66.836 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.859.115 12.030.650 14.889.765 3.255.461 10.780.844 14.036.305Krediler(5.I.5) 1.956.079 8.883.067 10.839.146 2.536.510 7.432.596 9.969.106Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 963.447 3.450.310 4.413.757 781.293 3.609.776 4.391.069Devlet Borçlanma Senetleri963.447 2.667.100 3.630.547 781.293 2.415.287 3.196.580Diğer Finansal Varlıklar0 783.210 783.210 0 1.194.489 1.194.489Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-60.411 -302.727 -363.138 -62.342 -261.528 -323.870SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)106.804 0 106.804 110.240 0 110.240MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.362 0 8.362 7.126 0 7.126Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.362 0 8.362 7.126 0 7.126YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6 0 6 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 107.831 0 107.831 114.731 0 114.731DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 37.905 3.097 41.002 29.124 92.430 121.554VARLIKLAR TOPLAMI4.571.090 21.860.003 26.431.093 4.680.076 20.182.547 24.862.623YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.244.239 12.553.694 14.797.933 1.824.215 10.211.476 12.035.691ALINAN KREDİLER(5.II.4) 653.986 6.587.502 7.241.488 639.192 7.452.646 8.091.838PARA PİYASALARINA BORÇLAR'(5.II.2) 21.061 0 21.061 550.633 147.067 697.700İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 990 2.037 3.027 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı990 2.037 3.027 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 71.144 0 71.144 72.700 0 72.700KARŞILIKLAR(5.II.8) 134.735 66.268 201.003 140.506 59.170 199.676Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı24.628 0 24.628 22.701 0 22.701Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar110.107 66.268 176.375 117.805 59.170 176.975CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 23.049 0 23.049 59.671 0 59.671ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640Krediler0 2.510.902 2.510.902 0 2.202.640 2.202.640Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 85.611 70.249 155.860 88.321 9.004 97.325ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.394.473 11.153 1.405.626 1.321.804 -6.377 1.315.427Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler19.093 0 19.093 19.093 0 19.093Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-6.445 11.153 4.708 1.834 -6.377 -4.543Kar Yedekleri388.909 0 388.909 330.861 0 330.861Yasal Yedekler20.643 0 20.643 17.741 0 17.741Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler310.203 0 310.203 255.057 0 255.057Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar133.503 0 133.503 110.603 0 110.603Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.555 0 52.555 52.555 0 52.555Dönem Net Kâr veya Zararı80.948 0 80.948 58.048 0 58.048YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.629.288 21.801.805 26.431.093 4.697.335 20.165.288 24.862.623Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 358.026 270.797Kredilerden Alınan Faizler196.693 141.660Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.017 0Bankalardan Alınan Faizler2.974 20.377Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.887 262Menkul Değerlerden Alınan Faizler136.193 89.630Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar38.624 30.263İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler97.569 59.367Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri262 18.868FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -213.074 -151.333Mevduata Verilen Faizler-139.642 -80.936Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-65.262 -59.948Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.815 -1.180İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.917 -3.469Diğer Faiz Giderleri-438 -5.800NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ144.952 119.464NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ35.208 23.142Alınan Ücret ve Komisyonlar37.828 25.860Gayri Nakdi Kredilerden9.015 4.161Diğer28.813 21.699Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.620 -2.718Gayri Nakdi Kredilere-9 -6Diğer-2.611 -2.712TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 48.285 22.867Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)224 10Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)114.012 10.475Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-65.951 12.382DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 40.345 107.894FAALİYET BRÜT KÂRI268.790 273.367BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -44.991 -55.819DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -664 -4.070PERSONEL GİDERLERİ (-)-73.517 -60.974DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -64.478 -43.640NET FAALİYET KARI (ZARARI)85.140 108.864BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 85.140 108.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -4.192 -16.201Cari Vergi Karşılığı0 -33.126Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-24.282 -99Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi20.090 17.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 80.948 92.663DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 80.948 92.663Grubun Karı (Zararı)80.948 92.663Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00940000 0,01080000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931981BIST