***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.434 0 0 0 0 98.200 103.634 0 103.634Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 10.016 0 0 402.700 46.307 98.200 1.432.946 0 1.432.946Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 180 0 0 0 0 -11.415 0 0 0 0 174.032 162.797 0 162.797Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 0 3.535Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.506 922 0 0 0 -15.958 0 0 491.598 56.635 174.032 1.584.148 0 1.584.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.154.676 14.583.434 15.738.110 1.045.835 14.679.666 15.725.501GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 873.528 6.920.534 7.794.062 899.364 8.512.185 9.411.549Teminat Mektupları873.528 3.089.427 3.962.955 873.917 2.429.013 3.302.930Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları873.528 3.089.427 3.962.955 873.917 2.429.013 3.302.930Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 486.608 486.608 25.447 439.924 465.371Belgeli Akreditifler0 361.860 361.860 25.447 201.616 227.063Diğer Akreditifler0 124.748 124.748 0 238.308 238.308Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.344.499 3.344.499 0 5.643.248 5.643.248Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 158.095 109.116 267.211 130.428 45.000 175.428Cayılamaz Taahhütler158.095 109.116 267.211 130.428 45.000 175.428Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri36.569 109.116 145.685 8.886 45.000 53.886Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri30.050 0 30.050 29.704 0 29.704Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.874 0 5.874 6.294 0 6.294İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri85.321 0 85.321 85.095 0 85.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler278 0 278 446 0 446Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR123.053 7.553.784 7.676.837 16.043 6.122.481 6.138.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler123.053 7.553.784 7.676.837 16.043 6.122.481 6.138.524Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.338 30.367 39.705 9.844 27.516 37.360Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.142 16.741 19.883 7.132 11.708 18.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.196 13.626 19.822 2.712 15.808 18.520Para ve Faiz Swap İşlemleri1.790 7.390.784 7.392.574 6.199 6.080.240 6.086.439Swap Para Alım İşlemleri0 3.700.955 3.700.955 0 3.000.604 3.000.604Swap Para Satım İşlemleri1.790 3.689.829 3.691.619 6.199 3.079.636 3.085.835Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları111.925 132.633 244.558 0 14.725 14.725Para Alım Opsiyonları55.975 66.304 122.279 0 7.341 7.341Para Satım Opsiyonları55.950 66.329 122.279 0 7.384 7.384Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.050.183 117.606.417 135.656.600 18.199.177 91.152.523 109.351.700EMANET KIYMETLER7.922.005 63.454.447 71.376.452 7.896.731 38.703.770 46.600.501Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.490.330 29.530 1.519.860 1.474.262 23.099 1.497.361Tahsile Alınan Çekler30.801 41.077 71.878 49.343 23.103 72.446Tahsile Alınan Ticari Senetler4.993 18.830 23.823 2.507 9.148 11.655Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.393.082 63.356.914 69.749.996 6.369.985 38.648.016 45.018.001Emanet Kıymet Alanlar2.799 8.096 10.895 634 404 1.038REHİNLİ KIYMETLER10.128.178 54.151.970 64.280.148 10.302.446 52.448.753 62.751.199Menkul Kıymetler20.938 0 20.938 14.573 0 14.573Teminat Senetleri921 87 1.008 921 440 1.361Emtia37.626 63.685 101.311 43.956 69.335 113.291Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.744.623 36.836.898 39.581.521 2.865.716 36.879.643 39.745.359Diğer Rehinli Kıymetler7.324.070 17.251.300 24.575.370 7.377.280 15.499.335 22.876.615Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.204.859 132.189.851 151.394.710 19.245.012 105.832.189 125.077.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı370.256 436.026Alınan Faizler605.189 553.136Ödenen Faizler-332.001 -288.028Alınan Temettüler201 90Alınan Ücret ve Komisyonlar127.382 111.283Elde Edilen Diğer Kazançlar76.051 171.924Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.414 119.710Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-153.014 -132.535Ödenen Vergiler-59.701 -52.708Diğer101.735 -46.846Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim232.931 3.370.389Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-11.151 -4.583Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-686.348 -810.355Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.338.249 347.002Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-567.602 -121.736Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-20.515 -57.900Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.709.035 1.419.313Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-400.025 2.350.460Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-452.214 248.188Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı603.187 3.806.415YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları415.930 -2.542.452İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-12.265 -12.990Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.529 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-17.452 -1.503.603Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar29.862 2.952Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-147.802 -1.369.110Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar555.948 345.021Diğer5.110 -4.722FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.071 -4.510Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.071 -4.510Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi240.251 139.771Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.256.297 1.399.224Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.750.867 3.866.345Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.007.164 5.265.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)174.032 98.200 72.707 2.596DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-11.235 5.434 -20.486 40.740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar180 0 180 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)180 0 180 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.415 5.434 -20.666 40.740Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-15.233 8.386 -27.193 51.895Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.818 -2.952 6.527 -11.155TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)162.797 103.634 52.221 43.336Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.837.767 11.707.009 13.544.776 1.315.692 9.340.398 10.656.090Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.137.660 6.079.202 7.216.862 618.882 4.647.341 5.266.223Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.3) 173.995 3.952.519 4.126.514 113.485 3.047.428 3.160.913Bankalar132.279 2.127.952 2.260.231 2.592 1.604.376 1.606.968Para Piyasalarından Alacaklar833.374 0 833.374 504.390 0 504.390Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.988 -1.269 -3.257 -1.585 -4.463 -6.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar29.032 18.313 47.345 21.923 14.282 36.205Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler67 18.313 18.380 77 14.282 14.359Diğer Finansal Varlıklar(5.I.4) 28.965 0 28.965 21.846 0 21.846Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar670.619 5.586.809 6.257.428 674.573 4.677.593 5.352.166Devlet Borçlanma Senetleri670.619 162.224 832.843 674.573 178.864 853.437Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar(5.I.2) 0 5.424.585 5.424.585 0 4.498.729 4.498.729Türev Finansal Varlıklar456 22.685 23.141 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı456 22.685 23.141 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.5) 2.879.770 11.963.151 14.842.921 3.341.509 10.780.839 14.122.348Krediler(5.I.10) 1.933.507 8.685.361 10.618.868 2.622.721 7.432.590 10.055.311Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.6) 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar999.663 3.622.688 4.622.351 781.293 3.609.776 4.391.069Devlet Borçlanma Senetleri999.663 2.799.278 3.798.941 781.293 2.415.287 3.196.580Diğer Finansal Varlıklar0 823.410 823.410 0 1.194.489 1.194.489Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.I.14) -53.400 -344.898 -398.298 -62.505 -261.527 -324.032SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(5.I.7) 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)110.250 0 110.250 113.423 0 113.423MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10.467 0 10.467 7.839 0 7.839Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer(5.I.12) 10.467 0 10.467 7.839 0 7.839YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 24 0 24 19 0 19ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 144.574 0 144.574 116.269 0 116.269DİĞER AKTİFLER (Net)95.995 3.756 99.751 72.764 92.431 165.195VARLIKLAR TOPLAMI5.078.847 23.673.916 28.752.763 4.967.515 20.213.668 25.181.183YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 2.243.139 13.089.662 15.332.801 1.783.716 9.854.981 11.638.697ALINAN KREDİLER(5.II.4) 674.931 7.092.884 7.767.815 639.192 7.452.646 8.091.838PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.II.2) 24.353 274.264 298.617 550.633 147.067 697.700İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 32 15.237 15.269 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı32 15.237 15.269 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 69.629 0 69.629 72.700 0 72.700KARŞILIKLAR(5.II.8) 181.048 73.283 254.331 144.829 59.169 203.998Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı33.049 0 33.049 27.024 0 27.024Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar147.999 73.283 221.282 117.805 59.169 176.974CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 58.828 0 58.828 69.246 0 69.246ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.611.975 2.611.975 0 2.202.640 2.202.640Krediler0 2.611.975 2.611.975 0 2.202.640 2.202.640Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 214.291 545.059 759.350 327.516 369.077 696.593ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.591.670 -7.522 1.584.148 1.424.193 -6.377 1.417.816Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.428 0 18.428 18.248 0 18.248Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.436 -7.522 -15.958 1.834 -6.377 -4.543Kar Yedekleri491.598 0 491.598 402.700 0 402.700Yasal Yedekler26.983 0 26.983 22.538 0 22.538Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler406.552 0 406.552 322.099 0 322.099Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar230.667 0 230.667 141.998 0 141.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı56.635 0 56.635 51.067 0 51.067Dönem Net Kâr veya Zararı174.032 0 174.032 90.931 0 90.931Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.057.921 23.694.842 28.752.763 5.012.318 20.168.865 25.181.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 734.211 542.646 368.714 268.462Kredilerden Alınan Faizler404.072 294.895 201.850 150.606Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler11.514 0 6.497 0Bankalardan Alınan Faizler7.287 32.861 3.995 12.363Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler46.036 1.338 29.147 808Menkul Değerlerden Alınan Faizler261.976 175.161 125.783 85.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar70.694 49.680 32.070 19.408İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler191.282 125.481 93.713 66.114Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3.326 38.391 1.442 19.163FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -413.587 -324.329 -200.964 -173.168Mevduata Verilen Faizler-272.878 -171.858 -133.689 -91.094Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-127.499 -127.286 -62.237 -67.338Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.503 -2.376 -1.687 -1.196İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-5.703 -6.674 -2.785 -3.205Diğer Faiz Giderleri-1.004 -16.135 -566 -10.335NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ320.624 218.317 167.750 95.294NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ125.233 67.633 75.142 43.700Alınan Ücret ve Komisyonlar133.749 73.952 79.630 46.708Gayri Nakdi Kredilerden15.325 9.176 6.310 5.015Diğer118.424 64.776 73.320 41.693Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.516 -6.319 -4.488 -3.008Gayri Nakdi Kredilere-19 -12 -10 -6Diğer-8.497 -6.307 -4.478 -3.002TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 201 90 201 90TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 90.649 52.998 27.900 21.882Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)14.814 10.311 5.638 5.850Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)67.193 -24.606 -46.489 -35.885Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.642 67.293 68.751 51.917DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 52.059 123.705 10.197 15.098FAALİYET BRÜT KÂRI588.766 462.743 281.190 176.064BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -79.749 -105.064 -34.542 -49.245DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -1.300 -2.574 -636 1.496PERSONEL GİDERLERİ (-)-159.039 -135.053 -76.004 -65.952DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -150.639 -94.442 -82.478 -49.117NET FAALİYET KARI (ZARARI)198.039 125.610 87.530 13.246BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 198.039 125.610 87.530 13.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -24.007 -27.410 -14.823 -10.650Cari Vergi Karşılığı-48.493 -78.620 -42.511 -44.702Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-24.549 -2.535 -262 -2.257Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi49.035 53.745 27.950 36.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 174.032 98.200 72.707 2.596DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 174.032 98.200 72.707 2.596Grubun Karı (Zararı)174.032 98.200 72.707 2.596Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0,02020000 0,01140000 0,00850000 0,00030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954767BIST