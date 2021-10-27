***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 1.329.312TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 4.582 0 0 328.778 48.719 71.510 1.329.312 0 1.329.312Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 85.862 77.069 0 77.069Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -2.412 -71.510 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.922 -73.922 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.510 -71.510 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 1.216 0 0 0 -4.211 0 0 402.700 46.307 85.862 1.406.381 0 1.406.381Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 51.067 90.931 1.417.816 0 1.417.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 171 0 0 0 0 -3.080 0 0 0 0 197.741 194.832 0 194.832Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 0 3.535Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.497 922 0 0 0 -7.623 0 0 491.598 56.635 197.741 1.616.183 0 1.616.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.128.911 12.547.039 13.675.950 1.045.835 14.679.666 15.725.501GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 832.377 6.796.559 7.628.936 899.364 8.512.185 9.411.549Teminat Mektupları832.377 3.142.569 3.974.946 873.917 2.429.013 3.302.930Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları832.377 3.142.569 3.974.946 873.917 2.429.013 3.302.930Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 393.873 393.873 25.447 439.924 465.371Belgeli Akreditifler0 102.191 102.191 25.447 201.616 227.063Diğer Akreditifler0 291.682 291.682 0 238.308 238.308Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 156.572 244.768 401.340 130.428 45.000 175.428Cayılamaz Taahhütler156.572 244.768 401.340 130.428 atım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri31.037 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.537 0 5.537 6.294 0 6.294İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri89.943 0 89.943 85.095 0 85.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler265 0 265 446 0 446Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri26.087 97.427 123.514 9.844 27.516 37.360Vadeli Döviz Alım İşlemleri26.087 36.448 62.535 7.132 11.708 18.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 60.979 60.979 2.712 15.808 18.520Para ve Faiz Swap İşlemleri25.779 5.291.104 5.316.883 6.199 6.080.240 6.086.439Swap Para Alım İşlemleri0 2.667.301 2.667.301 0 3.000.604 3.000.604Swap Para Satım İşlemleri25.779 2.623.803 2.649.582 6.199 3.079.636 3.085.835Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları88.096 117.181 205.277 0 14.725 14.725Para Alım Opsiyonları44.048 58.591 102.639 0 7.341 7.341Para Satım Opsiyonları44.048 58.590 102.638 0 7.384 7.384Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER18.035.169 118.818.796 136.853.965 18.199.177 91.152.523 109.351.700EMANET KIYMETLER8.043.675 64.302.846 72.346.521 7.896.731 38.703.770 46.600.501Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.571.820 37.095 1.608.915 1.474.262 23.099 1.497.361Tahsile Alınan Çekler39.845 37.828 77.673 49.343 23.103 72.446Tahsile Alınan Ticari Senetler3.883 16.178 20.061 2.507 9.148 11.655Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.426.373 64.199.917 70.626.290 6.369.985 38.648.016 45.018.001Emanet Kıymet Alanlar1.754 11.828 13.582 634 404 1.038REHİNLİ KIYMETLER9.991.494 54.515.950 64.507.444 10.302.446 52.448.753 62.751.199Menkul Kıymetler21.489 0 21.489 14.573 0 14.573Teminat Senetleri921 88 1.009 921 440 1.361Emtia35.689 63.383 99.072 43.956 69.335 113.291Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.678.570 37.161.792 39.840.362 2.865.716 36.879.643 39.745.359Diğer Rehinli Kıymetler7.254.825 17.290.687 24.545.512 7.377.280 15.499.335 22.876.615Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI19.164.080 131.365.835 150.529.915 19.245.012 105.832.189 125.077.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı255.625 573.018Alınan Faizler801.877 795.202Ödenen Faizler-525.760 -408.323Alınan Temettüler201 90Alınan Ücret ve Komisyonlar125.159 140.618Elde Edilen Diğer Kazançlar116.799 237.916Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.759 122.051Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-237.205 -193.549Ödenen Vergiler-93.164 -99.876Diğer62.959 -21.111Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-657.797 1.707.828Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-11.556 -4.101Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azal -411.404 -471.803Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)89.689 -53.272Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.957.245 1.287.584Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.235.571 3.763.089Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-592.012 23.824Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-402.172 2.280.846YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları751.228 -3.036.114İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.797 -15.649Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.529 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.682 -1.928.510Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar615.598 2.821Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-971.310 -1.476.994Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.114.930 382.341Diğer1.960 -123FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.737 -7.790Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan NakitKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışıİhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-4.737 -7.790DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi227.713 405.865Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)572.032 -357.193Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.750.867 3.866.345Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.322.899 3.509.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)197.741 85.862 23.709 -12.338DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.909 -8.793 8.326 -14.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar171 0 -9 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)180 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9 0 -9 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.080 -8.793 8.335 -14.227Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-4.305 -10.441 10.928 -18.827Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.225 1.648 -2.593 4.600TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)194.832 77.069 32.035 -26.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.574.641 7.878.998 9.453.639 1.315.692 9.340.398 10.656.090Nakit ve Nakit Benzerleri1.337.091 5.429.140 6.766.231 618.882 4.647.341 5.266.223Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 308.545 4.117.913 4.426.458 113.485 3.047.428 3.160.913Bankalar(5.I.3) 97.829 1.314.247 1.412.076 2.592 1.604.376 1.606.968Para Piyasalarından Alacaklar934.601 0 934.601 504.390 0 504.390Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.884 -3.020 -6.904 -1.585 -4.463 -6.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar29.893 17.862 47.755 21.923 14.282 36.205Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler73 17.862 0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 2.253.473 2.253.473 0 4.498.729 4.498.729Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 381 18.565 18.946 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı381 18.565 18.946 314 1.182 1.496Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.338.643 11.033.850 14.372.493 3.341.509 10.780.839 14.122.348Krediler(5.I.5) 1.736.843 8.197.049 9.933.892 2.622.721 7.432.590 10.055.311Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 1.657.834 3.263.079 4.920.913 781.293 3.609.776 4.391.069Devlet Borçlanma Senetleri1.657.834 2.829.164 4.486.998 781.293 2.415.287 3.196.580Diğer Finansal Varlıklar0 433.915 433.915 0 1.194.489 1.194.489Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-56.034 -426.278 -482.312 -62.505 -261.527 -324.032SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)105.984 0 105.984 113.423 0 113.423MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12.084 0 12.084 7.839 0 7.839Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer12.084 0 12.084 7.839 0 7.839YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 19ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.13) 153.837 0 153.837 116.269 0 116.269DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.15) 79.946 3.156 83.102 72.764 92.431 165.195VARLIKLAR TOPLAMI5.265.644 18.916.004 24.181. (5.II.2) 22.191 0 22.191 550.633 147.067 697.700İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 299 864 1.163 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı299 864 1.163 293 89.662 89.955Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 67.963 0 67.963 72.700 0 72.700KARŞILIKLAR(5.II.8) 182.443 66.752 249.195 144.829 59.169 203.998Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı35.650 0 35.650 27.024 0 27.024Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar146.793 66.752 213.545 117.805 59.169 176.974CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 43.931 0 43.931 69.246 0 69.246ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 2.666.367 2.666.367 0 2.202.640 2.202.640Krediler0 2.666.367 2.666.367 0 2.202.640 2.202.640Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 302.404 604.375 906.779 327.516 369.077 696.593ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.620.455 -4.272 1.616.183 1.424.193 -6.377 1.417.816Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler18.419 0 18.419 18.248 0 18.248Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.351 -4.272 -7.623 1.834 -6.377 -4.543Kar Yedekleri491.598 0 491.598 402.700 0 402.700Yasal Yedekler0 0 0Olağanüstü Yedekler406.552 0 406.552 322.099 0 322.099Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar254.376 0 254.376 141.998 0 141.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı56.635 0 56.635 51.067 0 51.067Dönem Net Kâr veya Zararı197.741 0 197.741 90.931 0 90.931Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.306.176 18.875.472 24.181.648 5.012.318 20.168.865 25.181.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.097.632 822.013 363.421 279.367Kredilerden Alınan Faizler575.512 456.036 171.440 161.141Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler19.558 0 8.044 0Bankalardan Alınan Faizler12.268 33.790 4.981 929Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler76.110 42.960 30.074 4.313Menkul Değerlerden Alınan Faizler409.491 287.296 147.515 112.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar90.895 80.368 20.201 30.688İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler318.596 206.928 127.314 81.447Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.693 1.931 1.367 849FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -591.738 -488.653 -178.151 -164.324Mevduata Verilen Faizler-402.964 -246.520 -130.086 -74.662Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-171.275 -199.650 -43.776 -72.364Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-7.512 -5.970 -1.009 -3.594İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-8.434 -9.797 -2.731 -3.123Diğer Faiz Giderleri-1.553 -26.716 -549 -10.581NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ505.894 333.360 185.270 115.043NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ154.996 97.364 29.763 29.731Alınan Ücret ve Komisyonlar168.309 107.249 34.560 33.297Gayri Nakdi Kredilerden24.340 14.998 9.015 5.822Diğer143.969 92.251 25.545 27.475Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-13.313 -9.885 -4.797 -3.566Gayri Nakdi Kredilere-29 -16 -10 -4Diğer-13.284 -9.869 -4.787 -3.562TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 201 90 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 114.664 112.009 24.015 59.011Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)17.563 17.269 2.749 6.958Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)104.095 -110.560 36.902 -85.954Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.994 205.300 -15.636 138.007DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 75.277 131.985 23.218 8.280FAALİYET BRÜT KÂRI851.032 674.808 262.266 212.065BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -161.397 -208.126 -81.648 -103.062DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -1.683 -3.528 -383 -954PERSONEL GİDERLERİ (-)-245.831 -195.853 -86.792 -60.800DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -204.284 -152.471 -53.645 -58.029NET FAALİYET KARI (ZARARI)237.837 114.830 39.798 -10.780BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 237.837 114.830 39.798 -10.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -40.096 -28.968 -16.089 -1.558Cari Vergi Karşılığı-76.447 -82.742 -27.954 -4.122Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-26.883 -10.405 -2.334 -7.870Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi63.234 64.179 14.199 10.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 197.741 85.862 23.709 -12.338DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 197.741 85.862 0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02300000 0,01000000 0,00280000 -0,00140000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972883BIST