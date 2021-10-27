***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 0 0 1.259.775TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 4.582 0 0 289.992 47.794 40.869 0 0 1.259.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.793 0 0 0 0 69.861 0 0 61.068Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.869 0 -40.869 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 15.094 2.031 0 0 0 -4.211 0 0 330.861 47.794 69.861 0 0 1.320.843Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 52.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 52.555 58.048 0 0 1.315.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 171 0 0 0 0 -3.080 0 0 0 0 160.390 0 0 157.481Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 0 -58.048 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 0 -58.048 0 0 -7.623 0 0 388.909 52.555 160.390 0 0 1.472.908Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.129.067 12.547.039 13.676.106 1.045.976 14.679.666 15.725.642GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 832.377 6.796.559 7.628.936 899.366 8.512.185 9.411.551Teminat Mektupları832.377 3.142.569 3.974.946 873.919 2.429.013 3.302.932Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları832.377 3.142.569 3.974.946 873.919 2.429.013 3.302.932Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 393.873 393.873 25.447 439.924 465.371Belgeli Akreditifler0 102.191 102.191 25.447 201.616 227.063Diğer Akreditifler0 291.682 291.682 0 238.308 238.308Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.260.117 3.260.117 0 5.643.248 5.643.248Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 156.728 244.768 401.496 130.567 45.000 175.567Cayılamaz Taahhütler156.728 244.768 401.496 130.567 45.000 175.567Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri29.787 244.768 274.555 8.886 45.000 53.886Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri31.037 0 31.037 29.704 0 29.704Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.537 0 5.537 6.294 0 6.294İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri90.099 0 90.099 85.234 0 85.234Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleriahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler265 0 265 446 0 446Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler139.962 5.505.712 5.645.674 16.043 6.122.481 6.138.524Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri26.087 97.427 123.514 9.844 27.516 37.360Vadeli Döviz Alım İşlemleri26.087 36.448 62.535 7.132 11.708 18.840Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 60.979 60.979 2.712 15.808 18.520Para ve Faiz Swap İşlemleri25.779 5.291.104 5.316.883 6.199 6.080.240 6.086.439Swap Para Alım İşlemleri0 2.667.301 2.667.301 0 3.000.604 3.000.604Swap Para Satım İşlemleri25.779 2.623.803 2.649.582 6.199 3.079.636 3.085.835Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları88.096 117.181 205.277 0 14.725 14.725Para Alım Opsiyonları44.048 58.591 102.639 0 7.341 7.341Para Satım Opsiyonları44.048 58.590 102.638 0 7.384 7.384Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER13.532.661 118.818.795 132.351.456 13.862.794 91.152.523 105.015.317EMANET KIYMETLER3.592.217 64.302.845 67.895.062 3.605.705 38.703.770 42.309.475Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.810 37.095 53.905 16.310 23.099 39.409Tahsile Alınan Çekler39.845 37.828 77.673 49.343 23.103 72.446Tahsile Alınan Ticari Senetler3.883 16.178 20.061 2.507 9.148 11.655Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler3.529.925 64.199.916 67.729.841 3.536.911 38.648.016 42.184.927Emanet Kıymet Alanlar1.754 11.828 13.582 634 404 1.038REHİNLİ KIYMETLER9.940.444 54.515.950 64.456.394 10.257.089 52.448.753 62.705.842Menkul Kıymetler60 0 60 55 0 55Teminat Senetleri921 88 1.009 921 440 1.361Emtia35.689 63.383 99.072 43.956 69.335 113.291Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.678.570 37.161.792 39.840.362 2.865.716 36.879.643 39.745.359Diğer Rehinli Kıymetler7.225.204 17.290.687 24.515.891 7.346.441 15.499.335 22.845.776Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.661.728 131.365.834 146.027.562 14.908.770 105.832.189 120.740.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı231.264 399.197Alınan Faizler788.687 758.614Ödenen Faizler-527.165 -409.265Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar86.443 125.065Elde Edilen Diğer Kazançlar99.255 78.869Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.759 122.051Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-209.958 -170.312Ödenen Vergiler-80.087 -92.049Diğer69.330 -13.776Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-609.288 1.892.906Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.579 -2Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-922.626 -1.377.016Kredilerdeki Net (Artış) Azalış2.500.208 -1.447.533Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-418.994 -434.083Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)89.689 -53.272Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.209.296 1.441.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.248.478 3.763.081Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-814.804 -174Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-378.024 2.292.103YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları751.074 -2.982.314İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-9.135 -11.671Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.529 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.682 -1.879.290Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar615.599 2.821Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-971.310 -1.476.994Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.114.930 382.341Diğer2.143 479FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.737 -7.791Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.737 -7.791Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi227.713 405.865Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)596.026 -292.137Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.509.493 3.665.420Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.105.519 3.373.283Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)160.390 69.861 15.510 -19.011DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-2.909 -8.793 8.326 -14.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar171 0 -9 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)180 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9 0 -9 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.080 -8.793 8.335 -14.227Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-4.305 -10.441 10.928 -18.827Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.225 1.648 -2.593 4.600TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.367.879 7.839.142 9.207.021 1.087.396 9.309.273 10.396.669Nakit ve Nakit Benzerleri1.160.186 5.389.284 6.549.470 412.466 4.616.216 5.028.682Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 308.545 4.117.913 4.426.458 113.485 3.047.428 3.160.913Bankalar(5.I.3) 75.043 1.274.112 1.349.155 46 1.569.789 1.569.835Para Piyasalarından Alacaklar780.388 0 780.388