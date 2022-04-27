***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 0 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 -4.543 0 0 402.700 141.998 0 1.417.816 0 1.417.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 0 101.325 110.576 0 110.576Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 0 3.535Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.326 922 0 0 0 4.708 0 0 491.598 56.635 101.325 1.531.927 0 1.531.927Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.655 0 0 0 0 391.918 374.263 0 374.263Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 -13.642 0 0 677.346 58.077 391.918 1.999.477 0 1.999.477Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.881.316 28.019.275 29.900.591 2.423.686 21.926.199 24.349.885GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 1.245.590 11.628.081 12.873.671 811.755 9.691.300 10.503.055Teminat Mektupları1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.755 3.926.614 4.738.369Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.755 3.926.614 4.738.369Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 3.101.649 3.101.649 0 1.379.096 1.379.096Belgeli Akreditifler0 1.180.077 1.180.077 0 480.184 480.184Diğer Akreditifler0 1.921.572 1.921.572 0 898.912 898.912Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.622.311 4.622.311 0 4.385.590 4.385.590Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 182.274 202.131 384.405 324.503 233.544 558.047Cayılamaz Taahhütler182.274 202.131 384.405 324.503 233.544 558.047Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri70.348 202.131 272.479 212.880 233.544 446.424Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri31.016 0 31.016 30.958 0 30.958Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri7.364 0 7.364 6.261 0 6.261İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri73.372 0 73.372 74.208 0 74.208Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler171 0 171 193 0 193Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.355 13.288.783Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.355 13.288.783Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri263.407 4.108.068 4.371.475 99.729 123.208 222.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri223.109 1.955.638 2.178.747 98.206 12.241 110.447Vadeli Döviz Satım İşlemleri40.298 2.152.430 2.192.728 1.523 110.967 112.490Para ve Faiz Swap İşlemleri190.045 12.066.294 12.256.339 1.187.699 11.878.147 13.065.846Swap Para Alım İşlemleri0 6.162.740 6.162.740 0 6.619.622 6.619.622Swap Para Satım İşlemleri190.045 5.903.554 6.093.599 1.187.699 5.258.525 6.446.224Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 14.701 14.701 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 7.351 7.351 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 7.350 7.350 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER21.082.974 195.628.285 216.711.259 18.353.673 178.900.665 197.254.338EMANET KIYMETLER10.090.279 105.912.071 116.002.350 8.141.876 96.600.634 104.742.510Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.643.714 98.326 1.742.040 1.602.505 76.749 1.679.254Tahsile Alınan Çekler51.739 62.856 114.595 51.374 56.294 107.668Tahsile Alınan Ticari Senetler4.892 26.072 30.964 7.382 14.544 21.926Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler8.388.599 105.714.489 114.103.088 6.477.685 96.453.047 102.930.732Emanet Kıymet Alanlar1.335 10.328 11.663 2.930 0 2.930REHİNLİ KIYMETLER10.992.695 89.716.214 100.708.909 10.211.797 82.300.031 92.511.828Menkul Kıymetler23.592 0 23.592 18.709 0 18.709Teminat Senetleri921 146 1.067 921 133 1.054Emtia32.249 895 33.144 33.787 92.741 126.528Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.574.296 58.987.587 61.561.883 2.606.310 54.053.575 56.659.885Diğer Rehinli Kıymetler8.361.637 30.727.586 39.089.223 7.552.070 28.153.582 35.705.652Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar94.795 47.752Elde Edilen Diğer Kazançlar77.085 120.894Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.024 3.387Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-121.538 -80.453Ödenen Vergiler-4.752 -11.810Diğer-1.685 50.365Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim611.979 -1.705.659Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.641 -92.148Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-254.757 -580.803Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.572.648 -1.320.324Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-780.790 -505.145Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.087.589 23.963Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.866.791 2.447.242Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.195.084 -888.416Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.924.649 -790.028Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.171.620 -1.405.456YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.997.899 509.719İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-18.776 -11.948Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 2.350Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.927 -25.866Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar901.109 63.964Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -147.606Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.111.717 630.587Diğer10.776 -1.762FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.543 -1.554Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.543 -1.554Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi208.439 422.957Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.374.415 -474.334Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.728.476 3.750.868Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.102.891 3.276.534Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)391.918 101.325DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-17.655 9.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.655 9.251Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-22.873 11.960Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.218 -2.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)374.263 110.576Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)86.265 0 86.265 20.955 0 20.955Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.321 -8.518 -11.839 -3.133 -1.895 -5.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar49.172 29.139 78.311 41.530 25.694 67.224Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler70 29.139 29.209 69 25.694 25.763Diğer Finansal Varlıklar49.102 0 49.102 41.461 0 41.461Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 35.275 8.687.022 8.722.297 225.646 4.293.975 4.519.621Devlet Borçlanma Senetleri35.275 273.299 308.574 225.646 1.019.430 1.245.076Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 8.413.723 8.413.723 0 3.274.545 3.274.545Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.306.811 18.957.462 25.264.273 7.526.949 18.412.071 25.939.020Krediler(5.I.5) 3.987.332 14.348.527 18.335.859 4.553.773 29.343Kiralama İşlemlerin 0 0 0 0 7.815.280 2.416.689 7.766Beklenen Zarar Karşı AÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULA İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)125.235 0 125.235 123.237 0 123.237MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10.665 0 10.665 11.437 0 11.437Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer10.665 0 10.665 11.437 0 11.437YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI26 0 26 504 0 504ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI490.092 0 490.092 300.614 0 300.614DİĞER AKTİFLER (Net)167.744 4.971 172.715 136.512 4.421 140.933VARLIKLAR TOPLAMI7.743.617 38.932.861 46.676.478 8.838.052 30.534.834 39.372.886YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 3.123.784 21.167.638 24.291.422 2.233.408 14.073.145 16.306.553ALINAN KREDİLER(5.II.4) 1.446.450 12.788.768 14.235.218 11.041 12.963.603 12.974.644PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.II.2) 221.198 0 221.198 3.024.482 0 3.024.482İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 78.077 0 78.077 74.534 0 74.534KARŞILIKLAR(5.II.8) 337.667 108.840 446.507 337.859 96.948 434.807Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı53.427 0 53.427 43.773 0 43.773Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar284.240 108.840 393.080 294.086 96.948 391.034CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 380.105 0 380.105 199.192 0 199.192ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625Krediler0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 237.079 301.588 538.667 158.956 558.556 717.512ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 2.008.241 -8.764 1.999.477 1.623.659 1.555 1.625.214Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 niden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.365 0 26.365 26.365 0 26.365Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.878 -8.764 -13.642 2.458 1.555 4.013Kar Yedekleri677.346 0 677.346 491.598 0 0 ekleri0 0 583 0 0 391 7.850.563 39.372.886Sunum Para Birimi Tablo Niteliği 2.478 3.292Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler12.597 16.889Menkul Değerlerden Alınan Faizler641.080 136.193Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar40.990 38.624İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler600.090 97.569Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri1.785 1.884FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -273.982 -212.623Mevduata Verilen Faizler-156.685 -139.189Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-86.329 -65.262Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-27.212 -4.816İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.999 -2.918Diğer Faiz Giderleri-757 -438NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ737.550 152.874NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ33.394 50.091Alınan Ücret ve Komisyonlar39.433 54.119Gayri Nakdi Kredilerden18.404 9.015Diğer21.029 45.104Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.039 -4.028Gayri Nakdi Kredilere-17 -9Diğer-6.022 -4.019TEMETTÜ GELİRLERİ1 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 78.377 62.749Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.517 9.176Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)75.185 113.682Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.325 -60.109DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 53.282 41.862FAALİYET BRÜT KÂRI902.604 307.576BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -119.406 -45.207DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -7.530 -664PERSONEL GİDERLERİ (-)-131.192 -83.035DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -96.618 -68.161NET FAALİYET KARI (ZARARI)547.858 110.509BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 547.858 110.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -155.940 -9.184Cari Vergi Karşılığı-340.199 -5.982Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.074 -24.287Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi186.333 21.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 391.918 101.325DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 391.918 101.325Grubun Karı (Zararı)391.918 101.325Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04560000 0,01180000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024364BIST