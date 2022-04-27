***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 110.603 0 1.315.427 0 1.315.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 -4.543 0 0 330.861 110.603 0 1.315.427 0 1.315.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.251 0 0 0 0 80.948 90.199 0 90.199Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 -58.048 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.048 -58.048 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 17.325 1.768 0 0 0 4.708 0 0 388.909 52.555 80.948 1.405.626 0 1.405.626Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.655 0 0 0 0 375.944 358.289 0 358.289Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştiril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.894 -115.894 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 -13.642 0 0 504.803 52.555 375.944 1.806.966 0 1.806.966Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.881.460 28.019.275 29.900.735 2.423.824 21.926.200 24.350.024GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 1.245.590 11.628.081 12.873.671 811.757 9.691.300 10.503.057Teminat Mektupları1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.757 3.926.614 4.738.371Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.245.590 3.904.121 5.149.711 811.757 3.926.614 4.738.371Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 3.101.649 3.101.649 0 1.379.096 1.379.096Belgeli Akreditifler0 1.180.077 1.180.077 0 480.184 480.184Diğer Akreditifler0 1.921.572 1.921.572 0 898.912 898.912Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.622.311 4.622.311 0 4.385.590 4.385.590Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 182.418 202.131 384.549 324.639 233.544 558.183Cayılamaz Taahhütler182.418 202.131 384.549 324.639 233.544 558.183Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri70.348 202.131 272.479 212.880 233.544 446.424Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri31.015 0 31.015 30.958 0 30.958Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri7.364 0 7.364 6.261 0 6.261İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri73.517 0 73.517 74.344 0 74.344Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar171 0 171 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 193 0 193Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.356 13.288.784Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler453.452 16.189.063 16.642.515 1.287.428 12.001.356 13.288.784Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri263.407 4.108.067 4.371.474 99.729 123.208 222.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri223.109 1.955.638 2.178.747 98.206 12.241 110.447Vadeli Döviz Satım İşlemleri40.298 2.152.429 2.192.727 1.523 110.967 112.490Para ve Faiz Swap İşlemleri190.045 12.066.294 12.256.339 1.187.699 11.878.148 13.065.847Swap Para Alım İşlemleri0 6.162.740 6.162.740 0 6.619.623 6.619.623Swap Para Satım İşlemleri190.045 5.903.554 6.093.599 1.187.699 5.258.525 6.446.224Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 14.702 14.702 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 7.351 7.351 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 7.351 7.351 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER16.438.274 195.628.286 212.066.560 13.772.113 178.900.664 192.672.777EMANET KIYMETLER5.497.832 105.912.071 111.409.903 3.608.421 96.600.633 100.209.054Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.810 98.326 115.136 16.810 76.749 93.559Tahsile Alınan Çekler51.739 62.856 114.595 51.374 56.294 107.668Tahsile Alınan Ticari Senetler4.892 26.072 30.964 7.382 14.544 21.926Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.423.056 105.714.489 111.137.545 3.529.925 96.453.046 99.982.971Emanet Kıymet Alanlar1.335 10.328 11.663 2.930 0 2.930REHİNLİ KIYMETLER10.940.442 89.716.215 100.656.657 10.163.692 82.300.031 92.463.723Menkul Kıymetler67 0 67 90 0 90Teminat Senetleri921 146 1.067 921 133 1.054Emtia32.249 896 33.145 33.787 92.741 126.528Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.574.296 58.987.587 61.561.883 2.606.310 54.053.575 56.659.885Diğer Rehinli Kıymetler8.332.909 30.727.586 39.060.495 7.522.584 28.153.582 35.676.166Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI18.319.734 223.647.561 241.967.295 16.195.937 200.826.864 217.022.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı541.442 224.044Alınan Faizler697.928 334.123Ödenen Faizler-177.024 -150.065Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar83.762 31.461Elde Edilen Diğer Kazançlar73.665 112.272Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.024 3.388Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-112.225 -71.590Ödenen Vergiler-4.432 -5.670Diğer-21.256 -29.875Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim627.427 -1.492.204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 -88.336Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-254.757 -580.803Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.517.497 -1.290.229Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-770.368 -504.597Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.087.589 23.963Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.631.639 2.734.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.102.088 -909.667Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.651.267 -877.122Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.168.869 -1.268.160YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.010.618 509.693İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-4.688 -11.944Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 2.350Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-6.927 -25.866Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar901.109 63.964Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -147.606Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.111.718 630.587Diğer9.406 -1.792FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.543 -1.556Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.543 -1.556Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi208.439 422.957Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.384.383 -337.066Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.637.904 3.509.493Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.022.287 3.172.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)375.944 80.948DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-17.655 9.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.655 9.251Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-22.873 11.960Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.218 -2.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)358.289 90.199Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)575.862 19.908.660 20.484.522 663.560 12.061.759 12.725.319Nakit ve Nakit Benzerleri522.306 11.100.144 11.622.450 310.935 7.678.607 7.989.542Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 437.075 6.728.158 7.165.233 314.003 7.290.755 7.604.758Bankalar(5.I.3) 17.052 4.379.753 4.396.805 27 389.355 389.382Para Piyasalarından Alacaklar71.471 0 71.471 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.292 -7.767 -11.059 -3.095 -1.503 -4.598Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar31 29.139 29.170 32 25.694 25.726Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler31 29.139 29.170 32 25.694 25.726Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 35.275 8.687.022 8.722.297 225.646 4.293.975 4.519.621Devlet Borçlanma Senetleri35.275 273.299 308.574 225.646 1.019.430 1.245.076Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 8.413.723 8.413.723 0 3.274.545 3.274.545Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.250 92.355 110.605 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.128.242 18.957.462 25.085.704 7.413.163 18.412.071 25.825.234Krediler(5.I.5) 3.808.601 14.348.527 18.157.128 4.439.824 14.175.570 18.615.394Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 2.416.689 5.398.591 7.815.280 3.065.166 4.932.278 7.997.444Devlet Borçlanma Senetleri2.416.689 4.648.289 7.064.978 3.065.166 4.254.512 7.319.678Diğer Finansal Varlıklar0 750.302 750.302 0 677.766 677.766Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-97.048 -789.656 -886.704 -91.827 -695.777 -787.604SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)122.891 0 122.891 120.857 0 120.857MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9.095 0 9.095 10.267 0 10.267Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer9.095 0 9.095 10.267 0 10.267YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 480 0 480ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI487.307 0 487.307 295.786 0 295.786DİĞER AKTİFLER (Net)73.965 4.971 78.936 72.064 4.420 76.484VARLIKLAR TOPLAMI7.473.360 38.871.093 46.344.453 8.652.175 30.478.250 39.130.425YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 3.151.122 21.446.747 24.597.869 2.240.326 14.606.298 16.846.624ALINAN KREDİLER(5.II.4) 1.342.910 12.788.768 14.131.678 537 12.963.603 12.964.140PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.II.2) 221.198 0 221.198 3.024.482 0 3.024.482İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.962 52.775 70.737 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 78.077 0 78.077 74.534 0 74.534KARŞILIKLAR(5.II.8) 327.608 108.840 436.448 320.663 96.949 417.612Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı43.374 0 43.374 36.075 0 36.075Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar284.234 108.840 393.074 284.588 96.949 381.537CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 369.763 0 369.763 184.013 0 184.013ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625Krediler0 4.415.070 4.415.070 0 3.999.625 3.999.625Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 133.468 83.179 216.647 82.550 71.845 154.395ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 1.815.730 -8.764 1.806.966 1.447.122 1.555 1.448.677Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler27.893 0 27.893 27.893 0 27.893Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.878 -8.764 -13.642 2.458 1.555 4.013Kar Yedekleri504.803 0 504.803 388.909 0 388.909Yasal Yedekler26.438 0 26.438 20.643 0 20.643Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler420.302 0 420.302 310.203 0 310.203Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar428.499 0 428.499 168.449 0 168.449Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.555 0 52.555 52.555 0 52.555Dönem Net Kâr veya Zararı375.944 0 375.944 115.894 0 115.894Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI7.457.838 38.886.615 46.344.453 7.386.047 31.744.378 39.130.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 1.002.977 358.026Kredilerden Alınan Faizler340.500 196.693Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.179 5.017Bankalardan Alınan Faizler2.081 2.974Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler12.596 16.887Menkul Değerlerden Alınan Faizler641.080 136.193Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar40.990 38.624İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler600.090 97.569Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri541 262FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -274.490 -213.074Mevduata Verilen Faizler-157.193 -139.642Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-86.329 -65.262Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-27.212 -4.815İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-2.999 -2.917Diğer Faiz Giderleri-757 -438NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ728.487 144.952NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ23.383 35.208Alınan Ücret ve Komisyonlar28.400 37.828Gayri Nakdi Kredilerden18.404 9.015Diğer9.996 28.813Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.017 -2.620Gayri Nakdi Kredilere-17 -9Diğer-5.000 -2.611TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 61.163 48.285Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.409 224Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)74.879 114.012Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-16.125 -65.951DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 46.912 40.345FAALİYET BRÜT KÂRI859.945 268.790BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -117.296 -44.991DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -7.530 -664PERSONEL GİDERLERİ (-)-119.524 -73.517DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -91.770 -64.478NET FAALİYET KARI (ZARARI)523.825 85.140BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 523.825 85.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -147.881 -4.192Cari Vergi Karşılığı-334.184 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -24.282Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi186.303 20.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 375.944 80.948DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 375.944 80.948Grubun Karı (Zararı)375.944 80.948Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04370000 0,00940000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024372BIST