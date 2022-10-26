***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 17.326 922 -4.543 402.700 51.067 90.931 1.417.816 1.417.816TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 17.326 922 -4.543 402.700 51.067 90.931 1.417.816 1.417.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 171 0 -3.080 0 0 197.741 194.832 194.832Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 3.535Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 17.497 922 -7.623 491.598 56.635 197.741 1.616.183 1.616.183Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 29.086 -2.721 4.013 491.598 243.825 1.625.214 1.625.214TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 29.086 -2.721 4.013 491.598 243.825 1.625.214 1.041.899 1.041.899Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 29.086 -2.721 -228.020 677.346 58.077 1.273.932 2.667.113 2.667.113Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.191.483 36.128.894 42.320.377 2.423.686 21.926.199 24.349.885GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 1.342.433 12.963.686 14.306.119 811.755 9.691.300 10.503.055Teminat Mektupları1.342.433 4.132.470 5.474.903 811.755 3.926.614 4.738.369Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.342.433 4.132.470 5.474.903 811.755 3.926.614 4.738.369Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 4.152.777 4.152.777 0 1.379.096 1.379.096Belgeli Akreditifler0 1.080.754 1.080.754 0 480.184 480.184Diğer Akreditifler0 3.072.023 3.072.023 0 898.912 898.912Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.678.439 4.678.439 0 4.385.590 4.385.590Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 219.366 145.841 365.207 324.503 233.544 558.047Cayılamaz Taahhütler219.366 145.841 365.207 324.503 233.544 558.047Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri95.353 145.841 241.194 212.880 233.544 446.424Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.128 0 29.128 30.958 0 30.958Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.977 0 5.977 6.261 0 6.261İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri88.619 0 88.619 74.208 0 74.208Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar286 0 286 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 193 0 193Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.355 13.288.783Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.355 13.288.783Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.736.756 5.725.462 7.462.218 99.729 123.208 222.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.030.623 2.691.961 3.722.584 98.206 12.241 110.447Vadeli Döviz Satım İşlemleri706.133 3.033.501 3.739.634 1.523 110.967 112.490Para ve Faiz Swap İşlemleri2.892.928 17.293.905 20.186.833 1.187.699 11.878.147 13.065.846Swap Para Alım İşlemleri156.190 10.041.796 10.197.986 0 6.619.622 6.619.622Swap Para Satım İşlemleri2.736.738 7.252.109 9.988.847 1.187.699 5.258.525 6.446.224Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER21.039.791 246.898.241 267.938.032 18.353.673 178.900.665 197.254.338EMANET KIYMETLER10.222.819 132.418.456 142.641.275 8.141.876 96.600.634 104.742.510Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler1.675.748 189.900 1.865.648 1.602.505 76.749 1.679.254Tahsile Alınan Çekler144.255 48.140 192.395 51.374 56.294 107.668Tahsile Alınan Ticari Senetler3.521 15.015 18.536 7.382 14.544 21.926Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler8.398.020 132.165.401 140.563.421 6.477.685 96.453.047 102.930.732Emanet Kıymet Alanlar1.275 0 1.275 2.930 0 2.930REHİNLİ KIYMETLER10.816.972 114.479.785 125.296.757 10.211.797 82.300.031 92.511.828Menkul Kıymetler28.860 0 28.860 18.709 0 18.709Teminat Senetleri921 185 1.106 921 133 1.054Emtia30.575 1.133 31.708 33.787 92.741 126.528Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.464.159 72.052.624 74.516.783 2.606.310 54.053.575 56.659.885Diğer Rehinli Kıymetler8.292.457 42.425.843 50.718.300 7.552.070 28.153.582 35.705.652Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI27.231.274 283.027.135 310.258.409 20.777.359 200.826.864 221.604.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.103.546 255.625Alınan Faizler1.738.522 801.877Ödenen Faizler-865.644 -525.760Alınan Temettüler2 201Alınan Ücret ve Komisyonlar242.719 125.159Elde Edilen Diğer Kazançlar738.580 116.799Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.144 4.759Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-418.908 -237.205Ödenen Vergiler-21.458 -93.164Diğer-313.411 62.959Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.464.028 -657.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-16.846 -11.556Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.948.115 -922.626Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.488.331 2.468.438Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.514.489 -411.404Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)382.421 89.689Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.539.525 2.957.245Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.938.313 -4.235.571Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.428.450 -592.012Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.567.574 -402.172YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-548.328 751.228İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-18.776 -8.797Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 2.529Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-38.390 -3.682Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar789.045 615.598Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.342.492 -971.310Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.978.651 1.114.930Diğer83.634 1.960FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-15.586 -4.737Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-15.586 -4.737Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi866.941 227.713Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.870.601 572.032Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.728.475 3.750.867Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.599.076 4.322.899Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.273.932 197.741DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-232.033 -2.909Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 171Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 180Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-232.033 -3.080Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-308.823 -4.305Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler76.790 1.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.041.899 194.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)797.676 22.199.779 22.997.455 738.799 12.118.342 12.857.141Nakit ve Nakit Benzerleri581.201 16.303.980 16.885.181 344.676 7.735.190 8.079.866Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 142.609 14.881.755 15.024.364 314.003 7.290.755 7.604.758Bankalar(5.I.3) 14.972 1.432.300 1.447.272 12.851 446.330 459.181Para Piyasalarından Alacaklar427.105 0 427.105 20.955 0 20.955Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.485 -10.075 -13.560 -3.133 -1.895 -5.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar61.412 29.856 91.268 41.530 25.694 67.224Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler99 29.856 29.955 69 25.694 25.763Diğer Finansal Varlıklar61.313 0 61.313 41.461 0 41.461Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 42.468 5.567.689 5.610.157 225.646 4.293.975 4.519.621Devlet Borçlanma Senetleri42.468 316.408 358.876 225.646 1.019.430 1.245.076Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 5.251.281 5.251.281 0 3.274.545 3.274.545Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.946.289 24.694.163 35.640.452 7.526.949 18.412.071 25.939.020Krediler(5.I.5) 4.629.038 19.731.029 24.360.067 4.553.773 14.175.570 18.729.343Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 6.398.651 5.640.758 12.039.409 3.065.166 4.932.278 7.997.444Devlet Borçlanma Senetleri6.398.651 4.842.789 11.241.440 3.065.166 4.254.512 7.319.678Diğer Finansal Varlıklar0 797.969 797.969 0 677.766 677.766Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-81.400 -677.624 -759.024 -91.990 -695.777 -787.767SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)160.457 0 160.457 123.237 0 123.237MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)22.251 0 22.251 11.437 0 11.437Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer22.251 0 22.251 11.437 0 11.437YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI501 0 501 504 0 504ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI450.825 0 450.825 300.614 0 300.614DİĞER AKTİFLER (Net)544.867 6.861 551.728 136.512 4.421 140.933VARLIKLAR TOPLAMI12.922.866 46.900.803 59.823.669 8.838.052 30.534.834 39.372.886YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 5.240.766 24.096.049 29.336.815 2.233.408 14.073.145 16.306.553ALINAN KREDİLER(5.II.4) 1.986.603 18.217.904 20.204.507 11.041 12.963.603 12.974.644PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.II.2) 23.328 0 23.328 3.024.482 0 3.024.482İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 90.120 0 90.120 74.534 0 74.534KARŞILIKLAR(5.II.8) 396.655 108.098 504.753 337.859 96.948 434.807Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı78.971 0 78.971 43.773 0 43.773Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar317.684 108.098 425.782 294.086 96.948 391.034CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 157.764 0 157.764 199.192 0 199.192ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625Krediler0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 206.048 802.880 1.008.928 158.956 558.556 717.512ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 2.894.621 -227.508 2.667.113 1.623.659 1.555 1.625.214Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.365 0 26.365 26.365 0 26.365Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-512 -227.508 -228.020 2.458 1.555 4.013Kar Yedekleri677.346 0 677.346 491.598 0 491.598Yasal Yedekler36.271 0 36.271 26.983 0 26.983Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler583.012 0 583.012 406.552 0 406.552Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar1.332.009 0 1.332.009 243.825 0 243.825Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı58.077 0 58.077 56.636 0 56.636Dönem Net Kâr veya Zararı1.273.932 0 1.273.932 187.189 0 187.189Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.075.887 48.747.782 59.823.669 7.674.951 31.697.935 39.372.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 2.997.567 1.097.632 1.041.516 363.421Kredilerden Alınan Faizler1.330.408 575.512 543.154 171.440Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler8.738 19.558 1.280 8.044Bankalardan Alınan Faizler18.699 12.268 12.258 4.981Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler37.311 76.110 14.433 30.074Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.589.451 409.491 460.757 147.515Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar277 0 277 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar61.942 90.895 14.272 20.201İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.527.232 318.596 446.208 127.314Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri12.960 4.693 9.634 1.367FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -1.265.510 -591.738 -580.555 -178.151Mevduata Verilen Faizler-748.265 -402.964 -338.195 -130.086Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-382.053 -171.275 -176.509 -43.776Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-30.734 -7.512 -1.575 -1.009İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-10.030 -8.434 -3.510 -2.731Diğer Faiz Giderleri-94.428 -1.553 -60.766 -549NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.732.057 505.894 460.961 185.270NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ166.170 154.996 59.168 29.763Alınan Ücret ve Komisyonlar193.797 168.309 71.593 34.560Gayri Nakdi Kredilerden54.144 24.340 16.630 9.015Diğer139.653 143.969 54.963 25.545Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-27.627 -13.313 -12.425 -4.797Gayri Nakdi Kredilere-50 -29 -16 -10Diğer-27.577 -13.284 -12.409 -4.787TEMETTÜ GELİRLERİ2 201 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 425.730 114.664 191.454 24.015Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.602 17.563 4.037 2.749Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)740.025 104.095 298.810 36.902Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-319.897 -6.994 -111.393 -15.636DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 101.449 75.277 32.540 23.218FAALİYET BRÜT KÂRI2.425.408 851.032 744.123 262.266BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) 10.013 -161.397 193.654 -81.648DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -17.404 -1.683 -9.054 -383PERSONEL GİDERLERİ (-)-454.106 -245.831 -187.512 -86.792DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -303.478 -204.284 -87.373 -53.645NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.660.433 237.837 653.838 39.798BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 1.660.433 237.837 653.838 39.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -386.501 -40.096 -191.138 -16.089Cari Vergi Karşılığı-459.922 -76.447 -175.134 -27.954Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-337.260 -26.883 -25.809 -2.334Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi410.681 63.234 9.805 14.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 1.273.932 197.741 462.700 23.709DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 1.273.932 197.741 462.700 23.709Grubun Karı (Zararı)1.273.932 197.741 462.700 23.709Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14810000 0,02300000 0,05380000 0,00280000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074396BIST