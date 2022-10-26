***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 17.325 1.768 -4.543 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 17.325 1.768 -4.543 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 171 -3.080 0 0 160.390 157.481 157.481Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 58.048 0 -58.048 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 58.048 0 -58.048 0Diğer0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 17.496 1.768 -7.623 388.909 52.555 160.390 1.472.908 1.472.908Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler860.000 -587 29.085 -1.192 4.013 388.909 168.449 0 1.448.677 1.448.677TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye860.000 -587 29.085 -1.192 4.013 388.909 168.449 0 1.448.677 1.448.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -232.033 0 0 1.214.353 982.320 982.320Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 115.894 -115.894 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 115.894 -115.894 0 0Diğer0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler860.000 -587 29.085 -1.192 -228.020 504.803 52.555 1.214.353 2.430.997 2.430.997Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.191.651 36.128.894 42.320.545 2.423.824 21.926.200 24.350.024GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 1.342.435 12.963.686 14.306.121 811.757 9.691.300 10.503.057Teminat Mektupları1.342.435 4.132.470 5.474.905 811.757 3.926.614 4.738.371Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0Diğer Teminat Mektupları1.342.435 4.132.470 5.474.905 811.757 3.926.614 4.738.371Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler0 4.152.777 4.152.777 0 1.379.096 1.379.096Belgeli Akreditifler1.080.754 1.080.754 0 480.184 480.184Diğer Akreditifler3.072.023 3.072.023 0 898.912 898.912Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0Faktoring Garantilerinden0 0Diğer Garantilerimizden4.678.439 4.678.439 0 4.385.590 4.385.590Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER(5.III.1) 219.532 145.841 365.373 324.639 233.544 558.183Cayılamaz Taahhütler219.532 145.841 365.373 324.639 233.544 558.183Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri95.353 145.841 241.194 212.880 233.544 446.424Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri29.128 0 29.128 30.958 0 30.958Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.978 0 5.978 6.261 0 6.261İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3 0 3 3 0 3Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri88.784 0 88.784 74.344 0 74.344Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler286 0 286 193 0 193Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.356 13.288.784Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.356 13.288.784Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.736.756 5.725.462 7.462.218 99.729 123.208 222.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.030.623 2.691.961 3.722.584 98.206 12.241 110.447Vadeli Döviz Satım İşlemleri706.133 3.033.501 3.739.634 1.523 110.967 112.490Para ve Faiz Swap İşlemleri2.892.928 17.293.905 20.186.833 1.187.699 11.878.148 13.065.847Swap Para Alım İşlemleri156.190 10.041.796 10.197.986 0 6.619.623 6.619.623Swap Para Satım İşlemleri2.736.738 7.252.109 9.988.847 1.187.699 5.258.525 6.446.224Swap Faiz Alım İşlemleri0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0Para Satım Opsiyonları0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER16.292.420 246.898.240 263.190.660 13.772.113 178.900.664 192.672.777EMANET KIYMETLER5.580.701 132.418.455 137.999.156 3.608.421 96.600.633 100.209.054Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler16.810 189.900 206.710 16.810 76.749 93.559Tahsile Alınan Çekler144.255 48.140 192.395 51.374 56.294 107.668Tahsile Alınan Ticari Senetler3.521 15.015 18.536 7.382 14.544 21.926Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler5.414.840 132.165.400 137.580.240 3.529.925 96.453.046 99.982.971Emanet Kıymet Alanlar1.275 0 1.275 2.930 0 2.930REHİNLİ KIYMETLER10.711.719 114.479.785 125.191.504 10.163.692 82.300.031 92.463.723Menkul Kıymetler72 0 72 90 0 90Teminat Senetleri921 185 1.106 921 133 1.054Emtia30.575 1.133 31.708 33.787 92.741 126.528Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.464.159 72.052.624 74.516.783 2.606.310 54.053.575 56.659.885Diğer Rehinli Kıymetler8.215.992 42.425.843 50.641.835 7.522.584 28.153.582 35.676.166Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI22.484.071 283.027.134 305.511.205 16.195.937 200.826.864 217.022.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.144.623 231.264Alınan Faizler1.709.622 788.687Ödenen Faizler-866.315 -527.165Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar172.492 86.443Elde Edilen Diğer Kazançlar734.840 99.255Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.144 4.759Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-369.104 -209.958Ödenen Vergiler-20.766 -80.087Diğer-219.290 69.330Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.945.475 -609.288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 -3.579Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.948.115 -922.626Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.403.423 2.500.208Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.031.591 -418.994Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)382.421 89.689Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)12.147.504 3.209.296Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.429.818 -4.248.478Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.631.139 -814.804Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.090.098 -378.024YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-635.841 751.074İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-105.833 -9.135Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 2.529Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-38.390 -3.682Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar789.045 615.599Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.341.577 -971.310Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.978.651 1.114.930Diğer82.263 2.143FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-15.586 -4.737Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-15.586 -4.737Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi866.941 227.713Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.305.612 596.026Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.637.904 3.509.493Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar9.943.516 4.105.519Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.214.353 160.390DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-232.033 -2.909Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 171Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)180Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-232.033 -3.080Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-308.821 -4.305Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler76.788 1.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)982.320 157.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)704.650 21.584.355 22.289.005 663.560 12.061.759 12.725.319Nakit ve Nakit Benzerleri549.549 15.688.556 16.238.105 310.935 7.678.607 7.989.542Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.1) 142.609 14.881.755 15.024.364 314.003 7.290.755 7.604.758Bankalar(5.I.3) 73 809.193 809.266 27 389.355 389.382Para Piyasalarından Alacaklar410.172 0 410.172 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-3.305 -2.392 -5.697 -3.095 -1.503 -4.598Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar38 29.856 29.894 32 25.694 25.726Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler38 29.856 29.894 32 25.694 25.726Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 42.468 5.567.689 5.610.157 225.646 4.293.975 4.519.621Devlet Borçlanma Senetleri42.468 316.408 358.876 225.646 1.019.430 1.245.076Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 5.251.281 5.251.281 0 3.274.545 3.274.545Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.738.688 24.694.173 35.432.861 7.413.163 18.412.071 25.825.234Krediler(5.I.5) 4.422.190 19.731.039 24.153.229 4.439.824 14.175.570 18.615.394Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 6.397.736 5.640.758 12.038.494 3.065.166 4.932.278 7.997.444Devlet Borçlanma Senetleri6.397.736 4.842.789 11.240.525 3.065.166 4.254.512 7.319.678Diğer Finansal Varlıklar0 797.969 797.969 0 677.766 677.766Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-81.238 -677.624 -758.862 -91.827 -695.777 -787.604SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI75.998 0 75.998 75.998 0 75.998İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar75.998 0 75.998 75.998 0 75.998Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)157.803 0 157.803 120.857 0 120.857MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)19.525 0 19.525 10.267 0 10.267Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.525 0 19.525 10.267 0 10.267YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI499 0 499 480 0 480ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI445.076 0 445.076 295.786 0 295.786DİĞER AKTİFLER (Net)79.434 6.860 86.294 72.064 4.420 76.484VARLIKLAR TOPLAMI12.221.673 46.285.388 58.507.061 8.652.175 30.478.250 39.130.425YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 5.241.848 24.244.984 29.486.832 2.240.326 14.606.298 16.846.624ALINAN KREDİLER(5.II.4) 1.467.469 18.217.904 19.685.373 537 12.963.603 12.964.140PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.II.2) 23.328 0 23.328 3.024.482 0 3.024.482İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.3) 79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 90.120 0 90.120 74.534 0 74.534KARŞILIKLAR(5.II.8) 382.295 108.098 490.393 320.663 96.949 417.612Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı64.831 0 64.831 36.075 0 36.075Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar317.464 108.098 425.562 284.588 96.949 381.537CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 143.738 0 143.738 184.013 0 184.013ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625Krediler0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 109.251 216.688 325.939 82.550 71.845 154.395ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 2.658.505 -227.508 2.430.997 1.447.122 1.555 1.448.677Ödenmiş Sermaye860.000 0 860.000 860.000 0 860.000Sermaye Yedekleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İhraç Primleri-587 0 -587 -587 0 -587Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler27.893 0 27.893 27.893 0 27.893Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-512 -227.508 -228.020 2.458 1.555 4.013Kar Yedekleri504.803 0 504.803 388.909 0 388.909Yasal Yedekler26.437 0 26.437 20.643 0 20.643Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler420.303 0 420.303 310.203 0 310.203Diğer Kar Yedekleri58.063 0 58.063 58.063 0 58.063Kar veya Zarar1.266.908 0 1.266.908 168.449 0 168.449Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı52.555 0 52.555 52.555 0 52.555Dönem Net Kâr veya Zararı1.214.353 0 1.214.353 115.894 0 115.894Azınlık Paylarıgun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar61.942 90.895 14.272 20.201İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.527.232 318.596 446.208 127.314Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri2.291 287 1.555 7FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.2) -1.268.012 -593.130 -581.859 -178.612Mevduata Verilen Faizler-750.767 -404.356 -339.498 -130.548Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-382.053 -171.275 -176.510 -43.776Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-30.734 -7.512 -1.575 -1.009İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-10.030 -8.434 -3.510 -2.731Diğer Faiz Giderleri-94.428 -1.553 -60.766 -548NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.691.662 480.990 440.215 176.034NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ103.106 119.337 35.180 19.118Alınan Ücret ve Komisyonlar123.570 129.593 43.540 23.010Gayri Nakdi Kredilerden54.144 24.340 16.630 9.015Diğer69.426 105.253 26.910 13.995Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-20.464 -10.256 -8.360 -3.892Gayri Nakdi Kredilere-50 -29 -16 -10Diğer-20.414 -10.227 -8.344 -3.882TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.3) 380.303 89.439 173.678 19.195Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.406 1.739 1.652 -197Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)737.455 102.375 297.124 36.087Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-358.558 -14.675 -125.098 -16.695DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.4) 87.447 72.815 26.967 23.242FAALİYET BRÜT KÂRI2.262.518 762.581 676.040 237.589BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) 17.444 -161.321 200.597 -81.537DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.5) -17.404 -1.681 -9.054 -381PERSONEL GİDERLERİ (-)-397.860 -217.171 -159.937 -76.722DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.6) -287.765 -193.571 -81.918 -49.944NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.576.933 188.837 625.728 29.005BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 1.576.933 188.837 625.728 29.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) -362.580 -28.447 -182.238 -13.495Cari Vergi Karşılığı-435.082 -63.848 -164.259 -25.058Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-337.076 -26.883 -26.777 -2.334Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi409.578 62.284 8.798 13.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.9) 1.214.353 160.390 443.490 15.510DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.7) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.8) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.10) 1.214.353 160.390 443.490 15.510Grubun Karı (Zararı)1.214.353 160.390 443.490 15.510Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14120000 0,01870000 0,05160000 0,00180000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074398BIST