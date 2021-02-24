***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarICBC Turkey Bank 2020 yılı faaliyet raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912513BIST