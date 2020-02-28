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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2020 00:43
GÜNCEL HABERLER



***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi
8 - 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi
11 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi
13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822312


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Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,82 17,86 0,19  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,04  
B. Petrol 51,02 51,02 0,00  
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