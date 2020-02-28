***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi8 - 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi11 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822312BIST