***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2020 14:34
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 27.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi
8 - 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi
11 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi
13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir
-Banka'nın 2019 yılı finansal tabloları onaylandı.
-25.10.2019 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'in yerine Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Serhat YANIK'ın ataması onaylandı.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
-Banka'nın 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.
-Banka'nın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verildi.
-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
- Banka'nın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2020
Ek Açıklamalar
Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836873
BIST