***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 27.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 Sarıyer-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi4 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi8 - 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi11 - 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir-Banka'nın 2019 yılı finansal tabloları onaylandı.-25.10.2019 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Mehmet Hilmi GÜLER'in yerine Yönetim Kurulu'nun 24.02.2020 tarih ve 1635/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Serhat YANIK'ın ataması onaylandı.-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.-Banka'nın 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.-Banka'nın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verildi.-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.- Banka'nın 2020 yılı finansal dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı.- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2020Ek AçıklamalarBankamızın 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836873BIST