***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ICBC Turkey 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul Genel Müdürlük BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,7 - 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,12 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 25032021_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 25032021_Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 3 Serhat Yanık_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ying Wang_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBankamız 2020 Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912518BIST