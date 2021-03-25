***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul Genel Müdürlük BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,7 - 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,12 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 25032021_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 25032021_Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 3 Serhat Yanık_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ying Wang_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuç kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.-Banka'nın 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı.-25.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, Xiangyang GAO, Peiguo LIU, Jianfeng ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Serhat YANIK vı.- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağış sınırının 200.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 25032021_Tarihli Genel Kurul Tutanağı_İmzasız.pdf - TutanakEK: 2 Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2020_ICBC Turkey SPK__kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarBankamızın 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920494BIST