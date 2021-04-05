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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2021 08:35



***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul Genel Müdürlük Binası

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,
7 - 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,
11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,
15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri
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BIST En Aktif Hisseler10:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 969,30 55.047.718 % 17,99  
NTGAZ 12,43 167.793 % 10,00  
SNKRN 42,34 675.577 % 9,97  
ERBOS 83,45 26.141.791 % 9,95  
FENER 40,44 101.605.944 % 7,10  
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10:09 Alış Satış %  
Dolar 8,1359 8,1425 % 0,50  
Euro 9,6040 9,6201 % 0,30  
Sterlin 11,2485 11,3049 % 0,19  
Frank 8,6304 8,6824 % 0,19  
Riyal 2,1615 2,1723 % 0,41  
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10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 3,12  
Altın Gr. 453 453 3,38  
Cumhuriyet 2.984 3.029 1,00  
Tam 2.971 3.046 -1,41  
Yarım 1.436 1.473 -0,69  
Çeyrek 720 737 -0,34  
Gümüş.Ons 24,89 24,93 0,02  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,06  
B. Petrol 62,84 62,84 0,69  
Seans Raporu 10:09
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