***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul Genel Müdürlük BinasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,4 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,7 - 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,12 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri