***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ICBC TURKEY BANK A.Ş. 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,4 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,10 - 2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,11 - 2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,12 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,14 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 31032022_GK Davet Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 2 31032022_GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBankamız 2021 Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul" adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003851BIST