***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,4 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,10 - 2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,11 - 2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,12 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,14 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir-Banka'nın 2021 yılı finansal tabloları onaylandı.-Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.- Banka'nın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 115.893.604,68.-TL'nin %5'i olan 5.794.680,23.-TL'nin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 110.098.924,45.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.-Banka'nın 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası onaylandı.-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.-Banka'nın 31.03.2022 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 01.01.2022 - 31.12.2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2022 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2022Ek AçıklamalarBankamızın 31 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2022 tarihinde Sayı: 10560 ile TTSG'sinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021014BIST