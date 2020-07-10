***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020, 16.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin farklı vadelerde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin 16.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/840 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858937BIST