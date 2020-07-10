***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
10.07.2020 15:57
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020, 16.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin farklı vadelerde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin 16.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/840 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858937
BIST
17:13114.222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.571,72
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:136,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8689
En Düşük
6,8515
17:137,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7751
En Düşük
7,7277
17:13398,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 398,66
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|TGSAS
|7,72
|5.346.787
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.334.406
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.585.374
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.731.734
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.061.798
|% -9,86
|
|TURGG
|55,05
|18.389.424
|% -9,83
|
|PEKGY
|8,77
|56.017.092
|% -8,84
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|GARAN
|7,78
|1.140.424.777
|% -1,64
|
|SISE
|6,19
|1.073.672.493
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|THYAO
|11,75
|1.011.603.057
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,63
|427.343.484
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|643.474.540
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|690.868.103
|% -2,59
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6539
|8,6973
|% 0,32
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,66
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,40
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,70
|
|Yarım
|1.297
|1.312
|4,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,24
|
Seans Raporu
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17:26TEKTU
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 362, 435 adet işlem
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17:24XU030
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17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, SISE
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17:24XU100
Endeks 114, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 19, 530.00 milyon TL de