***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Finansman Bonosu ve/veya Tahvil İhraç EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 08.06.2020 tarihinde Ana Sözleşmemizin 16.maddesi çerçevesinde, Bankamız tarafından, yurtiçinde 350.000.000.- TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) nominal tutara kadar Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihraçların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, ihraçlara lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, tutar, fiyat ve faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849931BIST