***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.06.2020 17:40
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bonosu ve/veya Tahvil İhraç Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 08.06.2020 tarihinde Ana Sözleşmemizin 16.maddesi çerçevesinde, Bankamız tarafından, yurtiçinde 350.000.000.- TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) nominal tutara kadar Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihraçların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, ihraçlara lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, tutar, fiyat ve faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849931
BIST
18:00109.637
En Yüksek
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|: -0,35%
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109.248
18:006,7929
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370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
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|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5944
|8,6375
|% 0,58
|
|Frank
|7,0644
|7,1070
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8042
|1,8132
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,03
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|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,32
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