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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.06.2020 16:01
GÜNCEL HABERLER



***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesi'nde Nitelikli Yatırımcı'ya satış olarak belirtilmesi nedeniyle düzeltme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2020

Ek Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanan 350.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçları için 16 Haziran 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851390


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 5,83 199.873.643 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.351.861 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.775.696 % 10,00  
DOAS 13,53 74.742.367 % 10,00  
HUBVC 22,00 84.842.622 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5839 8,6269 % 0,12  
Frank 7,1678 7,2109 % 0,13  
Riyal 1,8203 1,8294 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 3,00  
Altın Gr. 380 380 1,67  
Cumhuriyet 2.472 2.487 3,50  
Tam 2.536 2.555 3,60  
Yarım 1.236 1.247 1,80  
Çeyrek 620 624 0,90  
Gümüş.Ons 17,43 17,47 0,07  
Gümüş Gr. 3,84 3,84 0,03  
B. Petrol 40,77 40,77 1,05  
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