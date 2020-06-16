***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.06.2020 16:01
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesi'nde Nitelikli Yatırımcı'ya satış olarak belirtilmesi nedeniyle düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2020
Ek Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanan 350.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçları için 16 Haziran 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851390
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,25
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.351.861
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.775.696
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.742.367
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,02
|6.350.989
|% -7,22
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,50
|1.228.380.246
|% 1,63
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,78
|799.273.538
|% 2,35
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,94
|695.906.445
|% 1,57
|
|KARSN
|2,29
|611.721.320
|% 2,69
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5839
|8,6269
|% 0,12
|
|Frank
|7,1678
|7,2109
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|3,00
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.487
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.555
|3,60
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,80
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,05
|