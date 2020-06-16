***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Belgesi'nde Nitelikli Yatırımcı'ya satış olarak belirtilmesi nedeniyle düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.06.2020Ek AçıklamalarYurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanan 350.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçları için 16 Haziran 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851390BIST