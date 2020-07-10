***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021Ek Açıklamalar16.06.2020 tarihli Özel Durum açıklamamız ile Bankamız tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin farklı vadelerde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/840 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858936BIST