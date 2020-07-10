***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.07.2020 15:55
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
16.06.2020 tarihli Özel Durum açıklamamız ile Bankamız tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin farklı vadelerde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/840 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858936
BIST
17:13114.222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.571,72
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:136,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8689
En Düşük
6,8515
17:137,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7751
En Düşük
7,7277
17:13398,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 398,66
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|TGSAS
|7,72
|5.346.787
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MAALT
|104,40
|24.334.406
|% 9,89
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.585.374
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.731.734
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.061.798
|% -9,86
|
|TURGG
|55,05
|18.389.424
|% -9,83
|
|PEKGY
|8,77
|56.017.092
|% -8,84
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|GARAN
|7,78
|1.140.424.777
|% -1,64
|
|SISE
|6,19
|1.073.672.493
|% -2,98
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|THYAO
|11,75
|1.011.603.057
|% 1,73
|
|EKGYO
|2,13
|1.988.460.334
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,63
|427.343.484
|% -2,98
|
|ODAS
|2,66
|643.474.540
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|690.868.103
|% -2,59
|
|TRKCM
|4,57
|1.062.519.081
|% -1,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6539
|8,6973
|% 0,32
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,17
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,60
|
|Tam
|2.668
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,25
|
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