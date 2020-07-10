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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.07.2020 15:55
GÜNCEL HABERLER



***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.07.2021

Ek Açıklamalar
16.06.2020 tarihli Özel Durum açıklamamız ile Bankamız tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin farklı vadelerde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/840 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858936


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 7,72 5.346.787 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
MAALT 104,40 24.334.406 % 9,89  
MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.581.542 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6539 8,6973 % 0,32  
Frank 7,2730 7,3168 % 0,02  
Riyal 1,8253 1,8345 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 3,17  
Altın Gr. 399 399 0,71  
Cumhuriyet 2.592 2.613 8,60  
Tam 2.668 2.682 8,90  
Yarım 1.296 1.312 4,30  
Çeyrek 648 657 2,20  
Gümüş.Ons 18,66 18,70 -0,01  
Gümüş Gr. 4,11 4,12 -0,00  
B. Petrol 42,60 42,60 0,25  
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