***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
28.02.2020 00:59
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın 27 Mart 2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır.
ICBC Turkey Bank A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Politikası
Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822314
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2112
En Düşük
6,1998
18:056,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8376
En Düşük
6,8179
18:05327,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,25
|Açılış
|: 327,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9739
|8,0139
|% 0,69
|
|Frank
|6,3711
|6,4095
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6481
|1,6564
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.646
|8,03
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|-0,11
|