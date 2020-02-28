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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

28.02.2020 00:59
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***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

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Açıklamalar

     Bankamız Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 tarihinde   Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın 27 Mart 2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır. 
ICBC Turkey Bank A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Politikası
Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822314


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Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,75 17,78 0,12  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,02  
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