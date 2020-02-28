***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2020 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın 27 Mart 2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır.ICBC Turkey Bank A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım PolitikasıBankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822314BIST