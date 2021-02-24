***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
24.02.2021 23:24
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 24 Şubat 2021 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2021 yılı Kar Dağıtım Politikasının 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır.
ICBC Turkey Bank A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Politikası
Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912528
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1710
En Düşük
7,1604
18:058,7209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7342
En Düşük
8,7163
18:05415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,71
|Açılış
|: 415,29
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1607
|7,1702
|% 0,01
|
|Euro
|8,7134
|8,7209
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1546
|% 1,05
|
|Frank
|7,8768
|7,9243
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9061
|1,9156
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,03
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|1,88
|