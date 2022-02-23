***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
23.02.2022 18:41
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 23 Şubat 2022 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası'nın 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır.
ICBC Turkey Bank A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak, yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşme'nin 61'inci maddesi ile ilgili hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması ve büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilmesi esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003857
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0163
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05847,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,44
|Açılış
|: 847,08
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8077
|13,8097
|% 0,05
|
|Euro
|15,6419
|15,6590
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6441
|18,7376
|% -0,27
|
|Frank
|14,9667
|15,0569
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6670
|3,6854
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,50
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,54
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,16
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|0,28
|