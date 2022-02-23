***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu 23 Şubat 2022 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası'nın 31 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesini kararlaştırmıştır.ICBC Turkey Bank A.Ş. Kar Dağıtım PolitikasıBankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak, yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşme'nin 61'inci maddesi ile ilgili hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması ve büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilmesi esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003857BIST