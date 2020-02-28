***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 00:51
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 27.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0 0
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli toplantısında
Bankamızın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019_ICBC Turkey SPK__kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ICBC TURKEY BANK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 860.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.697.120,75
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 82.127.836,24
4. Vergiler ( - ) 41.258.423,81
5. Net Dönem Kârı 40.869.412,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.043.470,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 38.825.941,81
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 696.761,71
19. Olağanüstü Yedek 38.129.180,1
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarihli toplantısında
Bankamızın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822313
BIST