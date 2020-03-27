***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0 0Ek AçıklamalarBankamızın 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Bankamızın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019_ICBC Turkey SPK__kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUICBC TURKEY BANK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 860.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 15.697.120,75Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 82.127.836,244. Vergiler ( - ) 41.258.423,815. Net Dönem Kârı 40.869.412,436. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.043.470,628. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 38.825.941,81Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 696.761,7119. Olağanüstü Yedek 38.129.180,120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıBankamızın 27 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde Bankamızın 2019 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 40.869.412,43 TL'nin 2.043.470,62 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 696.761,71 TL'sinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 38.129.180,10 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832843BIST