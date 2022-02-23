***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 18:40
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 23.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0 0
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli toplantısında,
Bankamızın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 115.893.604,68.-TL'nin, aşağıda belirtildiği şekilde 5.794.680,23.-TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 110.098.924,45.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021_ICBC Turkey SPK_Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ICBC TURKEY BANK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 860.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.643.014,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 0 148.743.958,73
4. Vergiler ( - ) 0 32.850.354,05
5. Net Dönem Kârı 0 115.893.604,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 5.794.680,23
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 110.098.924,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 110.098.924,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli toplantısında,
Bankamızın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 115.893.604,68.-TL'nin, aşağıda belirtildiği şekilde 5.794.680,23.-TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 110.098.924,45.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003856
BIST