***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ICBCT, TRATEKST91N0 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKSB00016 0 0Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli toplantısında,Bankamızın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 115.893.604,68.-TL'nin, aşağıda belirtildiği şekilde 5.794.680,23.-TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 110.098.924,45.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021_ICBC Turkey SPK_Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUICBC TURKEY BANK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 860.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.643.014,63Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 0 148.743.958,734. Vergiler ( - ) 0 32.850.354,055. Net Dönem Kârı 0 115.893.604,686. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 5.794.680,238. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 110.098.924,45Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 110.098.924,4520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıBankamız Yönetim Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli toplantısında,Bankamızın 2021 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 115.893.604,68.-TL'nin, aşağıda belirtildiği şekilde 5.794.680,23.-TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 110.098.924,45.-TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003856BIST