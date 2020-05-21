***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2020 13:33
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 20 Mayıs 2020 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir.
Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Durağan
Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",
Destek notu : "4"
Finansal Kapasite Notu: "b+"
Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846212
BIST
14:02103.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 877,00
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:026,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
14:027,4718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
14:02379,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,35
|Açılış
|: 379,35
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|CMENT
|35,56
|2.535.704
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.127.056
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.920.599
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.080.231
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|651.639.862
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|567.802.459
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|544.880.541
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,34
|477.072.164
|% 0,91
|
|MRDIN
|6,01
|268.127.056
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,40
|209.158.611
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,34
|477.072.164
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,50
|267.055.203
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,21
|108.052.448
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.286.338
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3025
|8,3441
|% 0,19
|
|Frank
|7,0234
|7,0657
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.489
|-13,40
|
|Tam
|2.530
|2.554
|-13,70
|
|Yarım
|1.235
|1.249
|-6,70
|
|Çeyrek
|617
|625
|-3,30
|