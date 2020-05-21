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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

21.05.2020 13:33
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***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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13.11.2019
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 20 Mayıs 2020 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Uzun Vadeli YP notunu B+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir.
Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu:  "B+",    Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu:     "BB-",   Görünüm: Durağan
Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları:  "B",  
Destek notu : "4"
Finansal Kapasite Notu: "b+"
Ulusal Uzun  Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846212


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Cumhuriyet 2.458 2.489 -13,40  
Tam 2.530 2.554 -13,70  
Yarım 1.235 1.249 -6,70  
Çeyrek 617 625 -3,30  
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