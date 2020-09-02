***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 17:27
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin ülke notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmesini takiben, ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yerel Para cinsinden kredi notu görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir.
Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Negatif
Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",
Destek notu : "4"
Finansal Kapasite Notu: "b+"
Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872998
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05460,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,69
|Açılış
|: 460,99
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
460,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3788
|7,3851
|% 0,24
|
|Euro
|8,7343
|8,7390
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,7945
|9,8436
|% -0,34
|
|Frank
|8,0702
|8,1188
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-29,37
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,63
|44,63
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
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17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU