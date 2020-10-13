***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.10.2020 12:45
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, Finansal Kapasite notunu "b+" dan "b" ye revize etmiştir.
Bankanın güncel derecelendirme notları ve not görünümleri aşağıda belirtilmiştir.
Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Negatif
Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",
Destek notu : "4"
Finansal Kapasite Notu: "b"
Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881116
BIST
14:021.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:027,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0222
|Açılış
|: 41,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 41,7200
|
7,9110
En Düşük
7,8718
14:029,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5300
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:026,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,35
|
|Önceki Kapanış
|: 6,37
|
6,40
En Düşük
6,24
BIST En Aktif Hisseler14:00
|NTHOL
|3,19
|190.013.555
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.668
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.282.007
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|4.199.310
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|14.913.026
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,53
|882.388.978
|% 1,15
|
|KERVT
|7,57
|524.045.310
|% -1,69
|
|TUKAS
|12,43
|490.318.102
|% 4,10
|
|TURSG
|6,18
|467.066.639
|% 0,49
|
|ASELS
|18,17
|467.006.054
|% 0,66
|
|ODAS
|3,53
|882.388.978
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,74
|279.958.267
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,82
|284.249.449
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|417.286.448
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,16
|133.931.168
|% -3,33
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9049
|7,9099
|% 0,27
|
|Euro
|9,3263
|9,3327
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2848
|10,3364
|% 0,11
|
|Frank
|8,6401
|8,6922
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1001
|2,1107
|% 0,20
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|
Seans Raporu
14:00
daha fazla
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAA, EKGYO
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, ARCLK, DOHOL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 070
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, EUYO, UZERB, ESEN, QNBFL, EGCEY, DERAS, KERVN, ALMAD, DAGHL
-
14:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, RODRG, IDGYO, BALAT, SNKRN, SELGD, DNISI, PENGD, SUMAS, EMNIS