***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.12.2020 11:04
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings'in ICBC Turkey Bank A.Ş.'ye sunmakta olduğu kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirmenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Banka'nın en son 13 Ekim 2020 tarihinde Fitch Ratings tarafından teyit edilmiş olan kredi derecelendirme notları aşağıdadır
Uzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: Negatif
Uzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: Negatif
Kısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",
Destek notu: "4"
Finansal Kapasite Notu: "b"
Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA (tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893795
BIST
11:151.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:157,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:159,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:15466,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 466,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:15
|HLGYO
|4,19
|82.072.141
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.891.165
|% 9,96
|
|CLEBI
|118,20
|60.449.034
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|NIBAS
|68,10
|17.727.637
|% -9,98
|
|RAYSG
|20,02
|7.616.239
|% -9,98
|
|KARTN
|3.139,70
|164.922.573
|% -6,02
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,16
|899.096.976
|% 1,15
|
|PGSUS
|77,15
|637.200.204
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,18
|535.062.206
|% 1,87
|
|GARAN
|9,75
|281.775.039
|% -0,20
|
|TCELL
|16,07
|276.167.757
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,18
|535.062.206
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,37
|181.497.169
|% 3,49
|
|THYAO
|13,16
|899.096.976
|% 1,15
|
|TSKB
|1,69
|108.034.331
|% 0,60
|
|NTHOL
|3,82
|189.505.591
|% 5,23
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7175
|7,7205
|% 0,23
|
|Euro
|9,4630
|9,4699
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,4214
|10,4736
|% 0,08
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,30
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-5,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|