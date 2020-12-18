***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFitch Ratings'in ICBC Turkey Bank A.Ş.'ye sunmakta olduğu kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirmenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.Banka'nın en son 13 Ekim 2020 tarihinde Fitch Ratings tarafından teyit edilmiş olan kredi derecelendirme notları aşağıdadırUzun Vadeli Yabancı Para cinsinden kredi notu: "B+", Görünüm: NegatifUzun Vadeli Türk Lirası cinsinden kredi notu: "BB-", Görünüm: NegatifKısa Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları: "B",Destek notu: "4"Finansal Kapasite Notu: "b"Ulusal Uzun Vadeli kredi notu: "AA (tur)", Görünüm: "Durağan"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893795BIST