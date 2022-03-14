***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
14.03.2022 13:59
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Xiangyang Gao - Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları Bölümü Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden Sorumlu), Jinhong Li - Doğal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
İcra başkanı / genel müdürün adı
Jinhong Li (Vekaleten)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010258
BIST
13:592.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 33,25
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
13:5914,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
13:5916,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0886
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
13:59930,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -10,90
|Açılış
|: 930,43
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler13:59
|RAYSG
|11,78
|933.955
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.429.216
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|22.817.741
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.361.448
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.773.850
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|KRVGD
|9,87
|154.022.929
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.651.606
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,66
|17.561.884
|% -7,90
|
|EUYO
|3,15
|1.735.656
|% -6,53
|
|THYAO
|26,82
|2.000.636.204
|% 1,51
|
|FROTO
|264,30
|938.889.336
|% 8,36
|
|GARAN
|11,85
|872.934.937
|% 0,68
|
|EREGL
|34,32
|798.738.763
|% 1,00
|
|KRDMD
|15,03
|798.699.863
|% 0,60
|
|YKBNK
|3,77
|436.684.455
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,25
|323.119.957
|% 1,88
|
|PETKM
|8,31
|736.506.679
|% 2,09
|
|ADESE
|0,72
|62.024.432
|% 5,88
|
|CEMAS
|1,13
|92.966.763
|% 3,67
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7606
|14,7668
|% 0,01
|
|Euro
|16,1893
|16,2265
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,1695
|19,2656
|% -0,11
|
|Frank
|15,7032
|15,7978
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% -0,12
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-21,16
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.129
|6.283
|-46,22
|
|Yarım
|2.962
|3.039
|-22,36
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-11,18
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,39
|
Seans Raporu
13:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866