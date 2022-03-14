***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiXiangyang Gao - Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları Bölümü Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden Sorumlu), Jinhong Li - Doğal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekiliİcra başkanı / genel müdürün adıJinhong Li (Vekaleten)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010258BIST