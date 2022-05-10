***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
10.05.2022 11:33
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Xiangyang Gao - Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları Bölümü Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden Sorumlu), Chunyi ZHENG - Doğal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili (09.05.2022 tarihi itibarıyla), Jinhong Li - Doğal Yönetim Kurulu Üyesi (10.01.2022- 09.05.2022 arası) ve Genel Müdür Vekili
İcra başkanı / genel müdürün adı
Chunyi ZHENG (Vekaleten)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028194
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|EMNIS
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|LIDFA
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|KRDMD
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|EREGL
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|836.978.993
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|EKGYO
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|800.022.551
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|EKGYO
|2,82
|800.022.551
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|YKBNK
|4,86
|483.729.605
|% 0,00
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|KARSN
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|% -6,41
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|DOHOL
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|AKBNK
|8,72
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|% 0,69
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|Alış
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|% 1,07
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|912
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|6.216
|12,00
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|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
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|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
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|1.478
|1.512
|4,05
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|0,14
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