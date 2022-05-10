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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

10.05.2022 11:33
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Xiangyang Gao - Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları Bölümü Bölümü ve Yönetim Kurulu Ofisinden Sorumlu), Chunyi ZHENG - Doğal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili (09.05.2022 tarihi itibarıyla), Jinhong Li - Doğal Yönetim Kurulu Üyesi (10.01.2022- 09.05.2022 arası) ve Genel Müdür Vekili
İcra başkanı / genel müdürün adı
Chunyi ZHENG (Vekaleten)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028194


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