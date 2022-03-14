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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

14.03.2022 13:59
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Peiguo LIU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serhat YANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Levent İŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ying WANG Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Jinhong LI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jinhong LI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010259


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