***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
28.02.2020 01:28
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741512
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısı ile ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. İlgili web site Türkçe: https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-ilişkileri/akordeon-pdf-liste/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/149/0/0 , İlgili web site İngilizce : https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Ordinary-General-Meetings/329/0/0
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/Bagis_ve_Yardim_Politikasi_2017.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750820
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Bağımsız denetçi yetkilisi ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Bankamızın bilgisi dahilinde genel kurula gözlemci olarak katılmışlardır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Tasfiye Memuru Seçiminde İmtiyaz bulunmaktadır. 860.000.000.-TL olan toplam sermayemizin 602.000.000.-TL’sini A Grubu paylar, 258.000.000.- TL ‘sini B Grubu Paylar oluşturmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 92,84
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/ICBC_Turkey_2019_KarDag%C4%B1t%C4%B1m_Politikas%C4%B1.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2018 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 29.03.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’n onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 7.maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/29032019_GENELKURULTOPLANTITUTANA%C4%9EI.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750820
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2019 0 % 92,94 % 0 % 92,94 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/OlağanGenel Kurul Toplantıları Soru yöneltilmemiştir. İlişkili taraflara ilişkin gündem maddesi yoktur. 138 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750820
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankamızda Aday Gösterme Komitesi’nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri 2019 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler’de yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları - Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim /Yönetim/Komiteler
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgiler / Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 1 3
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 50 1 1
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 43 0
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi % 60 % 40 0 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
21.02.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Xiangyang Gao-Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları ve Yönetim Kurulu Ofisi’nden sorumlu)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
41
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2019 Faaliyet Raporu Bölüm III - İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Xiangyang Gao
İcra başkanı / genel müdürün adı
Shaoxiong Xie
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında 10 milyon ABD dolar limitle sigorta ettirilmişlerdir. Ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği?nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25?ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 1 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı %17'dir.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
XIANGYANG GAO İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
JIANFENG ZHENG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
YING WANG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/05/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741509 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
PEIGUO LIU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 02/01/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SHAOXIONG XIE İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Banka çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. Banka çalışanları ile ilgili tüm uygulamalar, İş Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata tabi olup, Banka içi düzenlemelerde aykırı hükümlere yer verilmemiş olması nedeniyle ayrıca bir tazminat politikası düzenlenmemiştir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
14
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Teftiş Kurulu Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
ihbar@icbc.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber Banka’nın stratejik öncelikleri kapsamında yürütülen tüm projelerde çalışanlardan orta ve üst düzey yöneticilere komiteler aracılığıyla değerlendirme ve kararlara katılım imkanı sağlanmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Çalışanlardan orta ve üst düzey yöneticler komiteler aracılığıyla karar mekanizmalarına katılabilmektedir. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanmak üzere her kademedeki çalışanlar öneri ve fikirlerini Banka’nın intranet portalındaki “Öneri Sistemi” üzerinden iletmektedirler.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bankamızda yedekleme planı üst düzey yöneticilerimiz için yapılmakta olup Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Bankamız kurumsal internet sitesi www.icbc.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkiler” bölümü altında "Politikalar" başlığı altında yer alan İnsan Kaynakları Politikası’nın özeti Bankamız hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini, mutluluğunu, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır. Bu anlayışla, çalışanlarımızın enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratmaktır. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Personel Yönetmeliği'nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesinde açıklanmamıştır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayımlanan Personel Yönetmeliği’nde işe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Banka’nın finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat etmektedir. Banka’nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim->Bankacılık Etik İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı tarafından yapılan yerinde ve uzaktan denetim, kontrol çalışmaları irtikap ve rüşvet de dahil olarak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele kapsamında ön plana çıkan önlemlerin başında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile mücadeleye yönelik eğitimlerde personel bu konular hakkında bilgilendirilmekte ve farkındalıkları artırılmaktadır. Bankamızda senaryo tabanlı AML (kara para tespit) programı kullanılmakta olup belirtilen programın oluşturduğu uyarılar incelenmekte, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında uyarıya konu işlemler incelemeye alınmaktadır. Gerektiğinde işlemlerin mahiyeti, müşterinin risk profili, işlemlerin dayandığı fon kaynakları ile ilgili olarak detay bilgi almak amacı ile şubeler ya da birimler ile iletişime geçilmektedir. Yapılan analizler sonucu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla bağlantılı olabileceği yönünde şüphe uyandıran işlemler, Şüpheli İşlem Bildirim Formu aracılığıyla MASAK’a bildirilmektedir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Anasayfa >Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Ortaklik-Yapisi/129/113/0
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu -Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları >Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Dışında Yürüttükleri Görevleri 2019 Faaliyet Raporu -Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu- Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları>Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu-Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları>Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 yılında Banka faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu Bölüm I- Genel Bilgiler>Şirket Aleyhine Açılmış Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka'nın sermaye yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları> İnsan Kaynakları Uygulamaları>Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bilgi ve belgeler toplantıdan 12 iş günü önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2019 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795100, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697417, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672968 Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber Faaliyet Raporu’nun Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler kısmında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Peiguo LIU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Levent İŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Ying WANG Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Shaoxiong XIE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Shaoxiong XIE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822317
BIST