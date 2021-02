***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYoktur1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYokturGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822312Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. İlgili web site Türkçe : https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/akordeon-pdf-liste/Olagan-Genel-Kurul-Toplantilari/149/0/0, İlgili web site İngilizce : https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/pdf-list/Ordinary-General-Meetings/329/0/0İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/Bagis_ve_Yardim_Politikasi_2017.pdf İlgili Web Site İngilizce https://www.icbc.com.tr/en/images/pdf/Donation-and-Contribution-Policy.pdfBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıYokturGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiBağımsız denetçi yetkilisi ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Bankamızın bilgisi dahilinde Genel Kurul’a gözlemci olarak katılmışlardır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Tasfiye Memuru Seçiminde İmtiyaz bulunmaktadır. 860.000.000.-TL olan toplam sermayemizin 602.000.000.-TL’sini A Grubu paylar, 258.000.000.- TL ‘sini B Grubu Paylar oluşturmaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 92,841.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/28022020ICBCTurkeyBank2020Y%C4%B1l%C4%B1KarDa%C4%9F%C4%B1t%C4%B1mPolitikas%C4%B1.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2019 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 27.03.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan dokümanın 7.maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/27032020_GenelKurulToplant%C4%B1Tutanagi.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/03/2020 0 % 92,84 % 92,84 Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Olağan Genel Kurul Toplantıları Soru yöneltilmemiştir İlişkili taraflara ilişkin gündem maddesi yoktur 216 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili BilgilerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili BilgilerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankamızda Aday Gösterme Komitesi’nin fonksiyonlarını Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Bankacılık mevzuatı kapsamında Kredi ve Risk Komiteleri 2020 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler’de yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle ilgili Bilgiler4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıBölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları - Özet Yönetim Kurulu Faaliyet RaporuKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim /Yönetim/KomitelerFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu İlgili Mevzuat Kapsamında Sunulan Ek Bilgiler / Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 1 3Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 50 1 1Diğer (Other) Kredi Komitesi % 33 % 33 39 0Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi % 60 % 40 4 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi21.02.2019Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiXiangyang Gao-Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye (İnsan Kaynakları ve Yönetim Kurulu Ofisi’nden sorumlu)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı22Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası2020 Faaliyet Raporu Bölüm III - İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından DeğerlendirilmesiYönetim kurulu başkanının adıXiangyang Gaoİcra başkanı / genel müdürün adıShaoxiong XieYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sorumluluk sigortası poliçesi kapsamında 10 milyon ABD dolar limitle sigorta ettirilmişlerdir. Ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği’nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25’ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve husus KAP açıklamasına konu edilmemiştir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 1 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı %17'dir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıXIANGYANG GAO İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)JIANFENG ZHENG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/05/2015 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)YING WANG İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/05/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741509 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)PEIGUO LIU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/02/2017 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)SHAOXIONG XIE İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/11/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)SERHAT YANIK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/02/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832826 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıBanka çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. Banka çalışanları ile ilgili tüm uygulamalar, İş Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata tabi olup, Banka içi düzenlemelerde aykırı hükümlere yer verilmemiş olması nedeniyle ayrıca bir tazminat politikası düzenlenmemiştir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu BaşkanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriihbar@icbc.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıHerhangi bir yazılı iç düzenleme bulunmamaktadır. Banka’nın stratejik öncelikleri kapsamında yürütülen tüm projelerde çalışanlardan destek alınmakla birlikte, orta ve üst düzey yöneticilerin komiteler aracılığıyla değerlendirmelerde bulunmaları ve karar süreçlerine katılımları teşvik edilmektedir.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanlar arasından orta ve üst düzey yöneticiler komiteler aracılığıyla karar mekanizmalarına iştirak edebilmektedirler. Ayrıca çalışanların karar mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerinden yararlanabilmek amacıyla her kademede bulunan çalışanlar öneri, yorum, görüş ve fikirlerini Banka’nın intranet portalında yer alan “Öneri Sistemi” üzerinden iletebilmektedirler.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBankamızda yedekleme planı üst düzey yöneticilerimiz için yapılmakta olup, terfi süreçleri her senenin başlangıcında başlatılır. Her çeyrek dönemde kriterlere uyan ve kıdemini dolduran personel değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBankamız kurumsal internet sitesi www.icbc.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkiler” bölümü ve "Politikalar" başlığı altında yer alan İnsan Kaynakları Politikası’nın özeti Bankamız hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanların verimliliğini ve mutluluğunu ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve benzeri insan kaynakları araçlarını kullanarak arttırmaktır. İnsan Kaynakları Bölümü çalışanlarını ilgilendiren ve kapsayan tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda tüm ayrıcalıklar farketmeksizin çalışmalarını yürütmektedir. Bu anlayışla, politikanın nihai amacı işgörenlerin enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmek ve yeteneklerini sergilemeye elverişli bir iş ortamı yaratmaktır. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Personel Yönetmeliği'nde yer almakta olup, kurumsal internet sitesinde açıklanmamıştır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiTürk Web Sitesi: Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar > ICBC TURKEY İnsan Kaynakları Politikası, İngilizce Web Sitesi: Investor Relations > Corporate Governance > Policies > Human Resources Policies, İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayımlanan Personel Yönetmeliği’nde işe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken fırsat eşitliği esas alınır ve insan kaynakları politikamız gereği çalışanlarımız arasında hiçbir nedenle ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit muamele ilkesi çerçevesinde davranılmaktadır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Banka, çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranmaya azami özeni göstermektedir. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir ve bu doğrultuda ihtiyaca ve amaca yönelik eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Bankanın finansal durumu, ücretler, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanlar ile düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve görev dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara düzenli olarak duyurulmaktadır. Politika doğrultusunda çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınmaktadır. Banka’nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim->Bankacılık Etik İlkeleriKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Finansal Bilgiler> 4. çeyrek Faaliyet Raporuİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerTeftiş Kurulu Başkanlığı ile İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde ve uzaktan denetim, kontrol çalışmaları irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele kapsamında alınan önlemlerde azami özen gösterilmektedir ve bu doğrultuda meydana gelebilecek şikayetlerin değerlendirilmesi için gerekli mekanizmalar kurulmuştur. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile mücadeleye yönelik eğitimlerde personel bu konular hakkında bilgilendirilmekte ve farkındalıkları artırılmaktadır. Bankamızda senaryo tabanlı AML (kara para tespit) programı kullanılmakta olup belirtilen programın oluşturduğu uyarılar incelenmekte, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında uyarıya konu işlemler incelemeye alınmaktadır. Gerektiğinde işlemlerin mahiyeti, müşterinin risk profili, işlemlerin dayandığı fon kaynakları ile ilgili olarak detay bilgi almak amacı ile şubeler ya da birimler ile iletişime geçilmektedir. Yapılan analizler sonucu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla bağlantılı olabileceği yönünde şüphe uyandıran işlemler, Şüpheli İşlem Bildirim Formu aracılığıyla MASAK’a bildirilmektedir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıTürkçe Web Sitesi: Anasayfa >Yatırımcı İlişkileri İngilizce Web Sitesi: Home Page > Investor RelationsKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümTürkçe Web Sitesi: https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Ortaklik-Yapisi/129/113/0 İngilizce Web Sitesi: https://www.icbc.com.tr/en/investor-relations/detail/Shareholding-Structure/317/852/0Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu -Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > 2020 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu >Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Dışında Yürüttükleri Görevleri 2020 Faaliyet Raporu -Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları > Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu- Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları> Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu-Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları>Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgilerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 yılında Banka faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu Bölüm I- Genel Bilgiler>Şirket Aleyhine Açılmış Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBanka'nın sermaye yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları> İnsan Kaynakları Uygulamaları> İşe Alım Uygulamaları ve Etik Kurallar ile Sosyal Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 67Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBankamız ilkeleri kapsamında, bilgi ve belgeler toplantıdan en az 12 iş günü önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Ana SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla Banka dışında başka görevler almalarına sınırlandırma getirilmemiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2020 Faaliyet Raporu Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili BilgilerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795100 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697417, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672968 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821196 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852426 Komite Çalışma Esasları İlgili Web-Site https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Komiteler/145/0/0 Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber Faaliyet Raporu’nun Bölüm II- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları /Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerle İlgili Bilgiler kısmında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Peiguo LIU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Serhat YANIK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Levent İŞCAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Ying WANG Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Shaoxiong XIE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Xiangyang GAO Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Shaoxiong XIE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Peiguo LIU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Ying WANG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Jianfeng ZHENG Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912538BIST