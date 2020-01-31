***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Genel Müdür Vekili ve Cross Border Finans, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Yubao CHEN 31/01/2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816244BIST