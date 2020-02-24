***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 24/02/2020 tarihli kararı ileMehmet Hilmi Güler'in görevden ayrılması ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sn. Serhat YANIK'ın 24/02/2020 tarihi itibarıyla Banka'nın (A) paylarını temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821189BIST