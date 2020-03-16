***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. N 11/D/1 Antakya-HATAY" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Antakya Şubesi 16/03/2020 tarihinden itibaren "Çay Mah. 5 Temmuz Cad. 5 Temmuz Apt. N 13/B İskenderun-HATAY" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.- İskenderun Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829153BIST