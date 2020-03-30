***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. NO: 36/B Karşıyaka-İZMİR" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Bostanlı Şubesi 30.03.2020 tarihinden itibaren " Manavkuyu Mah. Sakarya Cad. NO:72 Bayraklı-İZMİR" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Bornova Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833174BIST