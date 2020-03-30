***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 11:08
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın "Bostanlı Mah. Cengiz Topel Cad. NO: 36/B Karşıyaka-İZMİR" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Bostanlı Şubesi 30.03.2020 tarihinden itibaren " Manavkuyu Mah. Sakarya Cad. NO:72 Bayraklı-İZMİR" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Bornova Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833174
BIST
12:2787.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -170,06
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:276,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0533
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:277,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:27339,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,37
|Açılış
|: 339,43
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.948.334
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.512.577
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.697.768
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.944.635
|% 9,91
|
|SNKRN
|2,01
|1.377.242
|% 9,84
|
|GLRYH
|2,16
|224.528
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.065.164
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|112,50
|2.016.439
|% -8,54
|
|THYAO
|8,67
|349.811.232
|% -2,14
|
|ASELS
|23,32
|248.843.229
|% 0,87
|
|PGSUS
|31,94
|243.342.383
|% -7,53
|
|GARAN
|7,98
|217.873.205
|% 1,27
|
|SASA
|7,75
|199.840.184
|% 6,75
|
|IHLGM
|0,91
|71.160.638
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|25.184.279
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,90
|90.879.046
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,60
|122.871.056
|% 0,39
|
|THYAO
|8,67
|349.811.232
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0287
|8,0690
|% 0,34
|
|Frank
|6,7742
|6,8150
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7251
|1,7338
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-5,17
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|