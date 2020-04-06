***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın "Halaskargazi Cad. Badur İş Hanı NO: 84-86 Şişli-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Pangaltı Şubesi 06.04.2020 tarihinden itibaren "Abdulhakhamit Cad. NO: 25 Beyoğlu-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Taksim Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834887BIST