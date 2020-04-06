***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 10:40
***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın "Halaskargazi Cad. Badur İş Hanı NO: 84-86 Şişli-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Pangaltı Şubesi 06.04.2020 tarihinden itibaren "Abdulhakhamit Cad. NO: 25 Beyoğlu-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Taksim Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834887
BIST
14:5991.421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 1.867,92
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:596,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0435
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:597,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:59357,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 6,83
|Açılış
|: 357,40
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.803.808
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.598.483
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.436.930
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.059.345
|% -7,82
|
|RALYH
|7,57
|1.106.066
|% -5,37
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|413.645.319
|% 2,12
|
|SASA
|9,14
|374.578.632
|% 8,55
|
|PETKM
|3,46
|355.451.809
|% 1,47
|
|THYAO
|9,13
|310.388.703
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,34
|235.010.695
|% 9,13
|
|IHLGM
|1,07
|125.664.718
|% 7,00
|
|PETKM
|3,46
|355.451.809
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,85
|172.059.492
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.598.483
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,54
|34.827.478
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3118
|8,3535
|% 0,90
|
|Frank
|6,8971
|6,9387
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7951
|1,8041
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|357
|358
|6,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
Seans Raporu
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15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1751, 46 artarak (% 2.07 ) 86, 498
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15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, KERVN, IZTAR, METAL
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15:12
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FENER, TDGYO, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:12
YBTAS, SUMAS, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında