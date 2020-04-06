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***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2020 10:40
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***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamızın "Halaskargazi Cad. Badur İş Hanı NO: 84-86 Şişli-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Pangaltı Şubesi 06.04.2020 tarihinden itibaren "Abdulhakhamit Cad. NO: 25 Beyoğlu-İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren "ICBC Turkey Bank A.Ş.-Taksim Şubesi" bünyesinde birleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834887


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GSRAY 2,20 195.598.483 % 10,00  
BTCIM 2,42 10.749.573 % 10,00  
AYCES 15,08 2.235.476 % 9,99  
TUKAS 9,37 1.436.930 % 9,98  
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Sterlin 8,3118 8,3535 % 0,90  
Frank 6,8971 6,9387 % 0,52  
Riyal 1,7951 1,8041 % 0,56  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 357 358 6,97  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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